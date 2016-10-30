35 m2 lik bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Bu gün küçük ev dekorasyonları için size örnek olacak, evinizin hem geniş görünmesini sağlayacak hem de şık bir iç dekorasyona sahip olacağınız bir evi inceliyoruz. Toplamda 35 m2 olan ve dekorasyonu ile daha büyük görünen bu ev aynı zamanda ahşap kullanıldığı için doğal bir ev olma özelliğini de taşıyor. Küçük olmasına rağmen geniş bir bahçeye sahip olan bu evin bir diğer özelliği de iki katlı olması. Evin mutfağı herkesin sahip olmak istediği fonksiyonelliği hat safha da olan, ahşap sayesinde doğallığı en süt düzeyde olan bir mutfak olarak dekore edilmiş. Bu özelliği ile birebir kopya çekebileceğiniz bir mutfak olma özelliğini de taşıyor. Homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alan bu örnek evimizi detaylı bir şekilde inceleyerek bire bir kopya çekebiliriz.