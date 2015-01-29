Modern şömineler

Kimilerine rustik tarza sahip dağ evlerini ya da Jane Austen romanlarını hatırlatan arkaik bir dekorasyon unsuru gibi görünebilir, ama modern bir apartman dairesi ya da deniz kenarındaki bir villada da evinizin atmosferini değiştirip, hoş ve huzurlu bir etki yaratabilecek modern şömine modellerini bulmak mümkün. Eğer siz de ateşin çıtırtısı karşısında huzur içinde bir şeyler yudumlamak, dostlarınızla sohbet etmek ya da günün yorgunluğunu atmaktan hoşlanıyorsanız, evinize bir şömine yaptırma fikrini ele alabilirsiniz.
Bu yazıda özellikle modern dekorasyona stiline sahip apartman daireleri için Türkiye ve dünyadan modern şömine modelleri derledik. İşte şömine anlayışını değiştirecek birkaç ürün:
Tasarım ve dekorasyonu İzmir merkezli As Tasarım Mimarlık tarafından gerçekleştirilen Çeşme'deki bir villadan aldığımız bu detay modern şöminenin nasıl bir şey olduğunun da vesikası niteliğini taşıyor. Bildiğimiz şöminelere hiç benzemeyen bu zarif parça mermer kaides üzerine kondurulmuş camlı haznesiyle yanan ateşe adeta bir sanat eseri muamelesi yaparken, koyu renkle devasa baca da ortama azamet katan bir unsur oluyor. Böyle bir şöminenin modern bir salona ne kadar yakışacağını düşünsenize.
Şömine deyince aklınıza evin bacasının bulunduğu duvara monte edilmiş eski püskü bir unsur geliyorsa, Alman bir üreticiye ait olan bu şömine fikrinizi değiştirebilir. İçinde bulunduğu modern-minimalist eve uygun olarak beyaz rengin kullanıldığı bu enteresan parça özel tasarımı ve şıklığıyla girdiği her ortamın baş konuşma konusu olacak kadar eşsiz ve özel bir parça.
İstanbul'da bulunan Meda Şömine ve Baca Sistemleri'ne ait bu ürün ise büsbütün modern bir yorum getirmek yerine, klasik şömine tipini günümüze uyarlayan bir anlayışla tasarlanmış. Şöminenin antik Yunan sütunlarını andıran iki tarafı klasik bir hava katarken, şöminenin etrafında kullanılan metalik malzeme, ile ön kısımdaki mermer, bu ilgi çekici parçanın daha modern tarza sahip bir evle de uyum göstermesini sağlayan ilaveler olarak dikkat çekiyor.
Klasik şöminelerin şekli de genellikle standart olur, oysa piyasaya çıkan yeni ve farklı şömine çeşitlerinde bu anlamda da birçok alternatife rastlamak mümkün. Sözgelimi, merkezi Kocaeli'de bulunan Çağlar Şömine adlı şirketin bu ürününde olduğu gibi. 1990 yılndan beri sektörde bulunan ve hem üretim, hem de şömine ithalatı yapan şirketin modern şömine koleksiyonunda bulunan bu parça, siyah granit malzemes, yatay hizalanmış olması ve duvara gömülü mekanizmasıyla hem göze hitap eden, hem de işlevini yerine getiren bir ürün.
Söylediğimiz gibi şömine kavramının yeni bir boyut kazandığı günümüzün tasarım dünyasında her türlü malzemeyle üretilmiş bir ürün görmek mümkün. İngiltere'de özel tasarım mobilyalar üzerine yoğunlaşmış olan bir firmanın ürettiği bu paslanmaz çelik şömine de bunun en iyi örneklerinden biri. Yukarıdan sallanma biçimiyle, kavisli tasarımıyla, malzeme ve işçiliğindeki kaliteyle, özellikle endüstriyel tarza sahip ya da ultra-modern unsurlar taşıyan bir salonu mükemmel biçimde tamamlayabilecek bir ürünle karşı karşıya olduğumuz kesin.
Yine Kocaeli merkezli Çağlar Şömine'nin koleksiyonunda bulunan bu ürün ise farklı malzemelerin şık kombinasyonu ve uygulamasıyla dikkat çekiyor ve özellikle rustik ya da kır evi tarzını sevenlere hitap ediyor. Çanakkala kaplama taşlı duvar üzerinde ahşap çerçeve uygulamasına yer verilen elektrikli şömine, bu ev özelinde etrafındaki dekoratif unsurlarla da birleşerek huzur verici bir görüntü sağlıyor. Klasik bir şöminenin hantallığından eser olmadığı gibi, böyle bir şömine için illâ ki çok büyük bir eve sahip olmanız da gerekmiyor.
Bu modern şöminelerden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.