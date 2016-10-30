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L şeklinde tasarlanmış mutfaklara çarpıcı örnekler

Homify Homify
Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit İskandinav Mutfak
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Mutfak dekorasyonunda en ergonomik ve işlevsel yerleşim şekillerinde biri de L biçimli mutfak yerleşimidir. Bu tasarım hem alanın daha verimli kullanılmasını sağlar hem de ergonomik bir biçim oluşturur. Özellikle uzun ince mutfaklar ya da yeterince geniş olmayan mutfaklarda L şeklinde tasarım ile bütün dezavantajlar geride bırakılabilir. Tasarımcılar için de oldukça pratik bir çözüm olan L biçimli mutfaklara farklı örnekler görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere L biçiminde tasarlanmış mutfaklara farklı stillerden örnekler tanıtacağız. Özellikle geniş tezgah alanı bulunmayan ya da mimari yapısı farklı tasarımlara elverişsiz olan mutfaklarda bu biçimin harikalar yarattığına şahit olacaksınız. Gelin bu çarpıcı örnekleri birlikte daha yakından inceleyelim.

Mutfak dekorasyonunuzda bir yenilemeye gidecekseniz ya da masraf yapmadan ufak tefek tadilatlarla dekorasyonunuzu daha kullanışlı hale getirmek istiyorsanız sizin için de faydalı bir yazı tavsiye edebiliriz. “Servet harcamadan mutfağı değiştirmenin 6 kolay yolu” başlıklı yazımızda birçok farklı yenileme fikri bulabilirsiniz.

Sleek yüzeylerle şık bir tasarım

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras Modern Mutfak
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Bu tasarımda L biçimli bir yerleşimin yanı sıra pürüzsüz yüzeylerin parlaklığı da dikkat çekiyor. Epoksi kaplamalar sayesinde parlak ve sleek bir görünüme kavuşan dolaplar ve tezgah arkasında kullanılan cam yüzey mutfağa ultra ferahlık kazandırmış. Eğer gün ışığından yeterince faydalanamayan bir mutfağınız varsa açık renkler ve parlak yüzeyler ile ışıklandırmanızı güçlendirebilir ve daha ferah mutfaklara kavuşabilirsiniz. Ayrıca mutfaklara özel aydınlatma çözümlerini de değerlendirebilirsiniz. Bu konuda daha detaylı bilgiler almak için aydınlatma uzmanlarımıza danışmaktan çekinmeyin. 

Modern iç mekanlar

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores MutfakMutfak Tezgâhları
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

İç mekanlarda ferahlık ve modernlik sağlamanın etkili yollarında biri de camekanlardır. Odalar arası geçişlerde ya da teras, balkon gibi alanlara açılan kapılarda cam kullanmak her zaman daha ferah ve modern ortamlar kazanmanızı sağlar. Bu tasarımda mutfağın tezgah arkasının tamamen cam olarak planlandığını görebilirsiniz. Ayrıca modüler tasarımı ve L biçimli yerleşimi ile de dikkat çeken bu mutfak göz alıcı bir güzelliğe sahip. 

Ahşap ve beyaz uyumu

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit İskandinav Mutfak
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

İskandinav, modern ve minimal stillerin vazgeçilmez kombinasyonu olan ahşap ve beyaz renk bu dekorasyonda da ana unsur olarak kullanılmış. Beyaz ve siyah renklerin kontrast etkisiyle de bütünleşen bu kombinasyon mutfağın karakterini belirlemiş. Bunun yanı sıra L şeklinde dizayn edilen tezgahı ile sağlıklı bir kullanım ve başarılı bir yerleşim sağlanmış. Dar alana tasarlanabilecek en şık mutfaklardan biri oluşturulmuş.

Kusursuz bir sadelik

homify İskandinav Mutfak Beyaz
homify

homify
homify
homify

Bu geniş mutfak mimari olarak hemen her konuda şanslı sayılır. Oldukça geniş bir alana sahip olan mutfağın aydınlatma avantajları da bir hayli çok. Bütün avantajlarının yanı sıra açık renk zemin ve beyaz mobilyalar ile de desteklenen bu ferahlık kusursuz bir görüntü çiziyor. L şeklinde dizayn edilen masif tezgah mutfağa şıklık ve güzellik kazandırmış. Ayrıca mobilya tercihi de göz kamaştırıyor. İkonik modeller ve beyaz renk bu mutfağa çok yakışmış.

Teraslı mutfakların avantajı

​Hardvendel Design, Hardvendel Design Hardvendel Design Modern Mutfak
Hardvendel Design

​Hardvendel Design

Hardvendel Design
Hardvendel Design
Hardvendel Design

Eğer mutfağınız böyle bir terasa açılıyorsa dekorasyona bir puan önde başlayabilirsiniz. Açık alanların ferahlığı ve canlılığı başka hiçbir şekilde sağlanamaz. Böyle bir mutfağa yerleştirilecek L biçimli bir tezgah ve modüler tasarım ürünü dolaplar mutfağı kusursuzlaştırabilir. Tasarımcılar da tam olarak bu yolu izlemiş. Ankastre ürünlerle de tamamlanan dekorasyon her yönüyle iyi bir örnek.

Küçük mutfaklar için en ideal tasarım

Kuchnia - Wrzos, DoMilimetra DoMilimetra Modern Mutfak Mor
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

Eğer bu örnekteki gibi dar bir mutfağınız varsa L biçimli tezgah yine kurtarıcınız olacaktır. Kullanım alanını daha geniş bırakabilmek için ince tasarlanan yan tezgah ergonomik bir yapıya sahip. Açık renkler tonları ve çiçekler ile canlı tutulan tasarım oldukça ferah görünüyor.

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Bu L şeklinde tasarlanmış mutfakları siz nasıl buldunuz?

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