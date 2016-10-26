Tabiatı sevenler için Türkiye'den 7 harika proje

Şehrin gürültüsünden uzak huzur veren bir yuva her zaman cazip olagelmiştir. Arzu edilen pastoral ortam aslında bir hayalden ibaret olmayabilir. Doğayı davet eden tasarımı ile çevre dostu evler oldukça ilgi görüyor. Natürel dokuların yapıların zeminlerinde kullanıldığı, çevresel şartlara uyan doğal malzemelerle inşa edilen evler huzur veren bir atmosfer sunar. Tabiatla bütünleşen tasarım anlayışı ile kır evi konsepti, rustik stil esintiler ilginizi çekebilir. Doğal taşın zarafeti, ahşabın sıcaklığı, enfes manzarası ile bahçeli evler ilginizi çekiyorsa bu yazımız tam size göre. Türkiye'den tabiatla iç içe olmak isteyenler için 7 cazip projeyi bir araya getirdik, görenleri hayran bırakan evleri görmeden geçmeyin!
Gün batımında dingin atmosferi ile enfes bir manzaraya eşlik eden bir bungalov evi. Tabiatla iç içe olmak, huzur veren bir evde yaşamak günümüzde bir lüks sayılabilir. Nitekim şehrin kalabalığı ve oluşan kaos, dingin ve huzur dolu bir yaşam alanı arayışı doğuruyor. Sevdiklerinizle terasında enfes bir kahvaltı edebilir, akşam yürüyüşleri için doğa içinde geziler yapabilirsiniz. Kızılçam ve sığla ormanlarıyla kaplı Karacaören Gölü kenarındaki Saklı Göl Evleri’nden bir kesit görmekteyiz. Yılın 12 ayı bu manzara eşliğinde keyif dolu bir tatil yapmak hayal değil.
Natürel dokuların ağırlıklı kullanıldığı tabiatın bir parçası ekolojik bir evle devam ediyoruz. İster kırsal stil olsun, ister rustik; hangi stil ve tarz uygulanırsa uygulansın bulunduğu çevre ile uyum ve ahenk sağlayan tasarımlar oldukça akılcıdır. Buradaki örneğimizde yapısal sistemleri ile özgün, doğal taş, toprak ve ahşabın kullanımı mevcut. Doğa ile iç içe doğal malzemelerle inşa edilen sıcak bir yuva.
Hayat dolu bir insansanız, renklerin enerjisi ve natürel dokularla çevrili bir alan ilginizi çekebilir. Ferah atmosferi ile rahat bir nefes aldıran bu ev cephe dizaynı ve peyzaj mimarisi ile dikkat çekiyor. Doğal taş duvar ile arnavut kaldırımını aynı kareye alan bu açıdan enfes manzaralı sıcak bir yuva izlenimi veriyor.
Türkiye'den enfes manzaralı evlerle devam ediyoruz. Toroslar'da balayı evi olarak sunulan bu proje, balayı için yurt içinde nefis bir manzarayı tercih edenler için. İki katlı tasarlanan bu ev yapısı itibariyle taş duvar zarafetini cephesi ile yansıtıyor. Yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak bir atmosfer sunan bu ev, nefis manzarası ile sıcak bir yuva gibi. Country stil evlerle ilgilenenler için bu ev, Antalya'da Demre ilçesine bağlı Hoyran'a köy evleri konseptinden biri.
Çiçekler ve ağaçlarla çevirili ev, sıcak renkler ve natürel dokularla gözü adeta baharı getiriyor. Taş duvar zarafeti ile sıcak renklerin bir araya geldiği çarpıcı bir cephe dizaynı mevcut. Kiremit saçaklar altında bir sandalyede dinlenmek, konuklarınızla sohbet etmek için davetkar bir girişe sahip. Renklerin cazibesi doğa ile buluşunca ortaya enfes bir sonuç çıkıyor.
Çevresel şartlar ve eğimli araziyi çok fazla değiştirmeden doğayı ev davet eden bir proje. Geniş pencere açıklıkları ile iç mekan manzara ile bütünleşiyor. Bodrum'da bulunan bu proje enfes peyzaj mimarisi, taş duvar estetiği ve konforlu terası ile görenleri hayran bırakıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Ülkemizde taş evlerin zarafeti ve köylerinin tabiatla bütünleşen tasarımından bahsetmeden geçmek olmaz. Burada fark yaratan bir nokta daha, taş evlerin zarafetinin yanı sıra merkezi bir havuz alanına sahip olması. Konukların bir araya geldiği geniş arazide tabiat ile iç içe keyifli sohbetler etmek için ideal bir atmosfer.
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