Küçük salonlar için küçük köşe takımları

Küçük evler için mobilya seçiminde en çok önerdiğimiz koltuk takımı köşe koltuklar. Derli toplu yapıları ve mekanı iyi kullanan, ölü alan bırakmayan tasarımları ile küçük evlerde dahi ferah bir oturma odası yaratabilen köşe koltuk modelleri, tıpkı diğer tüm koltuk modelleri gibi farklı zevklere hitap eden, farklı modellere sahip.
Köşe koltuk dendiği zaman birçok insan büyük, hatta zaman zaman hantal, mutlaka ama mutlaka geniş alan gerektiren modellerini aklına getirir. Oysa, bu derlememizde de göreceksiniz ki, zarif iskelet sistemlerine sahip, boyut olarak oldukça küçük köşe takımları mevcut ve birçok firmanın ürün listesinde yer alıyor.
Bu sayfamızda, küçük takımların oturma odalarına nasıl yerleştirildiklerini, tasarımda nelere dikkat edildiğini, hangi renklerin daha çok tercih edildiğini ve küçük köşe takımlarına kombine edilen diğer mobilya ve aksesuarların neler olduğunu gösteren birçok örneği bir araya getirdik. Türkiye de dahil, dünyanın dört bir yanından iç mimarların, dekoratörlerin ve mobilya firmalarının çalışmalarının yer aldığı bu derleme umarız küçük köşe takımı almayı düşünen siz okuyucularımıza faydalı olur.
Bursalı tasarım firması Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dekore edilen bu konutun açık mutfaklı oturma odasına yer alan köşe koltuk takımı son derece küçük olan mekanı, hiç ölü alan bırakmadan, kusursuz bir biçimde kullanmış. İki duvara denk gelecek şekilde tam köşeye yerleştirilmiş olan koltuk orta kısmı mümkün olduğunca açık bırakarak ferah bir ortam yaratmış. Cam seperatör ile mutfak alanından ayrılan oturma alanı modern bir TV ünitesi ve geniş, beyaz bir orta sehpa ile tamamlanmış.
Küçük mekanları dekore ederken beyaz rengin kullanılması sıkça tavsiye edilen bir şey, zira ışığı yansıtan ve mekanı boğucu hale getirmeyen beyaz mobilyalar alanı olduğundan daha geniş ve ferah göstermek için bire bir.
İlk örneğimizin tasarımı ve imalatı Bayburtlu firma Osmanoğulları Mobilya'ya ait. Küçük boyuttaki formu ile ufak oturma odaları için hem iyi bir oturma alanı sağlıyor hem de çekyat özelliği ile yatılı misafir ağırlayabilme imkanı veriyor. Modern bir tekli koltuk ile kombine edilmiş olan tasarım, çift renkli sade döşemesi ve yuvarlatılmış köşeleri ile hem şık hem de konforlu bir köşe koltuk takımı.
İki parçadan oluşan bu modern köşe koltuk İskandinav tasarım prensiplerinin tüm özelliklerini taşıyor. Şık, zarif, kullanımı ve konforu ön plan çıkaran, amacına hizmet etmek dışında bir gayesi olmayan sade, iyi tasarlanmış bir köşe koltuk. Yataklı kanepe olarak da kullanılabiliyor olması yatılı misafirini ağırlayacağı ekstra odalara ve yataklara sahip olmayan küçük evler için ideal.
Şık ve zarif çizgilere sahip olan bu koltuğun boyutları şöyle: Oturum yüksekliği: 40 cm, oturum derinliği: 60 cm. Yataklı kanepe kısmı: 110 cm x 190 cm, Tekli yataklı (relax kanepe) kısmı: 95 cm x 195 cm. Sırt yüksekliği ise: 87 cm. Köşe takımın dıştan dışa boyutu: Bir tarafı 285 cm, diğer tarafı 195 cm. Desi, yani taşıyabildiği kütlesel ağırlık ise 250 kg.
İstanbullu tasarım firması İdeal Mimarlık'ın Suadiye'deki bir konutun oturma odası dekorasyonunda kullandığı bu küçük köşe koltuk, küçük olduğu için ihtişamdan illaki vazgeçilmesi gerekmediğinin en güzel örneği. Klasik ögelerle modern tasarımın mükemmel bir şekilde harmanlandığı bu oturma odası dekorasyonunda sade ve zarif çizgilere sahip küçük bir köşe koltuk modeli kullanılmış. Ancak: Koltuğu kaplamak için seçilen döşemeliğe dikkat! Koltuğun havasını sade bir modernden ihtişamlı bir lüks görünüme çeviren damask desenli kadife kumaş, evin genel dekorasyonuna, kısacası ruhuna uygun bir küçük köşe koltuk olmasını sağlamış.
