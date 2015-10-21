İdeal bebek odaları modelleri ve dekorasyon fikirleri

Birbirinden farklı bebek odaları modellerini bulabileceğiniz yazımızda sizin için farklı stillerde ve tarzlarda örnekler derledik. Evin en küçük bireylerinin dünyasını dekore etmek hem zevkli hem de pratik fikirler gerektiren bir iştir. Bebek ve çocuk odası dizaynı için kullanılacak alan ile eşyaların konumu ve dekor ilişkisi oldukça önemlidir. Alternatif mobilya ürünleri ile size hitap eden bir dekorasyon stili oluşturabileceğiniz gibi, halihazırda uygulanmış olan bebek odaları modellerini inceleyebilir, odanın tamamını ya da bir kısmını ilham veren fikirlerle yeniden dekore edebilirsiniz. Temiz bir uyku çekmek için bebekler için kullanılan beşik modellerinden, duvar zemini rengine kadar atmosfer değişiminin mutlaka etkili olacağını hatırlatmalıyız. Kullanılan mobilyaların formları ve dokuları bebeklerin hassas ciltleri göz önüne alınarak dikkatlice değerlendirilmelidir. Öte yandan duruma göre doğal ışık ya da kaliteli bir uyku çekebileceği bir atmosfer yaratmak, tamamiyle uygulayacağınız bebek odası dekorasyonu ile ilgilidir. Nasıl bir bebek odası dekorasyonu yapacağınıza henüz karar vermediyseniz, dilerseniz sizler için derlediğimiz beğenilen modelleri birlikte inceleyebiliriz.
İki kardeş bebek için tasarlanan klasik stil bebek odası dekorasyonu göz yormayan renk ve dokularla dizayn edilmiş. Bebekler için ihtiyaç duyacağınız gereçlerin, oyuncak ve aksesuarların zemin üzerinde fazla yer kaplamaması için dekoratif raf modellerinden faydalanabilirsiniz. Bebek odası düzeni ve konforun esas alındığı dekorasyonda doğru ve ölçülü ışıklandırma detaylarını unutmamalı. Dingin bir uyku alanı için dinlendirici ve göz yormayan soft renkler ve ışıklandırma oldukça etkili olacaktır. Oyuncak ve aksesuarları sergilemek için dekoratif ahşap raflardan faydalanırken, aynı zamanda ışıklandırma ihtiyacını da bir arada çözebilirsiniz.
Hem formu ile hem de sunduğu konfor ile göze hitap eden bebek beşikleri modelleri oldukça ilgi çekiyor. Ahşabın sıcaklığı ile doğal dokuların teması bebek odası dekorasyonu için oldukça önemli nitelik sayılabilir. İşlevsel formları ile sallanan beşik tasarımlarını ya da ihtiyaca göre bebeği uyandırmadan taşımanızı sağlayacak tekerlekli beşik modellerini değerlendirebilirsiniz. Bebek beşik modellerinde doğal ve sıcak tonları kullanmak isteyenler için kahverengi ahşap beşik modellerini tavsiye edebiliriz. Duvar dekoru için benzer tonlarda ahşap çerçeveler kullanılarak uyum ve ahenk yakalanmış. Farklı renk ve dokularda beşik modelleri bulabileceğiniz gibi, ister duvar dekoru ile ister bebek odası dekorasyonu ile alternatif renklerde beşik modellerini değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz ahşap beşik modelinin bulunduğu bebek odası dekorasyonu, Ankara'da bulunan BabyCasati imzası taşıyor.
Oldukça işlevsel modelleri ile bebek beşik modellerini de bir arada bulduğumuz bebek odası dekorasyon modelleri gözlere hitap ediyor. Özellikle naif renk tonlarının genel olarak tercih edildiği bebek odası modellerinde, açık grilerle kırık beyaz uyumunu yakalıyoruz. Sevimli karakterlerden oturma alanı ve beşik modeline, dekoratif duvar kağıtlarına kadar uyum ve ahenk söz konusu. Tekerlekli modern stil beşik modelleri ile bebeğinizi mis uykusundan uyandırmadan ihtiyaç duyduğunu dingin alana yakınlaştırabileceksiniz.
Genel bebek odası modelleri ile ilgili yaklaşımları değerlendirirsek pembe ya da mavi renk tonlarının ağırlıklı kullanıldığı bebek odalarından sıkılmış olabilirsiniz. Fark yaratan alternatif bebek odaları modelleri ile bebeğinize özel bir yatak odası dizaynı elde etmenize hiçbir engel yok. Nötr renkleri kullanmak istiyorsanız, grilerin yanına daha sıcak renklerle eşleştirmenizi öneririz. Sıcak renklerle nötr renklerin bir araya gelmesi ile denge oluşacak ve göz alıcı bir bebek odası modeli dizayn edilmiş olacaktır.
