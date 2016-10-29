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Küçük evlerde şahane görünecek 15 merdiven tasarımı

umit atdağ umit atdağ
​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass, Railing London Ltd Railing London Ltd Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Merdiven üst kata ulaşımda en önemli unsur olduğundan evlerinizde merdivenlerinizi oldukça zarif ve şık merdivenler şeklinde tasarlamalısınız. Merdivenlerin bağlantı noktaları, genel dekorasyon ile uyumu, eve kattığı estetik, görselliği ve güzelliği bir evin zengin ve zevkli görünmesinde en önemli etkenlerdir. Bu gün özellikle küçük evler için yapılmış şık merdiven tasarımlarını homify farkı ile inceliyoruz. Bu merdivenler küçük olan evleri hem geniş göstermiş hem de iç dekorasyon ile uyumu sayesinde zevkli ve görsel görüntüler oluşturarak evin daha zevkli ve daha yaşanabilir  bir ev olmasını sağlamış. 

Düz merdivenler

VILLA NURIA, construcciones y reformas Viguera construcciones y reformas Viguera Modern Koridor, Hol & Merdivenler
construcciones y reformas Viguera

construcciones y reformas Viguera
construcciones y reformas Viguera
construcciones y reformas Viguera

Geçmişten beri tercih edilen düz merdivenler köşe şeklinde tasarlandıklarında resimdeki gibi muhteşem güzellikte merdivenler ortaya çıkabiliyor. Koyu renkler zıt renkler içinde kusursuz görünürken cam aydınlatma eşsiz bir güzellik oluşmasını sağlamış.

Giriş merdiveni

I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

Bir evin odalarından bazıları giriş kotundan aşağıda ise resimdeki gibi giriş merdiveni yapılması zorunludur. Bu örnekte olduğu gibi açık tonlarda renklendirilmiş olan oda giriş koyu renkli  giriş merdiveni ile oldukça şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş.

Zarif tasarım

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Üst kata ulaşım oda içinde ise resimdeki gibi estetik açıdan göze hitap eden ve az yer kaplayan zarif tasarımlara sahip merdivenler tercih edilebilir. Merdiven altında kalan alanı tarzınıza göre dekore ettiğinizde resimdeki gibi kusursuz bir dekorasyona ve tasarıma imza atmış olursunuz.

Dönel merdivenler

SCALE IN VETRO, NORD SCALE NORD SCALE Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
NORD SCALE

NORD SCALE
NORD SCALE
NORD SCALE

Üst kat ulaşımları için resimdeki gibi klasik dönel merdivenler tercih edilebilir. iç mekan dekorasyonu ile uyumlu olacak şekilde renk seçimleri yapılması halinde gören herkesi büyüleyecek güzellikte merdivenlere sahip olunabilir.

Aykırı tasarımlar

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

İç mekan tasarımları ile merdivenler bütünleştirildiklerinde resimdeki gibi fonksiyonel ve insanı büyüleyen aykırı merdiven tasarımları çıkıyor. Ahşap hem doğallığı i,le hem görselliği ile muhteşem görünüyor.

Demir merdivenler

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Üst kat ulaşımı için az yer kaplayan bir merdiven isteyen biri iseniz resimdeki gibi düz  ve klasik merdiven tasarımı tercih edebilir ve az yer kaplayan klasik bir merdivene sahip olabilirsiniz.

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Şık aydınlatma

Attico all'Aventino, Blocco8 Architettura Blocco8 Architettura Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Blocco8 Architettura

Blocco8 Architettura
Blocco8 Architettura
Blocco8 Architettura

Bir merdivenin standart bir merdiven olmasının dışında zarif ve şık bir merdiven olması için aydınlatma ile desteklenmesi ve görsel olduğu kadar etkileyici bir görüntüye de sahip olması gereklidir. Resimde yer alan zarif merdiven örneğinde olduğu gibi aydınlatma merdivenin en önemli unsurudur.

Ahşap merdivenler

Rekonstruktion Kapitänshaus Born/Ostsee, Dr. Michael Flagmeyer Architekten Dr. Michael Flagmeyer Architekten Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Dr. Michael Flagmeyer Architekten

Dr. Michael Flagmeyer Architekten
Dr. Michael Flagmeyer Architekten
Dr. Michael Flagmeyer Architekten

Ahşap merdivenler  ev ile uyumlu olduğunda muhteşem görselliğe sahip olur. Resimde yer alan merdiven örneğinde olduğu gibi korkuluksuz beyaz ve ahşap renginde  renklendirilmiş muhteşem bir merdiven olarak karşımızda duruyor.

Camın zarafeti

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd Modern Koridor, Hol & Merdivenler Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

Evinizin zarif  ve zarafet dolu bir ev olmasını istiyorsanız cam malzemeden yapılmış basamaklardan oluşan  estetik merdiveni tercih edebilirsiniz.

Taş korkuluklar

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk Nash Baker Architects Ltd Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
Nash Baker Architects Ltd

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Oda merdiveni için gerekli olan korkulukları betonarme veya taş olarak  yaptığınızda resimdeki gibi görsel özelliği fazla olan merdivene sahip olabilirsiniz.

Ahşap ve metal

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
David James Architects &amp; Partners Ltd

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

Merdiven için ahşap ve metal malzemeleri bir arada kullandığınızda örnek merdivende olduğu gibi insanı etkileyen ve görenlerin beğenisini kazanan bir merdivene sahip olabilirsiniz.

Beyaz ve şık

Main staircase William Gaze Ltd Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
William Gaze Ltd

Main staircase

William Gaze Ltd
William Gaze Ltd
William Gaze Ltd

Şık bir merdiven için beyaz rengi ve beyazın tonlarını tercih etmeniz yeterli olacaktır. Resimde yer alan şık merdivende olduğu gibi beyaz renk iç dekorasyonun muhteşem olmasını sağlayacaktır.

Metalin etkileyiciliği

027甲府 I さんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

Metal merdivenler  her zaman için geleneksel merdivenleri sembolize eder. Örnek merdivende 1930 lu yıllardan kalma bir merdiven gibi görünse de yeni yapılmış bir merdiven olarak karşımızda duruyor.

Dar alanlar için merdivenler

CASTELLO CECONI - INTERNI, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

Üst kata ulaşım için yeterli yeriniz yoksa resimdeki gibi tek bir gövdeden oluşan basamakları dal gibi dağılmış ahşap merdivenler tercih edebilirsiniz.

Ahşap ve cam

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

Ahşap ve cam malzemeler bir arada kullanıldığında resimdeki gibi etkileyici bir merdiven örneği ortaya çıkıyor. 

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