(Farklı döşemelik fikirleri için En güzel koltuk döşeme çeşitleri başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.)
Ankaralı mobilya firması Taha Koltuk Tasarım tarafından imal edilen bu küçük köşe koltuk brigdewater denen tarzda üretilmiş. Kolları dışa doğru kıvrılan, rahat ve konforlu bir model olan bu koltuk hardal rengine sahip. Beyaz renkli ayaklar üzerinde yükselen koltuğun kendisi ile takım bir de pufu var. Çiçekli bir döşemelikle kaplanmış olan puf, köşe koltuk üzerinde yer alan aynı çiçekli döşemelikten yapılmış kırlentler ile kombine edilmiş. Country (kırsal) tarzdan hoşlanan okuyucularımızın için çok iyi bir örnek olduğu kanısındayım.
Alüminyum iskelete sahip bu koltuğun tasarımı son derece sade. İki farklı renkte döşemelik kullanılarak hareket getirilen bu köşe koltukta rahatlık açısından çok geniş sırt minderleri kullanılmış. Modern tasarıma sahip küçük oturma odaları için iyi bir örnek teşkil eden bu köşe koltuğun bir kenarı ise uzanma koltuğu olarak imal edilmiş. Fen Proje Mimarlık İnşaat tarafından inşa edilen Arinnapark'taki bir konutun oturma odasında yer alan bu köşe koltuk mekanı boğmayan, dört kişinin rahatlıkla oturabileceği, ferah bir oturma odası yaratılmasını sağlamış.
Hollandalı firma Lumen Architectuur tarafından dekore edilen bu oturma odasında kırçıllı açık gri bir döşemeliğe sahip çok fonksiyonlu bir köşe koltuk modeli kullanılmış. Dört parçadan oluşan köşe koltuğun parçalarından biri köşe, biri kenar, ikisi ise puf olarak tasarlanmış. Gerektiğinde tek tek ya da ikisi birden ayrılarak yan ve orta sehpa görevi de gören puflar, diğer zamanlarda koltukla birleşerek derli toplu bir bütün oluşturuyor. Güderi döşemeliğe sahip bir adet ikili koltuk ile kombine edilen köşe takımın üzerine ikili koltukla aynı renk tonlarına sahip kırlentler konulmuş.
Sıradaki örneğimiz Polonda'dan. Tarnowo Podgórne ilinden Noti firmasının tasarladığı bu köşe koltuk divan tarzında tasarlanıp imal edilmiş. Divan tarzının özelliği, koltuğun kolçak ve sırtının olmaması, duvar kenarına yerleştiril bol bol kırlent ve çeşitli boyutlardaki minderlerde sırtın desteklenmesi. Üç adet devasa pufun bir araya getirilmesinden oluşan bu köşe koltuk takımı da aynen bu şekilde bol bol minderle desteklenmiş. Parlak kırmızı renge sahip bu koltuğun parçalarını istediğini şekilde yerleştirebilir, oturma odanızın en uygun, en kullanışlı halini yaratabilirsiniz.
Trevisolu İtalyan firma Imago Design tarafından tasarlanmış olan bu endüstriyle mimariye sahip oturma odasında sanki bir platform üzerinden duran minderlemiş gibi görünen, sıra dışı bir köşe koltuk takımı yerleştirilmiş. Eski bir depodan dönüştürülen bu konut aslında oldukça geniş ve yüksek tavanlara sahip. Ancak o genişlik etkisini yitirmesine denen olmayacak tarzda mobilyalar ile döşenmiş. Bu muhteşem konutun diğer fotoğraflarını görmek isterseniz bu linke göz atabilirsiniz.
Evet, böyle bir şey var! Hem de Türkiye'den. Bursalı mobilya firması İBR Design tarafından tasarlanıp imal edilen bu sevimli köşe koltuk çocuk odaları için mükemmel bir tasarım. Alt kısımları sandık görevi gören bu koltuk çocukların hem oyuncaklarını içine toplaması açısından hem de gelen arkadaşlarını ağırlaması açısından faydalı bir çalışma. Ana okulları ve çocuk oyun alanına sahip iş yerleri için de son derece güzel bir tasarım.