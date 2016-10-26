Tabiatı sevenler için Türkiye'den 7 harika proje

Ülkemizde taş evlerin zarafeti ve köylerinin tabiatla bütünleşen tasarımından bahsetmeden geçmek olmaz. Burada fark yaratan bir nokta daha, taş evlerin zarafetinin yanı sıra merkezi bir havuz alanına sahip olması. Konukların bir araya geldiği geniş arazide tabiat ile iç içe keyifli sohbetler etmek için ideal bir atmosfer.

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