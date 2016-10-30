Rustik bir evden size kendi eviniz için ilham verecek 11 fotoğraf

Ömrümüzün büyük bir kısmının geçtiği yaşam alanımız olan evler ailemizle vakit geçirdiğimiz, hayatı paylaştığımız alanlar olduğu için bizim için manevi değeri olan yapılardır. Bu sebeple çoğu insanın arzusu bir ev sahibi olmaktır. Bu amaç için yıllarca para biriktirilir ya da kredi alınır, borç altına girilir. Yeterince birikim sahibi olduğunuz o gün geldiğinde ise artık geriye kalan sizin için en doğru eve karar vermektir. Bildiğiniz gibi büyük şehirlerde genellikle evler siteler içinde yer alır ve pek fazla geniş olmaz. Şehirlerin trafiği, kalabalığı ve pahalılığı göz önüne alındığında özellikle çocuklu aileler için ideal olduğu söylenemez. Eğer birikiminizi standart bir eve yatırmak yerine daha kırsal bir alanda ev inşa etmek istiyorsanız alışılmışın dışında daha farklı evlere yönelebilirsiniz. Bugün size fikir vermesi açısından rustik bir yapı projesi tanıtacağız. Arjantin’in San Isidro yerleşim biriminde inşa edilen ev, mimarların modern ve geleneksel çözümlerden oluşan dikkate değer tasarımı sonucunda meydana geldi. Proje bulunduğu doğal çevreyle uyumlu olarak rustik tarzda inşa edilirken aynı zamanda modern özelliklerden de yararlanılarak konfor ve estetik görünüm ihmal edilmedi. Şimdi hazırsanız bu harika evi hep birlikte inceleyelim.
Evin dört bir yandan genişletilmiş çatısı sayesinde son derece ferah ve konforlu bir açık veranda elde edilmiş. Öyle ki altı kişilik bir yemek takımı sığıyor ve hatta hala çok fazla boşluk var.
Yeşiller içinde yer alan yapı, ev sahiplerinin evi çevreleyen doğadan yararlanması ve açık havada vakit geçirmesi için geniş tutuldu. Bununla birlikte doğayla uyumlu olarak rustik tarz benimsenirken modern unsurlar da kullanıldı.
Bilindiği üzere vücudumuzun ihtiyacı olan D vitamini gereksinimi karşılamamız için güneş enerjisinden yararlanırız. Yani abartılmadığı sürece güneş ışınları faydalıdır cildimize. Ek olarak açık hava sağlımız için gereklidir. Doğa içerisinde inşa edilen bir yapıda bu gibi etkenler göz önünde bulundurularak ev tasarlanır. Bu sebeple örnek evde açık havada vakit geçirmek ve güneşten yararlanmak için pek çok açıklık yapılmış. Aynı zamanda yüksek tavan yine doğal aydınlatmadan daha fazla verim sağlamak için yapıldı.
Resimde görüldüğü gibi evin dört bir tarafına koridor yapılarak doğadan mümkün olduğunca çok faydalanılmaya çalışmış. Çatısı sayesinde yağmurlu günlerde bile verandada vakit geçirilebiliyor.
Geniş verandası sayesinde mutfak, yemek odası ve salon gibi sosyal alanlar büyük pencerelerin yer aldığı ve bahçeye doğrudan erişim bulunan odalarda yer alırken, daha mahrem yer olan banyo, yatak odası gibi bölümler evin orta kısmındadır. Bu fotoğrafta ise evin yemek odasını görüyoruz. Tamamen beyaza boyanmış oda ahşaptan yapılma kalın pencere kenarlarıyla daha da vurgulanmış. Yine ahşaptan yapılma yemek takımı 10 kişiyi ağırlayacak kapasitede. Evi çevreleyen doğa manzarasını kapatmamak için pencerelerde perde kullanılmamış.
Mutfak minimalist tarzı ile sade bir estetik ve fonksiyonelliğin mükemmel bir örneğini meydana getiriyor. Modern ekipmanın yanı sıra rahat hareket alanıyla hoş ve davetkar bir atmosferi var.
Bu defa banyodayız. Kırmızı tuğla ve çimentonun ham şekline eşlik eden kusursuz görünümdeki sade musluk tasarımı çarpıcı bir kontrast oluşturmuş. Sadece ayna ile lavabo arasına uygulanan rustik duvar dokusu hoş bir detay.
Geniş bir verandası olan evin elbette gece karanlığı için aydınlatması da ihmal edilmedi. Özellikle duvarda kullanılan tuğlanın dokusunu hissettiren özel aydınlatma oldukça başarılı.
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