Türkiye'den mimari örnekleri: Dernek ve işyeri binaları

Türkiye'nin en kapsamlı mimari, dekorasyon ve inşaat platformu olmak üzere yola çıkan homify'da genellikle iç mimari ve dekorasyon konularında, okularımızın günlük hayatta da faydalanabilecekleri ipuçları içeren yazılar yazıyor olsak da, bir sanat dalı ve belirleyici bir kültürel unsur olarak mimariyi de ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda, bugünkü yazımızda sizlere hepsi Türkiye'de iş yapan mimarlık ajansları tarafından tasarlanan ve uygulanan, birbirinden farklı mimari yaklaşımlara ve tasarım dillerine sahip ofis, işyeri ve dernek binalarını derlemeye çalıştık.

İşte çevreci hassasiyetleri ve modern teknolojinin mimariye entegrasyonu gibi günümüz trendlerinin izlerini de görebileceğiniz, Türkiye'nin farklı noktalarından 3 göz alıcı mimari projesi. Gelin, sırasıyla Avcı Architects, Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri ve Boyut Mimarlık'a ait bu projeleri yakından tanıyalım.