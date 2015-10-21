En güzel çocuk odaları ve 12 parlak fikir

En güzel çocuk odaları tasarımları ile dikkat çeken örnekler hazırladığımız yazımızda, çocuk sahibi bireyler ya da çocuk sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek fark yaratan modelleri değerlendireceğiz. Çocukların hem öğrenecekleri hem de eğlenceli vakit geçirebilecekleri mekanlar yaratmak sanıldığı kadar zor olmayabilir. Ebeveynler mümkün olan koşulları değerlendirerek en güzel çocuk odalarına sahip olmak ister. Bunu yapmak için izlenilen yol, kimi zaman belirli stil ve tarzları değerlendirmek, kimi zamanda çocukların ilgisini çekebilecek temalardan faydalanmaktır. Çocukların hayal dünyasını zenginleştirebilecek, büyümelerine ve gelişmelerine katkıda bulunabilecek atmosfer hazırlamak konfor, estetik ve fonksiyonellikten geçer. Kaliteli bir uyku her çocuğun ihtiyacıdır, dolayısıyla renkler, dokular, formlar ve ışıklandırma detayları bu konuda önemli rol oynar. Göze hitap eden modelleriyle en güzel çocuk odaları ve parlak fikirler içeren yazımızda farklı stillerde ve tarzlarda ilginç modeller bulabilirsiniz.
Çocukların geniş hayal dünyasına katkıda bulunabilecek fikirlerle dizayn etmek işlerinizi kolaylaştırabilir. Farklı tarzlarda ve çocukların ilgilerini çekebilecek konularla yepyeni dekorlar oluşturabilirsiniz. Gezegenler ve uzay konsepti içeren çocuk odaları oldukça ilgi çekici örneklerden biri. Nötr grilerle uyum sağlayan ahşap döşeme kaplaması sıcak bir etki yaratıyor. Renkli gezegenlerden oluşan duvar dekoru ile uyumlu siluetlerle lamba aksesuarları oldukça estetik ve göze hitap ediyor. Gezegen formatında orjinal bir oturma alanı ile dairesel formlarla dizayn edilmiş kitap raflığı, hem renkleriyle hem de dokularıyla uyum ve ahenk sağlıyor.
Birçok rengi bir arada kullanmak isteyenler için soft renklerin tercih edildiği çocuk odası modeli göze hitap ediyor. Eğlenceli fikirlerle hem oyun alanı hem de dinlenme alanı olabilecek en güzel çocuk odaları, pratik ve ilham veren fikirlerle dizayn ediliyor. Çocukların sevdiği oyunlardan sek sek çizgilerini taşıyan halı modeli, hem oyun amaçlı kullanışlı hem de estetik bir görünüm katıyor. Soft renkler ve desenlerle dekoratif duvar kağıtları ve mobilya kaplamalarında kullanılan renkler, açık raf modelleri dizaynı oldukça uyumlu.
Ahşap kotlar verilerek kademe sağlanan çocuk yatak odası dizaynı, yer yatağı formatını daha kullanışlı bir biçimde geri getiriyor. Kademeden oluşan kot farkı ile ahşap çekmecelerle işlevsel boşlukları değerlendirebilir, pratik fikirlerle yeni alanlar açabilirsiniz. Üç çocuğun akılcı çözümlerle küçük ve dar alanlarda uyku ihtiyacını giderebileceği yatak tasarımları oldukça ilgi çekici. Duvar dekorlarının boş bırakılmadığı en güzel çocuk odaları, hem göze hitap ediyor hem de fonksiyonel açıdan birçok görevi yerine getiriyor.
Göze hitap eden renk ve desenlerle en güzel çocuk odalarını dekore edebilirsiniz. Daha sıcak etkiler yakalamak için doğal dokulardan faydalanabilirsiniz. Eflatun ve beyazın uyumlu renk tonları çocuk odası dekorasyonunun tümüne hakim olurken, açık renk tonlarındaki ahşap çekmece ve dolaplar ahenk yakalıyor. Sevilen çizgi karakterlerle duvar dekoru oluşturabileceğiniz gibi, dekoratif raf dizaynı ile hem görsel hem de fonksiyonel detayları değerlendirebilirsiniz.
Çocukların ilgisini çekebilecek dev bir ağaç kitaplık oldukça cazip değil mi? İstenildiği takdirde aksesuarların ya da ilgili kitapların muhafaza edildiği dekoratif raflık modelleri oldukça kullanışlı. Oyun alanı, çalıma alanı ile uyku alanını ayırabilecek platformlar dizayn etmek isterseniz, ilginç tasarımlarla kitaplık modellerini bir paravan gibi kullanabilirsiniz. Alanları görevine göre ayırmak pratik ve akılcı bir yaklaşım olacaktır.
