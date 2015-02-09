Oturma odanız için renkli kanepe fikirleri

Diyelim ki yeni bir ev döşüyor ya da oturma odanızı baştan aşağıya değiştirmek istiyorsunuz. Elbette birçok kritik karar vereceksiniz ama bunların belki de en önemlisi nasıl bir oturma grubu seçeceğiniz olacak. Bu konuda elbette seçenekler sonsuz ve piyasada herkesin zevkine uygun bir şeyler bulmak mümkün. Biz bu yazıda, biraz daha çılgın dekorasyon fikirlerine açık olanlara ve evine gerçek anlamıyla renk katmak isteyenlere sesleneceğiz. Belki de o gri, siyah, krem ya da bej rengi kanepelerden kurtulup, biraz daha riskli ama göz alıcı renkleri tercih etmenin zamanı gelmiştir. Eğer bu konuda fikir, ilham ya da örnek arıyorsanız bu yazı tam size göre.

İşte hepsi Türkiye'deki çeşitli daire ve mobilya üreticilerinden seçilmiş olan beş adet nefes kesici renkli kanepe. Oturma odasına renk arayanlar için.