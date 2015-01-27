Bursa'da göz alıcı şıklıkta bir rezidans

Rezidans dairelerin son yıllardaki yaygınlığı hepimizin malumu. Rezidans kavramı insanda dar ve kısıtlı bir yaşam alanı çağrışımı yapsa da son derece şık ve tasarım yönünden zengin olanlarıyla da karşılaşmak mümkün. Biz de bugün karşınıza ülkemizdeki gözde konut projelerinden olan Sinpaş GYO bünyesinde yer alan bir rezidansın iç mekan düzenlemesiyle çıkıyoruz. Şehrin çarpıcı manzarası eşliğinde, son derece çarpıcı aydınlatma elemanları kullanılarak yapılan bu tasarımda hem modern, hem de klasik tasarım unsurları bir arada kullanılmış. Bu şık tasarımı daha yakından tanımak istiyorsanız çalışmamıza mutlaka bir göz atın.