Küçük evlerde şahane görünecek 15 merdiven tasarımı

Merdiven üst kata ulaşımda en önemli unsur olduğundan evlerinizde merdivenlerinizi oldukça zarif ve şık merdivenler şeklinde tasarlamalısınız. Merdivenlerin bağlantı noktaları, genel dekorasyon ile uyumu, eve kattığı estetik, görselliği ve güzelliği bir evin zengin ve zevkli görünmesinde en önemli etkenlerdir. Bu gün özellikle küçük evler için yapılmış şık merdiven tasarımlarını homify farkı ile inceliyoruz. Bu merdivenler küçük olan evleri hem geniş göstermiş hem de iç dekorasyon ile uyumu sayesinde zevkli ve görsel görüntüler oluşturarak evin daha zevkli ve daha yaşanabilir bir ev olmasını sağlamış.