En güzel çocuk odaları modellerini derlediğimiz yazımızda klasik stil şıklıkla devam edelim. Gerek naif renk tonları, gerekse göz alıcı mobilya formları ile dikkat çeken bir çocuk odası. İki kardeşin uyku ve dinlenme ihtiyacını giderebileceği dingin bir atmosfer sağlanmış. Doğadan motiflerle ilgi çekici bir duvar dekoru tasarlanmış. Avize şıklığı ile tam bir klasik stil çocuk odası olmaya eş değer yatak odasında, açık renk tonları kullanılarak içinizi açan bir model tasarlanmış.
Klasik stil dizayn edilmiş ikiz bebekler için oldukça güzel bir çocuk odası tasarımı. İki adet açık renk tonlarında ahşap beşik modelinin bulunduğu çocuk odası dekorasyonunda, uyumlu renk ve desenler tercih edilmiş. Dekoratif yastıklar ve sevimli karakterlerin bulunduğu çocuk odası dekorasyonunda, klasik stil konfor sunan koltuklar tercih edilmiş. Mekandan yer kazanmak için tavan hizasına yakın ahşap açık raflarla oyuncaklar ve gereksinim duyulabilecek diğer gereç ve aksesuarlar sergilenmiş.
En güzel çocuk odaları dekorasyonu için duvarları görselleştiren ithal duvar kağıtlarını kullanabilirsiniz. Hem çocuk odası dekorasyonu ile uyumlu renkler ve çizgiler barındırabilir, hem de mekanın atmosferini değiştirebilirsiniz. İki kardeşin uyku, dinlenme ve çalışma ihtiyaçlarını giderebilecek dekorasyonda turkuaz yeşil renkleri ile öne çıkan canlı renklere yer verilmiş. Turkuaz yeşil ile muhteşem uyum sağlayan koyu ahşap yer döşemesi kaplaması tercih edilirken, çocukların oyun ve spor ihtiyacını karşılamak için tırmanma ihtiyacını gideren tasarım ahşap malzeme ile dizayn edilmiş.
Modern stil dizayn edilmiş çocuk odası tasarımı Michel Bandaly imzası taşıyor. Renklerin ahengi ve duvar dekoru oldukça ilgi çekici. Sevilen karakterlerle duvar dekoru dizayn edilirken, renkler ve çizgiler kadar ışıklandırma unsuru da önemlidir. Özellikle bir bebek ve bir kardeşin uyku ihtiyacını karşılayacak atmosfer doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile sağlanabilir.
Elbette çocukların uyku ihtiyaçlarını ön plana alarak bir çocuk odası dizayn edebilirsiniz. En güzel çocuk odaları örnekleri ile devam ettiğimiz görsellerimizde istenildiği takdirde farklı stilleri bir arada kullanabileceğinizi hatırlatalım. Klasik stil detaylar barındıran çocuk odası dekorasyonunda şık bir avize modeli kullanılmış. Duvar dekorları yine pastel ve ara renklerin uyumlu renkleri ile küçük çerçevelerle bezenmiş. Dingin bir uyku alanı yaratmak isterseniz, pastel renkler ve naif tonlar size göre olabilir.
Lacivert ve beyaz dekoratif duvar kağıtları ile fark yaratan denizci teması çocukların oldukça ilgisini çekiyor. En güzel çocuk odaları tasarımları belki de sizin için farklı tema ve konseptlerden geçebilir. Eğlenceli tasarımlarla çocuk odasını renklendirebilirsiniz. Gemi formatındaki yatak karyolası birçok çocuğun ilgisini çekebilir. Ayrıca yine denizci teması ile duvar dekorları, metal merdiven ile tırmanmak çocukların enerjisini kullanabileceği alanlar yaratmak pratik olabilir. İçinden hiç çıkmak istemeyecekleri bir çocuk odası tasarımı için siz de denizci temalarından faydalanabilirsiniz.
İster geniş alana sahip olun, ister küçük çocuk odaları için tasarımlar kullanın; pratik fikirlerle daha geniş oyun alanları açabilirsiniz. Yavrulu yatak modelleri ile ihtiyaca göre alt kısmından uzanan yatak formatı ile işlevsel karyolalar kullanabilirsiniz. Genel olarak çocuk yatak odaları için büyük alanlar ayrılmaz ve dolayısıyla gömme dolaplar ve duvar dekorlarını değerlendirebileceğiniz dekoratif raflarla daha geniş alanlar açabilirsiniz. Renklerin dilini kullanarak örneğimizdeki gibi göz alıcı bir halı modeli ile bambaşka bir hava yaratabilirsiniz.
Ayrıca ’Konfor sunan tek kişilik yatak ve yavrulu yatak modelleri’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.