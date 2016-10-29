Boğucu ve sıradan bir mutfağın modern bir tasarıma dönüşümü!

Dekorasyonu en çok emek ve masraf çıkaran odalardan birisi de mutfaklardır. Su ve elektrik tesisatı, tezgah ve lavabo kurulumu, yerleşimi, ışıklandırması kısacası her detayı ayrı ayrı uzmanlık gerektiren bir özene ihtiyaç duyar. Peki dekorasyonu bu derece uğraştıran bir alanı yenilemek istediğinizde ne gibi zorluklarla karşılaşırsınız? Yapacağınız yenilemenin boyutuna göre iş yükü de değişecektir ancak kesin olarak bilmeniz gereken bir şey var ki mutfak dekorasyonu uzman desteği olmadan içinden çıkılabilecek bir iş değildir. Mutfak dekorasyonunu yenilemek de en az baştan yapmak kadar teferruatlıdır. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere baştan sona yenilenerek bambaşka bir görünüme kavuşan bir mutfak tanıtacağız. Dolaplarından yerleşimine, tezgahından aksesuarlarına kadar değişecek olan bu mutfakta atılan adımlar size mutfak yenilemesi hakkında iyi fikirler verebilir. Ayrıca mutfak yenileme konusunda tereddütleriniz ya da sormak istediğiniz sorular varsa mutfak planlayıcılarımızdan destek alabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunun önemli bir parçası olan seramik döşemeler hakkında fikir almak ve ülkemizden birbirinden güzel mutfak tasarım örnekleri bulmak için “Mersin'deki mutfaklardan 7 farklı mozaik uygulaması” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Mutfağın eski haline bakınca ciddi bir bakıma ihtiyacı olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Eski mutfak dolapları, yetersiz ışıklandırma, kirli ve paslı yüzeyler, bakımsız kalmış zemin ve eski elektronik eşyalar mutfağı neredeyse kullanılamaz hale getirmiş. Bu mutfağı baştan sona değiştiren tasarımcılar bakın ortaya nasıl bir iş çıkarıyorlar.
Mutfakta yapılan en büyük değişikliklerden biri ocak ve lavabo için ayrılan cam bölme oluyor. Bu bölme ilk bakışta size gereksiz gelebilir ama detaylı bakıldığında mutfağa büyük bir avantaj sağladığını görebilirsiniz. Bu cam bölmenin alanı daha önce kapalı bir kiler olarak bulunuyordu bu alanın zemin ve duvarlarını tamamen yenileyen ustalar bir de mutfakla arasındaki duvarı yıkıp camekan haline getirmişler. Bölmenin iç kısmına ocak, fırın, bulaşık makinesi, davlumbaz gibi ekipmanları yerleştirerek mutfağın kokuya neden olan bütün işlerini bu alana sığdırmışlar. Zekice bir fikir.
Mutfağın dolap ve ekipmanları yerleşmeden önceki hali bu şekilde. Zemini, duvarları ve tavanı tamamen yenileyen mimarlar renk olarak beyazı tercih etmiş. Mobilyalarda da siyah renk seçerek başarılı bir kontrast ile dikkat çekici bir renk dengesi oluşturacaklar. Ayrıca cam bölmenin çerçevelerinde de siyah renk seçilerek kontrasta katkı sağlanmış.
Zemini ahşapla kaplanan ana mutfak alanında mutfak adası, buzdolabı ve birkaç dolap dikkat çekiyor. Bu yerleşime bakıldığında mutfağın bu alanı yalnızca yemek ve kahvaltı için planlanmış gibi. Pişirme ve temizlik alanları ise cam bölme içerisinde kalıyor. Oldukça kullanışlı ve zekice bir planlanmış bir yerleşim. Böylece ev sahipleri sabah kahvelerini burada hazırlayıp ayak üstü atıştırıp çıkabilir. Özenli yemekler ve temizlik için ise cam bölmeli alan kullanılır.
Cam bölmenin içine baktığınızda geniş bir lavabo, kullanışlı bir lavabo bataryası, endüstriyel bir tezgah ve son derece fonksiyonel ekipmanlar görebilirsiniz. Profesyonel bir mutfağın ihtiyacı olan her şeyi barındıran bu bölme adeta yemek ve bulaşık için düzenlenmiş gibi. Masa ve kahvaltı alanı için ise diğer alan planlanmış.
Renk dengesine ve kullanılan ekipmanlara bakıldığında mutfağın modern bir çizgisi olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra endüstriyel ögelerle de profesyonel bir görüntü sağlanmış. İşlevsellik konusunda oldukça başarılı bir iş çıkaran tasarımcılar mutfağı şık birkaç aksesuar ile süslemeyi de ihmal etmemiş.
Başarılı ve çok yönlü ışıklandırması, yenilenen yüzeyleri, yeni ekipmanları ve kullanışlı cam bölmesi ile harikalar yaratan bu mutfak modern ve şık görüntüsü ile de beğeni topluyor. Özellikle mutfağın eski hali düşünüldüğünde bu tasarım harikasına kimse itiraz etmez sanırız.