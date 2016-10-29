Küçük evlerde şahane görünecek 15 merdiven tasarımı

Merdiven üst kata ulaşımda en önemli unsur olduğundan evlerinizde merdivenlerinizi oldukça zarif ve şık merdivenler şeklinde tasarlamalısınız. Merdivenlerin bağlantı noktaları, genel dekorasyon ile uyumu, eve kattığı estetik, görselliği ve güzelliği bir evin zengin ve zevkli görünmesinde en önemli etkenlerdir. Bu gün özellikle küçük evler için yapılmış şık merdiven tasarımlarını homify farkı ile inceliyoruz. Bu merdivenler küçük olan evleri hem geniş göstermiş hem de iç dekorasyon ile uyumu sayesinde zevkli ve görsel görüntüler oluşturarak evin daha zevkli ve daha yaşanabilir bir ev olmasını sağlamış.
Geçmişten beri tercih edilen düz merdivenler köşe şeklinde tasarlandıklarında resimdeki gibi muhteşem güzellikte merdivenler ortaya çıkabiliyor. Koyu renkler zıt renkler içinde kusursuz görünürken cam aydınlatma eşsiz bir güzellik oluşmasını sağlamış.
Bir evin odalarından bazıları giriş kotundan aşağıda ise resimdeki gibi giriş merdiveni yapılması zorunludur. Bu örnekte olduğu gibi açık tonlarda renklendirilmiş olan oda giriş koyu renkli giriş merdiveni ile oldukça şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş.
Üst kata ulaşım oda içinde ise resimdeki gibi estetik açıdan göze hitap eden ve az yer kaplayan zarif tasarımlara sahip merdivenler tercih edilebilir. Merdiven altında kalan alanı tarzınıza göre dekore ettiğinizde resimdeki gibi kusursuz bir dekorasyona ve tasarıma imza atmış olursunuz.
Üst kat ulaşımları için resimdeki gibi klasik dönel merdivenler tercih edilebilir. iç mekan dekorasyonu ile uyumlu olacak şekilde renk seçimleri yapılması halinde gören herkesi büyüleyecek güzellikte merdivenlere sahip olunabilir.
İç mekan tasarımları ile merdivenler bütünleştirildiklerinde resimdeki gibi fonksiyonel ve insanı büyüleyen aykırı merdiven tasarımları çıkıyor. Ahşap hem doğallığı i,le hem görselliği ile muhteşem görünüyor.
Üst kat ulaşımı için az yer kaplayan bir merdiven isteyen biri iseniz resimdeki gibi düz ve klasik merdiven tasarımı tercih edebilir ve az yer kaplayan klasik bir merdivene sahip olabilirsiniz.
Bir merdivenin standart bir merdiven olmasının dışında zarif ve şık bir merdiven olması için aydınlatma ile desteklenmesi ve görsel olduğu kadar etkileyici bir görüntüye de sahip olması gereklidir. Resimde yer alan zarif merdiven örneğinde olduğu gibi aydınlatma merdivenin en önemli unsurudur.
Ahşap merdivenler ev ile uyumlu olduğunda muhteşem görselliğe sahip olur. Resimde yer alan merdiven örneğinde olduğu gibi korkuluksuz beyaz ve ahşap renginde renklendirilmiş muhteşem bir merdiven olarak karşımızda duruyor.
Evinizin zarif ve zarafet dolu bir ev olmasını istiyorsanız cam malzemeden yapılmış basamaklardan oluşan estetik merdiveni tercih edebilirsiniz.
Oda merdiveni için gerekli olan korkulukları betonarme veya taş olarak yaptığınızda resimdeki gibi görsel özelliği fazla olan merdivene sahip olabilirsiniz.
Merdiven için ahşap ve metal malzemeleri bir arada kullandığınızda örnek merdivende olduğu gibi insanı etkileyen ve görenlerin beğenisini kazanan bir merdivene sahip olabilirsiniz.
Şık bir merdiven için beyaz rengi ve beyazın tonlarını tercih etmeniz yeterli olacaktır. Resimde yer alan şık merdivende olduğu gibi beyaz renk iç dekorasyonun muhteşem olmasını sağlayacaktır.
Metal merdivenler her zaman için geleneksel merdivenleri sembolize eder. Örnek merdivende 1930 lu yıllardan kalma bir merdiven gibi görünse de yeni yapılmış bir merdiven olarak karşımızda duruyor.
Üst kata ulaşım için yeterli yeriniz yoksa resimdeki gibi tek bir gövdeden oluşan basamakları dal gibi dağılmış ahşap merdivenler tercih edebilirsiniz.
Ahşap ve cam malzemeler bir arada kullanıldığında resimdeki gibi etkileyici bir merdiven örneği ortaya çıkıyor.