Oldukça ilginizi çekeceğini düşündüğümüz tavana monte sallanan beşik modeli oldukça kullanışlı bir tasarım modeli sunuyor. İşlevsel tasarımıyla mışıl mışıl uyku getirmesi için bebeği yerinden kaldırmadan uyutabileceğiniz beşik modelleri, portatif ya da tekerlekli modelleri ile de mevcut. Dingin mavilerle duvar dekoru oluşturmak uyku kalitesini arttıracağı gibi, dingin ve aydınlık bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacak. Göz yormayan renk akışı ile içinizi aydınlatan bebek odası modeli, mavi dalgalarla küçük ama fark yaratan bir detay içeriyor.
Uyum ve ahengin her zaman benzer formlarda mobilyalarla sağlanacağını düşünmeyin. Birbirinden farklı ve alternatif modelleri ile beşik modelleri ve mobilyaları kullanabilirsiniz. Kontrast etki yaratmak için tek duvarın lacivert tonlarına boyandığı bebek odası modeli griye çalan diğer duvar rengi ile tezatlık oluşturuyor. Mobilya ürünlerinin birbirinden bağımsız form ve dizaynı, mekana dinamizm katıyor. Oval beyaz beşik modeli ile fark yaratırken, döşeme zemini kaplaması ile koyu ahşap dokusu kontrast etkiyi arttırıyor.
Kırmızı, mavi ve lacivert renklerin yanı sıra zemin renkleri olarak beyaz ağırlıklı bir bebek odası modeli. Özellikle bebeğinizin isminin baş harflerini ya da tercihe göre isimlerini dekorasyon öğelerine taşıyabilirsiniz. Brezilya'da bulunan firmanın bebek odası dizaynı ile ilgili odanın geri kalanını buradan görebilirsiniz. Bebek odası kapısı üzerine asılan A G harflerini içeren dekor, yine odanın belli alanlarında, dekoratif yastık işlemelerinde, modern stil raf dizaynı aksesuarı olarak değerlendiriliyor. Klasik stil dizayn edilen bebek odası modeli ahşap doku ve dekoratif duvar kağıtları ile sıcak bir atmosfer oluşturuluyor. Mavi panel duvar kaplaması ise bebek odası dekorasyonunda özel bir alan oluşturuyor.
Kaliteli bir uyku için mümkün olduğunca doğal renk tonları ve dokuları tercih etmenizi öneririz. Toprak tonlarını içeren ren paletini kullanabileceğiniz gibi, ahşap rengi ve dokusunun farklı tonlarını da değerlendirebilirsiniz. Krem ve kahverenginin naif uyumunu yakaladığımız görselde, beşik modeli ve diğer mobilyalar duvar kenarına konumlanmış. Göz yormayan dekoratif duvar kağıtları günümüzde bebek odaları için şık dekor alternatifleri oluşturuyor. Renklerin ahengi ile ışığın uyumunu göz ardı etmemenizi tavsiye ederiz.
Yumuşak renk tonlarının tercih edildiği bebek odaları modelleri oldukça revaçta. Bebeksi dokunuşlar ve gözü okşayan renk tonları hem sizin hem de bebeğinizin içinde bulunduğu atmosferi değiştirmeye yetecek. Günümüzde artık ithal duvar kağıtları ile kolaylıkla silinebilir ve uzun ömürlü alternatif duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Özellikle çocukların renkli dünyalarını temsil edecek zengin bir yelpazeye yayılan göz alıcı desenleri ve sevimli karakterleri ile alternatif ithal duvar kağıtları modelleri mevcut.
İşlevsel ve estetik uyumu yakalayan tavan dekoru, bulut formları verilen lamba aksesuarları ile dizayn edilmiş. Geniş bir alana yayılan bebek odası dekorasyonu için duvar dekorları unutulmamış. Tek duvarın koyu renkte tercihi ve ağaç dalları şeklinde dekoratif duvar dekorları veya işlevsel raf formları dizayn edebilirsiniz. Yerden kaldırılmış bir platform görünümü veren koltuk modeli modern stil dizayn edilmiş. Çocukların ilgisini çekecek seksek oyunu çizgilerini taşıyan halı modeli oldukça ilgi çeken tasarımlardan. Mavilerden oluşan renk paleti ile tek duvarın boydan boya adeta bir mavi gökkuşağı gibi duvar dekoru oluşturması yine çocukların renkli dünyasını temsil eden pratik bir yaklaşım.
Ayrıca ’Mışıl mışıl uyutan bebek odası dekorasyon fikirleri’ yazımızı da okumanızı öneririz.