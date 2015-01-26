Türkiye'den çarpıcı mağaza tasarımları

Geniş bir caddede yer alan bu optik dükkanının etrafındaki diğer mağazalardan farklı ve çarpıcı bir görünüm kazanması için iç mekanda son derece yoğun bir çaba harcanmış. Mayer Mimarlık uzmanlarının elinden çıkan tasarımda siyah metal kaplı gözlük rafları, ortama modern bir görünüm katmışlar. Turuncu koltuklar ise müşterilerin rahatlığını sağlamak için samimi bir atmosfer yaratıyorlar. Tavandan sarkan aydınlatmalar ise dükkanın hareketli olduğu kadar ferah bir görünüme de kavuşmasını sağlamış.