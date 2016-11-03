Hem doğa dostu, hem de masal gibi

Modernleşen dünya ile birlikte çevre sorunlarını gündeme gelmektedir. Ekolojik evler ise çevreye verilen zararı minimuma indirmeyi hedefler. Doğal kaynakların azalması ve küresel ısınma sorunları hepimizi ilgilendiriyor. Bir ev inşa ederken çevresel şartlar mutlaka göz önüne alınmalı. Ekolojik, diğer adıyla doğa dostu ve ekonomik evler, her türlü enerji, su ihtiyacı ve çevresel etkiler incelenerek tasarlanıyor. Doğaya verilen zararı minumuma indirmeyi öngören ve bu doğrultuda kendi ihtiyacını büyük ölçüde kendisi karşılayabilen doğa dostu evler ilginizi çekebilir. Doğa dostu sürdürülebilir evleri bir araya getirdiğimiz yazımızda ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Hem çağdaş, hem de dönemsel izler taşıyan yapı oldukça görkemli. Evi çevreleyen arazi ise muhteşem bir peyzaja sahip. Geleneksel yapılarda doğal malzemelerin cephelerde kullanımının yanı sıra, görsel açıdan toprak tonları uyum ve ahenk yakalıyor. Huzur veren nefes kesici bu arazide rustik nitelikler taşıyan göz alıcı bir ev.
Arka cephede geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan iç mekan anlayışı hakim. Özellikle nefis bir manzaraya eşlik eden ev, çevreleyen doğa ile adeta bütünleşiyor. Cam paneller, ahşap paneller ve metal kolonlar kullanılan yapıda siyah pencere doğramaları ile kontrast kontur sağlanıyor.
Adeta manzara ile bütünleşen evde göz yoracak eşya ve aksesuara çok fazla gerek yok. Adeta bir resim tablosu gibi enfes manzaraya sahip ev doğal ışığı muntazam alarak ferah ve geniş alanlar sunuyor. Ahşap parke zemini ise oturma odasına sıcak bir atmosfer katan bir başka etken.
Sıcacık atmosferi ile rustik esintiler barındıran bir mekan. Konfor ve keyif sunan bu alanda giydirme cephe kaplaması olarak doğal taş malzeme göz okşuyor. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Dingin bir uyku alanı sunan yatak odasında beyaz renk hakim ve ayrıca kontrast renkler kullanılmış. Minimalist yaklaşımla dizayn edilen yatak odası enfes doğa manzarasına eşlik ediyor ve daha fazlasına gerek yok.
Modern, geniş ve fonksiyonel özellikleri ile tasarlanan mutfak huzur veren bir atmosfere sahip. Döşeme zemininden mutfak dolaplarına açı ahşap tonu tercih edilirken, ferah ve dingin bir ortam sağlanıyor.
Büyük temperli cam pencereler kullanılmış, modern ve sofistike bir atmosfer sağlanmış. Uzun yemek masası zemin renkleri ile kontrast sağlıyor. Modern tip sandalyelerde ise kullanılan ahşap tonu göz yormayan ferah bir atmosfer oluşturuyor. Duvar nişinde ise mor renk duvar boyası tercih edilerek, oturma köşesine ayrıca renk katılıyor.
Böylesi huzur dolu bir eve, sofistike ve dingin bir banyo dekorasyonu yakışırdı. Zarif çizgileri ile doğal ışığı muntazam alan banyoda nötr renklerin beyazla uyum ve ahengi göze hitap ediyor.
Rustik ve moderni buluşturan evin iç mekanlardaki konforun sağlanmasının yanı sıra peyzaj estetiğine de yer veriliyor. Bulunduğu çevre ile muntazam uyum sağlayan ev, birçok insanın hayallerini süsleyebilecek nitelikler taşıyor. Doğal, modern, konuksever evin peyzaj mimarisi natürel dokularla göze hitap ediyor.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca '5 çevre dostu ev' yazımızı da inceleyebilirsiniz.