Daha güzel bir balkon mümkün: 10 şahane örnek

Küçük balkonlar dışında büyük balkonlar için de pek çok seçenek var. Hatta büyük bir balkonda istediğiniz her şeyi yapmak mümkün. Öyle ki bir salon gibi döşeyebilirsiniz. Resimdeki balkon da adeta bir oturma odasını andırmıyor mu? Üstelik manzarası var. tam köşeye gelen L şeklindeki hasır koltuğu çiçek desenli nefis minderler tamamlarken, koltuk bitiminde yine hasır sandalyeli 4 kişilik bir masa takımı var. Duvardaki turkuaz renkli kuş figüri de oldukça estetik.