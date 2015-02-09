Oturma odanız için renkli kanepe fikirleri

Diyelim ki yeni bir ev döşüyor ya da oturma odanızı baştan aşağıya değiştirmek istiyorsunuz. Elbette birçok kritik karar vereceksiniz ama bunların belki de en önemlisi nasıl bir oturma grubu seçeceğiniz olacak. Bu konuda elbette seçenekler sonsuz ve piyasada herkesin zevkine uygun bir şeyler bulmak mümkün. Biz bu yazıda, biraz daha çılgın dekorasyon fikirlerine açık olanlara ve evine gerçek anlamıyla
renk katmak isteyenlere sesleneceğiz. Belki de o gri, siyah, krem ya da bej rengi kanepelerden kurtulup, biraz daha riskli ama göz alıcı renkleri tercih etmenin zamanı gelmiştir. Eğer bu konuda fikir, ilham ya da örnek arıyorsanız bu yazı tam size göre.
İşte hepsi Türkiye'deki çeşitli daire ve mobilya üreticilerinden seçilmiş olan beş adet nefes kesici renkli kanepe. Oturma odasına renk arayanlar için.
Renkli kanepeler özellikle tek bir renk tonunun baskın olduğu oturma odalarında montonluğu bozmak ve mekânı daha iç açıcı hale getirmek için başvurabileceğiniz en garantili yöntemlerden biridir. İzmir'de bulunan RSG İç Mimarlık'ın tasarladığı bu dairenin oturma odası, söz konusu yaklaşımın en güzel örneklerinden birini teşkile diyor. Odanın geri kalanındaki açık renk hakimiyeti, yastıklar ve sandalyelerden iki tanesiyle başlayan lila-mor vurgularıyla renklenirken, adeta krem rengi kanepeden rol çalan mor kanepe hem monotonluğu ortadan kaldırıyor, hem de mekânın birdenbire çok daha neşeli ve oyuncul bir havaya bürünmesini sağlıyor.
Canlı bir rengi salonun tamamına yaymak riskli bir tercih olup, ortamı boğan bir etkiye neden olabilir. Ama kırmızı, sarı, mavi ve yeşil gibi temel renklerden biri, daha nötr bir renkle dengelenirse, salonunuzu bir seviye yukarı çıkarma potansiyeline de sahiptir. Bursa merkezli İnan Aydoğan Interiors'ın tasarladığı bu iç açıcı oturma odasında gördüğümüz gibi. Burada tasarımcı mekânı tamamen maviye boğmak yerine, bu rengi tıpkı denizden esip insanı serinleten bir imbat rüzgârı gibi kullanmış. Duvardaki mavi çiçeklerle birleşince, bu son derece şık mavi kanepe hem mekânı şenlendiriyor, hem de ferahlatıcı bir kontrast etkisi yaratıyor.
Çok farklı model ve tarzlara sahip renkli kanepeler, sadece modern değil, bu örnekteki gibi daha klasik çizgilere sahip oturma odalarına da renk katabilir. Ankara merkezli Origami Mobilya'nın koleksiyonunda bulunan bu ürün, 2015'in trend rengi magentayı evine taşıyarak, salonunun atmosferini değiştirmek isteyenler için ideal. Doğal ışığın aydınlattığı bu salonda bütün göz kamaştırıcılığı ve görkemiyle çarpıcı bir kontrast sunan kanepe, mekânı monotonluktan kurtarmayı olabilecek en şaşalı şekilde başarıyor.
Genç işi, şıkır şıkır parlayan bir eve sahip olmak için illâ ki yaşınızın genç olması gerekmiyor. Eğer ruhunuz gençse, parlak renkleri seviyorsanız, oturma odasına baktıkça içiniz açılsın istiyorsanız; merkezi İstanbul'da bulunan Aykuthall Architectural Interiors'ın koleksiyonunda bulunan bu oturma grubu tam size göre olabilir. Önceki örneklerin aksine burada sarı, kırmızı ve mavi gibi temel renklerin bir arada kullanıldığını, denge unsuru olaraksa nötr bir renk olarak griye yer verildiğini görüyoruz. Sonuç itibarıyla ortaya son derece genç işi ve eğlenceli bir oturma odası çıkıyor.
Her zevke ve her tarza göre bir renkli kanepe bulabileceğinizi söylemiştik. İşte bunun en güzel örneklerinden biri Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarından Aziz Sarıyer'in koleksiyonunda bulunan ve daha ilk bakışta insanı çarpan bu kan kırmızısı kanepe. Tasarımcının
Chamfer Sofa adını verdiği bu ürün, özellikle modern ya da minimalist prensiplere göre döşenmiş bir oturma odasında, mekânın havasını birdenbire değiştirebileceği gibi, kendine has tasarımıyla misafirlerinizin bir sanat eseri muamelesi yapacağı bir ürün de olabilir.
Bu renkli kanepe fikirlerinden siz en çok hangisini tuttunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.