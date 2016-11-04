Kendi evini yaptırmak isteyenlere ilham verecek 8 ev

Ahşap giydirme cephe kaplamaları günümüzde şık ve estetik alternatifleri ile göze hitap ediyor. Eğer siz de sıcak bir atmosfer oluşturmak için alternatif cephe dizaynı fikirlerinden yararlanmak istiyorsanız bu ev size hitap ediyor olabilir. Özenle dizayn edilen peyzaj mimarisi ve şık cephe dizaynı ile konfor sunan müstakil bir ev.

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