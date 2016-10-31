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Daha güzel bir balkon mümkün: 10 şahane örnek

nihal e. nihal e.
Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
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Balkonunuzu nasıl dekore edebileceğinize karar veremiyorsanız eğer aşağıdaki örnekleri inceleyerek ilham alabilirsiniz.

​Rengarenk sandalyeler

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

Bir balkonu güzelleştirmek için çiçeklere ihtiyacınız var. Resimdeki örnekte balkon parmaklıklarına yerleştirilmiş çiçek yatakları bu ihtiyacı karşılıyor. O halde sıra mobilyalarda. Eğer balkona sıradan küçük sandalyeler koyacaksanız en azından ahşap olanları seçin ki kolayca boyayabilesiniz. Resimdeki gibi biber yeşili boyayıp üzerine oturmayı rahatlaştırmak için kırmızı minderler eklerseniz balkonunuz mükemmel şekilde tamamlanır.

​Salıncak

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Modern Balkon, Veranda & Teras
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

Salıncaklar genellikle bahçe için düşünülür oysa pekala balkona da konabilir. Tavana monte edilmiş kancalarla tutturulan salıncak örneği gayet güzel görünüyor. Ayak kısmının içeriye doğru bakması ise olası riskleri önlüyor.

​Küçük cennet

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Modern Balkon, Veranda & Teras
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Fotoğraftaki sevimli balkon küçük balkonların da cennet gibi görünebileceğinin adeta bir kanıtı. Rahat bir koltuk, ayaklarınızın üşümemesi için bir kilim, soğuk içeceğinizi koymanız için bir sehpa, güneş için şemsiye, mis gibi bir koku için çiçekler ve akşamları da bu güzel balkonun tadını çıkarmak için dekoratif lambalar. İşte kusursuz ve konforlu bir balkon.

​Işıklar içinde

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Sıradaki örnek diğer balkonlardan biraz farklı. Tamamen ahşap kaplama olan bu örnekte duvara monte torbalar içinde yetiştirilen kırmızı beyaz çiçekler harika görünüyor. Bu güzel manzarayı gece de görebilmek için çok özel bir aydınlatma düşünülmüş. LED lamba içine hazırlanmış bir saksılık ile resimdeki tasarım meydana gelmiş.

​Dinlenmek için bir köşe

Дизайн-проект в современном стиле, PUZZLE PUZZLE Modern Balkon, Veranda & Teras
PUZZLE

PUZZLE
PUZZLE
PUZZLE

Bu defa kapalı balkon örneği görüyoruz. Büyük camları perdelerle kapatılmış balkon uzun, ince bir alandan oluşuyor. Balkonun içi ise dar olmasına rağmen özenle dekore edilmiş. Küçük duvarına özel beyaza boyanmış tuğla taşlar kullanılmış. Duvarda bir adet resim bulunuyor. Su yeşili rahat bir sandalye ile ayak tasarımıyla ilgi çeken yuvarlak bir sehpa seçilmiş. Farklı hizalarda sıralan modern lambalar da balkona şıklık katıyor.

​Balkonda bahçe

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Standart balkonlar yerine daha farklı bir şeyler yapmayı arzuluyorsanız bu örnek size göre. Küçük bir bahçe gibi düzenlenmiş balkon tasarımı bir hayli güzel. Ahşap çiçek yatakları, asılı saksılar dışında balkonun yarısı çim alanı olarak dizayn edilmiş. Ek olarak beyaz çakıl taşları ile hareket katılmış.

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​Canlı sarı

ミモザの木から発想した家, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 Modern Balkon, Veranda & Teras
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

Sıradan bir balkon istemiyorsanız eğer yapabileceğiniz pek çok şey var. Renkli veya sıra dışı mobilyalar alarak balkonu güzelleştirebileceğiniz gibi bitki yetiştirerek, farklı çiçek yatakları kullanarak da ilgi çekici bir balkon elde edebilirsiniz. Ancak bitkilerle aranız yoksa veya çok zaman harcamak istemiyorsanız daha kestirme bir yol deneyin. Mesela duvarları boyayın. Örnekteki gibi baskın bir renge boyayarak tüm bakışları balkonunuza çekebilirsiniz.

​Şık ve konforlu

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Balkon, Veranda & Teras
Mimoza Mimarlık

BILGE & AHMET SEZER EVI

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Küçük balkonlar dışında büyük balkonlar için de pek çok seçenek var. Hatta büyük bir balkonda istediğiniz her şeyi yapmak mümkün. Öyle ki bir salon gibi döşeyebilirsiniz. Resimdeki balkon da adeta bir oturma odasını andırmıyor mu? Üstelik manzarası var. tam köşeye gelen L şeklindeki hasır koltuğu çiçek desenli nefis minderler tamamlarken, koltuk bitiminde yine hasır sandalyeli 4 kişilik bir masa takımı var. Duvardaki turkuaz renkli kuş figüri de oldukça estetik.

​Kırmızı koltuklar

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Her ne kadar büyük balkonların konforuna kapılıp gitsek de genellikle balkonlar küçüktür. Özellikle resimdeki gibi bir balkon için yapılacak pek fazla şey yoktur. Ancak tüm bakışları üzerinde toplayan kırmızı rengiyle balkonunuz hala güzel.

​Ahşap ve desen

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU homify Rustik Balkon, Veranda & Teras ahşap yer karosu
homify

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU

homify
homify
homify

Son örneğimiz yine küçük ve mütevazi tasarlanmış bir balkon modeli. Küçük çizgili kareler şeklinde döşenmiş ahşap kaplama yuvarlak masayla uyumlu. Sandalyeler üzerinde ise çiçek desenleri bulunuyor.

Balkonlarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Bir balkonu nasıl büyüleyici hale getirebilirim?’ başlığına bakabilirsiniz.

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