Rustik bir evden size kendi eviniz için ilham verecek 11 fotoğraf

Ömrümüzün büyük bir kısmının geçtiği yaşam alanımız olan evler ailemizle vakit geçirdiğimiz, hayatı paylaştığımız alanlar olduğu için bizim için manevi değeri olan yapılardır. Bu sebeple çoğu insanın arzusu bir ev sahibi olmaktır. Bu amaç için yıllarca para biriktirilir ya da kredi alınır, borç altına girilir. Yeterince birikim sahibi olduğunuz o gün geldiğinde ise artık geriye kalan sizin için en doğru eve karar vermektir. Bildiğiniz gibi büyük şehirlerde genellikle evler siteler içinde yer alır ve pek fazla geniş olmaz. Şehirlerin trafiği, kalabalığı ve pahalılığı göz önüne alındığında özellikle çocuklu aileler için ideal olduğu söylenemez. Eğer birikiminizi standart bir eve yatırmak yerine daha kırsal bir alanda ev inşa etmek istiyorsanız alışılmışın dışında daha farklı evlere yönelebilirsiniz. Bugün size fikir vermesi açısından rustik bir yapı projesi tanıtacağız. Arjantin’in San Isidro yerleşim biriminde inşa edilen ev, mimarların modern ve geleneksel çözümlerden oluşan dikkate değer tasarımı sonucunda meydana geldi. Proje bulunduğu doğal çevreyle uyumlu olarak rustik tarzda inşa edilirken aynı zamanda modern özelliklerden de yararlanılarak konfor ve estetik görünüm ihmal edilmedi. Şimdi hazırsanız bu harika evi hep birlikte inceleyelim.