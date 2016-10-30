35 m2 lik bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Bu gün küçük ev dekorasyonları için size örnek olacak, evinizin hem geniş görünmesini sağlayacak hem de şık bir iç dekorasyona sahip olacağınız bir evi inceliyoruz. Toplamda 35 m2 olan ve dekorasyonu ile daha büyük görünen bu ev aynı zamanda ahşap kullanıldığı için doğal bir ev olma özelliğini de taşıyor. Küçük olmasına rağmen geniş bir bahçeye sahip olan bu evin bir diğer özelliği de iki katlı olması. Evin mutfağı herkesin sahip olmak istediği fonksiyonelliği hat safha da olan, ahşap sayesinde doğallığı en süt düzeyde olan bir mutfak olarak dekore edilmiş. Bu özelliği ile birebir kopya çekebileceğiniz bir mutfak olma özelliğini de taşıyor. Homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alan bu örnek evimizi detaylı bir şekilde inceleyerek bire bir kopya çekebiliriz.
Ev küçük bir ev olmasına rağmen tuğla duvar ve sıva ile dış cephe oldukça zarif bir dış cephe olarak dekore edilmiş. Küçük bir balkonu bulunan ve cam kapı ile ulaşılan bu alan dış cepheyi daha çekici bir görselliğe kavuşturmuş. Beyaz dış cephe içinde yer alan geniş sürgülü pencere cam ile betonarmenin kusursuz uyumunu ortaya çıkarmış.
Salon evin üst katında yer alan çatı katına dekore edilmiş. salonun bir tarafı mutfak şeklinde düşünülmüş ve açık bir mutfak oluşturulmuş. Salon bölümünde yer alan tv ünitesi ve ahşap kolonlar ve kirişler beyaz duvarlar arasında çok şık bir görüntü oluşturmuş. Parke zemin ise evin genel dekorasyonu ile uyumlu dekore edilmiş.
Evin mutfağı salon ile birleşik bir şekilde dekore edilmiş. Mutfak küçük bir mutfak olmasına rağmen ahşap dekorasyon ve çatıda yer alan ahşap kirişler ile geniş bir görünüme sahip olmuş. Ahşap yemek masası ve dolaplar doğal bir mutfak dekorasyonun olmasına katkı sağlarken tavan kirişleri de görsel bir mutfak olmasına katkı sağlamış.
Ev toplamda 35 m2 olmasına rağmen resimde yer alan ve geniş açıdan baktığınızda daha büyük bir salon hissi uyandıran bir salon dekorasyonu ortaya çıkmış. Mutfak tezgahının bir yüzü muhafaza alanı olarak kullanılırken bir yüzü de resimdeki gibi işlevsel bir alan olarak raf şeklinde dekore edilmiş.
Mutfak Küçük bir mutfak olarak dekore edilmek zorunda kalındığı için özel aydınlatmalar yapılarak salondan bağımsız bir alan olması sağlanmış. Üçlü aydınlatma seti tercih edilerek ahşap unsurların mat görüntüsü düşünülmüş ve ayrı bağımsız bir mutfak aydınlatması oluşturulmuş.
Salonun ana aydınlatması farklı bir armatür kullanılarak gerçekleştirilmiş. Duvarda küçük aydınlıklar açılmış ve ekstra olarak metal bir çember üzerine yerleştirilen ampuller ile farklı bir aydınlatma tasarımına imza atılmış. Pencere ile özel aydınlatma odanın gün boyu ideal ışık şiddetine sahip olmasını sağlamış.
Evin balkonu küçük bir balkon şeklinde düşünülmüş. Salon ile giriş arasından yukarı doğru uzanan ahşap merdiven üst kata ulaşımı sağlıyor. Salon ile mutfakta kullanılan ahşap merdivende de kullanılmış ve genel uyum bozulmadan şık bir merdiven tasarımı yapılmış.