Türkiye'den çarpıcı mağaza tasarımları

Sayfalarımızda konut ve ofis tasarımlarına daha önce sıkça yer verdik. Bu sefer ise karşınıza bambaşka bir konseptle çıkıyoruz: mağaza tasarımı. Mağaza tasarlamanın konut ve ofis tasarlamaktan çok farklı olduğuna şüphe yok. Son yıllarda tasarım alanında ülkemizde atılan adımlar, bu alana kadar ulaştı. Müşterilerin rahatlığını hedefleyen, alışveriş isteklerini kamçılayan ve çalışanlara manevra alanı sağlayan mağaza tasarımları yapmanın öneminin farkına varan firmalar, iç mimarlara başvuruyorlar. Biz de homify olarak ülkemizin farklı şehirlerinden, farklı iç mimarların yaptığı mağaza tasarımlarından bir seçki yapmayı kararlaştırdık.
Fotoğrafta dünyanın en önemli seramik ve fayans üreticilerinden olan Çanakkale merkezli Kale Seramik'in yurtdışı mağazalarından birini görüyoruz. Demirden Design'ın elinden çıkan bu mağaza tasarımında, firmanın zengin ürün yelpazesinden farklı ürünler ön plana çıkartılarak müşteriler üzerinde göz alıcı bir etki bırakılmış. Pastel renklerin yanı sıra parlak tonlar da uygun yerleşimlerle kullanılarak ilgi çekici bir mağaza ortamı yaratılmış.
Bursa merkezli iç mimarlık firması Niyazi Özçakar İç Mimarlık, bu butik tasarımında eski tip Fransız ve İtalyan mağazalarını anıştıran tasarım unsurlarına yer vermiş. Mor rengin kullanıldığı avize ve perdeler mağazaya asalet duygusunu kazandırmış. Koyu renkli taştan yer döşemesi ise beyaz duvarlar ve tavanla kontrast yaratarak ürünlerin ön plana çıkmasını sağlamış. Altın renkli işleme detayları da butik görüntüsüne sofistike bir hava katmış.
Geniş bir caddede yer alan bu optik dükkanının etrafındaki diğer mağazalardan farklı ve çarpıcı bir görünüm kazanması için iç mekanda son derece yoğun bir çaba harcanmış. Mayer Mimarlık uzmanlarının elinden çıkan tasarımda siyah metal kaplı gözlük rafları, ortama modern bir görünüm katmışlar. Turuncu koltuklar ise müşterilerin rahatlığını sağlamak için samimi bir atmosfer yaratıyorlar. Tavandan sarkan aydınlatmalar ise dükkanın hareketli olduğu kadar ferah bir görünüme de kavuşmasını sağlamış.
Tek bir rengin hakim olduğu iç mekan tasarımlarında o tek rengi son derece dikkatli bir biçimde seçmek gerekir. Kerim Carmikli İç Mimarlık'ın elinden çıkan bu mağaza tasarımında hem misafir koltuklarında hem de arka plandaki panolarda gül kurusu rengi kadifeyle buluşturularak ortaya asil ve şık bir görüntü çıkması sağlanmış. Böylece müşteriler için sıcak ve samimi bir mağaza ortamı yaratılırken; ciddiyetten de ödün verilmemiş.
Vitrinlere göz atarak dolaşmak kadın erkek hepimiz için zevkli bir uğraştır. Ayaz Ergin İç Mimarlık ile Yatman Mimarlık ortaklığıyla gerçekleştirilen bu tasarımda, son derece pahalı saatlerin tüm ihtişamlarıyla boy göstermesine imkan verilmiş. Mermer kaplı duvarda ahşap görünümlü panel detayları kullanılarak pastel bir hava da katılmış. İç mekanda kullanılan renkler de vitrin kaplamasıyla uyum içinde olunca ortaya göz alıcı bir harmoni çıkmış.
Cihat Özdemir İç Mimarlık tarafından yapılan bu mağaza tasarımı, bir hazır giyim firmasına ait. Son derece modern bir anlayışla yapılan tasarımda, tezgahlarda ve reyon düzenlerinde geometrik çizgilerin ağırlığını görüyoruz. Bu modern ve minimalist anlayış son derece şık bir yeşil tonuyla beyaz ve siyahın buluşmasıyla iç açıcı bir mağaza görünümü ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu samimi mağazada dolaşmanın müşterilere keyif vereceğine hiç şüphe yok.