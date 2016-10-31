Daha güzel bir balkon mümkün: 10 şahane örnek

Balkonunuzu nasıl dekore edebileceğinize karar veremiyorsanız eğer aşağıdaki örnekleri inceleyerek ilham alabilirsiniz.
Bir balkonu güzelleştirmek için çiçeklere ihtiyacınız var. Resimdeki örnekte balkon parmaklıklarına yerleştirilmiş çiçek yatakları bu ihtiyacı karşılıyor. O halde sıra mobilyalarda. Eğer balkona sıradan küçük sandalyeler koyacaksanız en azından ahşap olanları seçin ki kolayca boyayabilesiniz. Resimdeki gibi biber yeşili boyayıp üzerine oturmayı rahatlaştırmak için kırmızı minderler eklerseniz balkonunuz mükemmel şekilde tamamlanır.
Salıncaklar genellikle bahçe için düşünülür oysa pekala balkona da konabilir. Tavana monte edilmiş kancalarla tutturulan salıncak örneği gayet güzel görünüyor. Ayak kısmının içeriye doğru bakması ise olası riskleri önlüyor.
Fotoğraftaki sevimli balkon küçük balkonların da cennet gibi görünebileceğinin adeta bir kanıtı. Rahat bir koltuk, ayaklarınızın üşümemesi için bir kilim, soğuk içeceğinizi koymanız için bir sehpa, güneş için şemsiye, mis gibi bir koku için çiçekler ve akşamları da bu güzel balkonun tadını çıkarmak için dekoratif lambalar. İşte kusursuz ve konforlu bir balkon.
Sıradaki örnek diğer balkonlardan biraz farklı. Tamamen ahşap kaplama olan bu örnekte duvara monte torbalar içinde yetiştirilen kırmızı beyaz çiçekler harika görünüyor. Bu güzel manzarayı gece de görebilmek için çok özel bir aydınlatma düşünülmüş. LED lamba içine hazırlanmış bir saksılık ile resimdeki tasarım meydana gelmiş.
Bu defa kapalı balkon örneği görüyoruz. Büyük camları perdelerle kapatılmış balkon uzun, ince bir alandan oluşuyor. Balkonun içi ise dar olmasına rağmen özenle dekore edilmiş. Küçük duvarına özel beyaza boyanmış tuğla taşlar kullanılmış. Duvarda bir adet resim bulunuyor. Su yeşili rahat bir sandalye ile ayak tasarımıyla ilgi çeken yuvarlak bir sehpa seçilmiş. Farklı hizalarda sıralan modern lambalar da balkona şıklık katıyor.
Standart balkonlar yerine daha farklı bir şeyler yapmayı arzuluyorsanız bu örnek size göre. Küçük bir bahçe gibi düzenlenmiş balkon tasarımı bir hayli güzel. Ahşap çiçek yatakları, asılı saksılar dışında balkonun yarısı çim alanı olarak dizayn edilmiş. Ek olarak beyaz çakıl taşları ile hareket katılmış.
Sıradan bir balkon istemiyorsanız eğer yapabileceğiniz pek çok şey var. Renkli veya sıra dışı mobilyalar alarak balkonu güzelleştirebileceğiniz gibi bitki yetiştirerek, farklı çiçek yatakları kullanarak da ilgi çekici bir balkon elde edebilirsiniz. Ancak bitkilerle aranız yoksa veya çok zaman harcamak istemiyorsanız daha kestirme bir yol deneyin. Mesela duvarları boyayın. Örnekteki gibi baskın bir renge boyayarak tüm bakışları balkonunuza çekebilirsiniz.
Küçük balkonlar dışında büyük balkonlar için de pek çok seçenek var. Hatta büyük bir balkonda istediğiniz her şeyi yapmak mümkün. Öyle ki bir salon gibi döşeyebilirsiniz. Resimdeki balkon da adeta bir oturma odasını andırmıyor mu? Üstelik manzarası var. tam köşeye gelen L şeklindeki hasır koltuğu çiçek desenli nefis minderler tamamlarken, koltuk bitiminde yine hasır sandalyeli 4 kişilik bir masa takımı var. Duvardaki turkuaz renkli kuş figüri de oldukça estetik.
Her ne kadar büyük balkonların konforuna kapılıp gitsek de genellikle balkonlar küçüktür. Özellikle resimdeki gibi bir balkon için yapılacak pek fazla şey yoktur. Ancak tüm bakışları üzerinde toplayan kırmızı rengiyle balkonunuz hala güzel.
Son örneğimiz yine küçük ve mütevazi tasarlanmış bir balkon modeli. Küçük çizgili kareler şeklinde döşenmiş ahşap kaplama yuvarlak masayla uyumlu. Sandalyeler üzerinde ise çiçek desenleri bulunuyor.
Balkonlarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Bir balkonu nasıl büyüleyici hale getirebilirim?’ başlığına bakabilirsiniz.