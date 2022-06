Oturma odanız için renkli kanepe fikirleri

Her zevke ve her tarza göre bir renkli kanepe bulabileceğinizi söylemiştik. İşte bunun en güzel örneklerinden biri Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarından Aziz Sarıyer'in koleksiyonunda bulunan ve daha ilk bakışta insanı çarpan bu kan kırmızısı kanepe. Tasarımcının Chamfer Sofa adını verdiği bu ürün, özellikle modern ya da minimalist prensiplere göre döşenmiş bir oturma odasında, mekânın havasını birdenbire değiştirebileceği gibi, kendine has tasarımıyla misafirlerinizin bir sanat eseri muamelesi yapacağı bir ürün de olabilir.

Bu renkli kanepe fikirlerinden siz en çok hangisini tuttunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.