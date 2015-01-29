Modern şömineler

Kimilerine rustik tarza sahip dağ evlerini ya da Jane Austen romanlarını hatırlatan arkaik bir dekorasyon unsuru gibi görünebilir, ama modern bir apartman dairesi ya da deniz kenarındaki bir villada da evinizin atmosferini değiştirip, hoş ve huzurlu bir etki yaratabilecek modern şömine modellerini bulmak mümkün. Eğer siz de ateşin çıtırtısı karşısında huzur içinde bir şeyler yudumlamak, dostlarınızla sohbet etmek ya da günün yorgunluğunu atmaktan hoşlanıyorsanız, evinize bir şömine yaptırma fikrini ele alabilirsiniz.

Bu yazıda özellikle modern dekorasyona stiline sahip apartman daireleri için Türkiye ve dünyadan modern şömine modelleri derledik. İşte şömine anlayışını değiştirecek birkaç ürün: