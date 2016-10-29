Boğucu ve sıradan bir mutfağın modern bir tasarıma dönüşümü!

Dekorasyonu en çok emek ve masraf çıkaran odalardan birisi de mutfaklardır. Su ve elektrik tesisatı, tezgah ve lavabo kurulumu, yerleşimi, ışıklandırması kısacası her detayı ayrı ayrı uzmanlık gerektiren bir özene ihtiyaç duyar. Peki dekorasyonu bu derece uğraştıran bir alanı yenilemek istediğinizde ne gibi zorluklarla karşılaşırsınız? Yapacağınız yenilemenin boyutuna göre iş yükü de değişecektir ancak kesin olarak bilmeniz gereken bir şey var ki mutfak dekorasyonu uzman desteği olmadan içinden çıkılabilecek bir iş değildir. Mutfak dekorasyonunu yenilemek de en az baştan yapmak kadar teferruatlıdır. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere baştan sona yenilenerek bambaşka bir görünüme kavuşan bir mutfak tanıtacağız. Dolaplarından yerleşimine, tezgahından aksesuarlarına kadar değişecek olan bu mutfakta atılan adımlar size mutfak yenilemesi hakkında iyi fikirler verebilir. Ayrıca mutfak yenileme konusunda tereddütleriniz ya da sormak istediğiniz sorular varsa mutfak planlayıcılarımızdan destek alabilirsiniz.

Mutfak dekorasyonunun önemli bir parçası olan seramik döşemeler hakkında fikir almak ve ülkemizden birbirinden güzel mutfak tasarım örnekleri bulmak için “Mersin'deki mutfaklardan 7 farklı mozaik uygulaması” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.