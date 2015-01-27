Bursa'da göz alıcı şıklıkta bir rezidans

Rezidans dairelerin son yıllardaki yaygınlığı hepimizin malumu. Rezidans kavramı insanda dar ve kısıtlı bir yaşam alanı çağrışımı yapsa da son derece şık ve tasarım yönünden zengin olanlarıyla da karşılaşmak mümkün. Biz de bugün karşınıza ülkemizdeki gözde konut projelerinden olan Sinpaş GYO bünyesinde yer alan bir rezidansın iç mekan düzenlemesiyle çıkıyoruz. Şehrin çarpıcı manzarası eşliğinde, son derece çarpıcı aydınlatma elemanları kullanılarak yapılan bu tasarımda hem modern, hem de klasik tasarım unsurları bir arada kullanılmış. Bu şık tasarımı daha yakından tanımak istiyorsanız çalışmamıza mutlaka bir göz atın.
Bursa'da yer alan bu konut projesinde, şehrin ışıklarını tam tepeden gören geniş pencerelerin manzarası iç mekan tasarımının merkezine yerleştirilmiş. Salondaki mobilyalar İnan Aydoğan Interiors'un uzmanları tarafından titizlikle seçilmiş ve yerleştirilmiş. Deri kaplı koltuk takımı, odayı boydan boya kuşatarak asil bir görünüm kazandırmış. Ortadaki kırçıllı, füme rengi halı da bu oturma grubuyla uyum göstermiş. Yüksek tavandan sarkan kristal avize ve soldaki duvarı boydan boya kaplayan tablo ise tasarıma sıcak bir hava katmış. Böylece panoramik manzaranın güzelliği bir kez daha vurgulanmış.
Salonun bir bölümü, günlük kullanımda son derece işlevsel biçimde tasarlanmış. Yüksek duvar boyunca uzanan kitaplığın hemen karşısına yerleştirilen beyaz koltuk, son derece konforlu bir dinlenme köşesi yaratılmasına katkıda bulunmuş. Burada da efektif biçimde kullanılan manzara, günün yorgunluğunu atmak için koltuğa uzandığınızda tüm dertlerinizden uzaklaşmanızı sağlıyor. Şık sehpanın üzerine yerleştirilen küre biçimindeki aydınlatma elemanı ise göz alıcı görünümü tamamlıyor.
Oturma odasında da salondakine benzer bir yerleşim tercih edilmiş. Deri kaplı kanepe ve koltuklar, odayı boydan boya kuşatırken; merkezdeki sehpada ve yer döşemesinde pastel tonlar tercih edilmiş. Tavandan sarkan kristal avize ise sağdaki duvarda yer alan camdan vitrin bölgesiyle şık bir harmoni yakalıyor. Tasarımı hareketlendirmek ise duvar dibindeki şömineye ve karşı duvardaki alacalı mermer kaplamaya düşüyor. Bu sayede samimi ve sıcak bir görünüm elde edilerek, odanın ciddiyetten uzaklaşması sağlanıyor.
Bir yatak odasında nelerin olmasını beklersiniz? Rahat bir yatak? Geniş bir gardrop? Günü karşılamanıza olanak veren bir manzara? Geniş bir televizyon? İşte bu yatak odasında her şey tasarımcılar tarafından düşünülmüş. Camla kaplı duvarın hemen yanına yerleştirilen geniş yatak, deliksiz ve huzurlu uykular vaat ediyor. Karşı duvarın yarısı ise sade bir gardrop tasarımına ayrılmış. Hemen yanında ise üstte geniş bir televizyon, altta ise modern bir tasarıma sahip mermer kaplı şömine yer alıyor. Böylece yatak odası, çıkmak istemeyeceğiniz şahane bir yaşam alanına dönüşüyor.
Evin her yerinde görülen klasik tasarım çizgisinin anımsatıcıları, banyoda da kendilerine yer bulmuşlar. Ancak minimalist çizginin ve modern tasarım unsurlarının da bu bölümde kullanıldığını görüyoruz. Alışılmışın son derece dışında bir anlayışla ele alınan banyoda, en çok dikkat çeken siyah ve beyazın yarattığı kontrastla ortaya çıkan çarpıcı hava oluyor. Lavabo ve küvet dışındaki ıslak alanlarda siyah rengin kullanılması, banyonun son derece sıradışı bir görünüme kavuşmasını sağlamış. Camla ayrılan küvet bölümü ise rahat ve huzur dolu bir banyo deneyimi vaat ediyor.