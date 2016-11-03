Hem doğa dostu, hem de masal gibi

Modernleşen dünya ile birlikte çevre sorunlarını gündeme gelmektedir. Ekolojik evler ise çevreye verilen zararı minimuma indirmeyi hedefler. Doğal kaynakların azalması ve küresel ısınma sorunları hepimizi ilgilendiriyor. Bir ev inşa ederken çevresel şartlar mutlaka göz önüne alınmalı. Ekolojik, diğer adıyla doğa dostu ve ekonomik evler, her türlü enerji, su ihtiyacı ve çevresel etkiler incelenerek tasarlanıyor. Doğaya verilen zararı minumuma indirmeyi öngören ve bu doğrultuda kendi ihtiyacını büyük ölçüde kendisi karşılayabilen doğa dostu evler ilginizi çekebilir. Doğa dostu sürdürülebilir evleri bir araya getirdiğimiz yazımızda ilham veren örnekler bulabilirsiniz.