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Modern şömineler

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Moderne Kamine - Elektrokamine + Ethanolkamine, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
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Kimilerine rustik tarza sahip dağ evlerini ya da Jane Austen romanlarını hatırlatan arkaik bir dekorasyon unsuru gibi görünebilir, ama modern bir apartman dairesi ya da deniz kenarındaki bir villada da evinizin atmosferini değiştirip, hoş ve huzurlu bir etki yaratabilecek modern şömine modellerini bulmak mümkün. Eğer siz de ateşin çıtırtısı karşısında huzur içinde bir şeyler yudumlamak, dostlarınızla sohbet etmek ya da günün yorgunluğunu atmaktan hoşlanıyorsanız, evinize bir şömine yaptırma fikrini ele alabilirsiniz. 

Bu yazıda özellikle modern dekorasyona stiline sahip apartman daireleri için Türkiye ve dünyadan modern şömine modelleri derledik. İşte şömine anlayışını değiştirecek birkaç ürün:

Modern ve azametli

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık İç Dekorasyon
As Tasarım – Mimarlık

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Tasarım ve dekorasyonu İzmir merkezli As Tasarım Mimarlık tarafından gerçekleştirilen Çeşme'deki bir villadan aldığımız bu detay modern şöminenin nasıl bir şey olduğunun da vesikası niteliğini taşıyor. Bildiğimiz şöminelere hiç benzemeyen bu zarif parça mermer kaides üzerine kondurulmuş camlı haznesiyle yanan ateşe adeta bir sanat eseri muamelesi yaparken, koyu renkle devasa baca da ortama azamet katan bir unsur oluyor. Böyle bir şöminenin modern bir salona ne kadar yakışacağını düşünsenize.

Sanat eseri gibi şömine

Moderne Kamine - Elektrokamine + Ethanolkamine, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG

Şömine deyince aklınıza evin bacasının bulunduğu duvara monte edilmiş eski püskü bir unsur geliyorsa, Alman bir üreticiye ait olan bu şömine fikrinizi değiştirebilir. İçinde bulunduğu modern-minimalist eve uygun olarak beyaz rengin kullanıldığı bu enteresan parça özel tasarımı ve şıklığıyla girdiği her ortamın baş konuşma konusu olacak kadar eşsiz ve özel bir parça.

Klasiğe modern yorum

Meda Şömine, Meda Şömine Ve Baca Sistemleri Meda Şömine Ve Baca Sistemleri İç Dekorasyon
Meda Şömine Ve Baca Sistemleri

Meda Şömine

Meda Şömine Ve Baca Sistemleri
Meda Şömine Ve Baca Sistemleri
Meda Şömine Ve Baca Sistemleri

İstanbul'da bulunan Meda Şömine ve Baca Sistemleri'ne ait bu ürün ise büsbütün modern bir yorum getirmek yerine, klasik şömine tipini günümüze uyarlayan bir anlayışla tasarlanmış.  Şöminenin antik Yunan sütunlarını andıran iki tarafı klasik bir hava katarken, şöminenin etrafında kullanılan metalik malzeme, ile ön kısımdaki mermer, bu ilgi çekici parçanın daha modern tarza sahip bir evle de uyum göstermesini sağlayan ilaveler olarak dikkat çekiyor.

Yatay şıklık

Modern Şömine – ÇAĞ MDR 002 ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş İç Dekorasyon
ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş

Modern Şömine – ÇAĞ MDR 002

ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş
ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş
ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş

Klasik şöminelerin şekli de genellikle standart olur, oysa piyasaya çıkan yeni ve farklı şömine çeşitlerinde bu anlamda da birçok alternatife rastlamak mümkün. Sözgelimi, merkezi Kocaeli'de bulunan Çağlar Şömine adlı şirketin bu ürününde olduğu gibi. 1990 yılndan beri sektörde bulunan ve hem üretim, hem de şömine ithalatı yapan şirketin modern şömine koleksiyonunda bulunan bu parça, siyah granit malzemes, yatay hizalanmış olması ve duvara gömülü mekanizmasıyla hem göze hitap eden, hem de işlevini yerine getiren bir ürün.

Çelik pırıltısı

Cocoon Aeris Fireplace, Wharfside Furniture Wharfside Furniture Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Wharfside Furniture

Cocoon Aeris Fireplace

Wharfside Furniture
Wharfside Furniture
Wharfside Furniture

Söylediğimiz gibi şömine kavramının yeni bir boyut kazandığı günümüzün tasarım dünyasında her türlü malzemeyle üretilmiş bir ürün görmek mümkün. İngiltere'de özel tasarım mobilyalar üzerine yoğunlaşmış olan bir firmanın ürettiği bu paslanmaz çelik şömine de bunun en iyi örneklerinden biri. Yukarıdan sallanma biçimiyle, kavisli tasarımıyla, malzeme ve işçiliğindeki kaliteyle, özellikle endüstriyel tarza sahip ya da ultra-modern unsurlar taşıyan bir salonu mükemmel biçimde tamamlayabilecek bir ürünle karşı karşıya olduğumuz kesin.

Ahşapla güzelleşen şömine

Elektrikli Şömine – 13 ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş

Elektrikli Şömine – 13

ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş
ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş
ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş

Yine Kocaeli merkezli Çağlar Şömine'nin koleksiyonunda bulunan bu ürün ise farklı malzemelerin şık kombinasyonu ve uygulamasıyla dikkat çekiyor ve özellikle rustik ya da kır evi tarzını sevenlere hitap ediyor. Çanakkala kaplama taşlı duvar üzerinde ahşap çerçeve uygulamasına yer verilen elektrikli şömine, bu ev özelinde etrafındaki dekoratif unsurlarla da birleşerek huzur verici bir görüntü sağlıyor. Klasik bir şöminenin hantallığından eser olmadığı gibi, böyle bir şömine için illâ ki çok büyük bir eve sahip olmanız da gerekmiyor.

Bu modern şöminelerden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Beykoz'da çok şık bir villa
Modern şömine modelleri hakkında bilgi ve fikir edinmek isteyenler için bir derleme.

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