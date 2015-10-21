Küçük salonlar için küçük köşe takımları

Küçük evler için mobilya seçiminde en çok önerdiğimiz koltuk takımı köşe koltuklar. Derli toplu yapıları ve mekanı iyi kullanan, ölü alan bırakmayan tasarımları ile küçük evlerde dahi ferah bir oturma odası yaratabilen köşe koltuk modelleri, tıpkı diğer tüm koltuk modelleri gibi farklı zevklere hitap eden, farklı modellere sahip.

Köşe koltuk dendiği zaman birçok insan büyük, hatta zaman zaman hantal, mutlaka ama mutlaka geniş alan gerektiren modellerini aklına getirir. Oysa, bu derlememizde de göreceksiniz ki, zarif iskelet sistemlerine sahip, boyut olarak oldukça küçük köşe takımları mevcut ve birçok firmanın ürün listesinde yer alıyor.

Bu sayfamızda, küçük takımların oturma odalarına nasıl yerleştirildiklerini, tasarımda nelere dikkat edildiğini, hangi renklerin daha çok tercih edildiğini ve küçük köşe takımlarına kombine edilen diğer mobilya ve aksesuarların neler olduğunu gösteren birçok örneği bir araya getirdik. Türkiye de dahil, dünyanın dört bir yanından iç mimarların, dekoratörlerin ve mobilya firmalarının çalışmalarının yer aldığı bu derleme umarız küçük köşe takımı almayı düşünen siz okuyucularımıza faydalı olur.