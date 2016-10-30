L şeklinde tasarlanmış mutfaklara çarpıcı örnekler

Mutfak dekorasyonunda en ergonomik ve işlevsel yerleşim şekillerinde biri de L biçimli mutfak yerleşimidir. Bu tasarım hem alanın daha verimli kullanılmasını sağlar hem de ergonomik bir biçim oluşturur. Özellikle uzun ince mutfaklar ya da yeterince geniş olmayan mutfaklarda L şeklinde tasarım ile bütün dezavantajlar geride bırakılabilir. Tasarımcılar için de oldukça pratik bir çözüm olan L biçimli mutfaklara farklı örnekler görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere L biçiminde tasarlanmış mutfaklara farklı stillerden örnekler tanıtacağız. Özellikle geniş tezgah alanı bulunmayan ya da mimari yapısı farklı tasarımlara elverişsiz olan mutfaklarda bu biçimin harikalar yarattığına şahit olacaksınız. Gelin bu çarpıcı örnekleri birlikte daha yakından inceleyelim.

Mutfak dekorasyonunuzda bir yenilemeye gidecekseniz ya da masraf yapmadan ufak tefek tadilatlarla dekorasyonunuzu daha kullanışlı hale getirmek istiyorsanız sizin için de faydalı bir yazı tavsiye edebiliriz. “Servet harcamadan mutfağı değiştirmenin 6 kolay yolu” başlıklı yazımızda birçok farklı yenileme fikri bulabilirsiniz.