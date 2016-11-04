Kendi evini yaptırmak isteyenlere ilham verecek 8 ev

homify ev, dekorasyon, tasarım ve mimariyle ilgili ilham veren birçok kaynak bulabileceğiniz bir platform. Bugünkü yazımız ise kendi evini yaptırmak isteyenleri yakından ilgilendirecek. Evinizi kendiniz inşa etmenizin diğer ev alma yöntemlerine göre bazı avantajları bulunmaktadır. İş gücü ve yapı malzemelerini kendiniz temin ederek emlak ilanlarındakievlere kıyasla daha ekonomik çözümler sağlama imkanı sunar. Tüm bunların yanı sıra kullanıcı sayısı ve ihtiyaca göre muntazam tasarlanan bir eve sahip olabilirsiniz. Evinizin size özel ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde tasarlanması diğerlerinden özgün kılar. Daha özgün ve kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek ev yaptırmak isteyenlere fikir verecek bazı örnekler derledik. Hayallerinizdeki eve kavuşmadan önce ilham verecek bazı ev modelleri.
Yaşamımızı sürdüreceğimiz evin huzur veren bir atmosferi olsun isteriz. Rustik stil evler ise doğallığı ve sıcaklığı estetik biçimde sunuyor. Doğal taş dokusunun zarafeti göze hitap etmekle kalmayıp yaz aylarında serin bir atmosfer sağlar. Kış aylarında ise sıcak havayı muhafaza eden doğal taş duvar yerine farklı renk ve dokuları kullanabileceğiniz taş kaplama modellerini de tercih edebilirsiniz. Natürel dokularla rustik villa aradığınız konforu sunabilir.
Peyzaj mimarisi özenle tasarlanan evin cephesinde beyaz renk hakim. Sükunet arayanlar doğa ile iç içe konforlu bir evde yaşama arzusunu taşırlar. Beşik çatısıyla dikkat çeken bu ev açık havada konuklarınızı ağırlayabileceğiniz şık bir teras kullanımı ve park alanı sağlıyor. Şehrin kalabalık ve gürültüsünden uzak yaşamak isteyenlerin hayallerini süsleyecek bir villa.
Günümüz mimarisinin estetik ve fonksiyonelliği ön planda tutan şahane örnekleri ilginizi çekebilir. Havuzlu konfor sunan bir villa tipi ilginizi çekiyorsa bu ev tam size göre. İç mekanlarda doğal ışığı muntazam alan geniş pencere ve cam kapılar mevcut. Sıcak yaz aylarında bile evinizden uzaklaşmak istemeyeceksiniz.
Doğa ile bütünleşen ev projeleri ilginizi çekiyorsa geniş pencereleri ile derinlik kazandıran bu proje ilham verebilir. Ahşap zemin kaplanan teras alanı ve havuz modeli konfor sunuyor. Doğal taş malzeme ile kaplanan kolonlar cepheye ve havuz alanına şıklık katıyor. Öğleden sonra sevdiklerinizle güneşlenme imkanı sunan havuzlu ev ilginizi çekebilir.
İki cephesinden doğal ışığı muntazam alan bu ev modern stil yaklaşımla tasarlanmış. Basit ve sade çizgileri ile doğal ahşap materyali buluşturuyor. Nefis doğa manzarası eşliğinde geriye kalan sadelik ve dinginlik. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Günümüzde Amerikan tipi villalar da oldukça ilgi görüyor. Tipik olarak bir verandası olan, çatı formu ile dikkat çeken bu evler çok yönlü tasarım olanaklarıyla eşsiz bir eve dönüşebilir. Ahşabın sıcaklığı ve kırmızı tuğla duvar doğallığı ile göze hitap ederken, evin ayrıca geniş bir garajı bulunuyor.
Davetkar bir giriş şık bir cephe dizaynı ve huzur veren bir bahçe dizaynı ile sağlanabilir. Birçok ihtiyacın muntazam karşılandığı bu projede şık bir yüzme havuzu ve konuklar için oturma alanları mevcut. Evinizin cephesinde natürel öğelerle şık bir proje gerçekleştirmenize şahane bir örnek.
Ahşap giydirme cephe kaplamaları günümüzde şık ve estetik alternatifleri ile göze hitap ediyor. Eğer siz de sıcak bir atmosfer oluşturmak için alternatif cephe dizaynı fikirlerinden yararlanmak istiyorsanız bu ev size hitap ediyor olabilir. Özenle dizayn edilen peyzaj mimarisi ve şık cephe dizaynı ile konfor sunan müstakil bir ev.
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