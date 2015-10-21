İdeal bebek odaları modelleri ve dekorasyon fikirleri

Birbirinden farklı bebek odaları modellerini bulabileceğiniz yazımızda sizin için farklı stillerde ve tarzlarda örnekler derledik. Evin en küçük bireylerinin dünyasını dekore etmek hem zevkli hem de pratik fikirler gerektiren bir iştir. Bebek ve çocuk odası dizaynı için kullanılacak alan ile eşyaların konumu ve dekor ilişkisi oldukça önemlidir. Alternatif mobilya ürünleri ile size hitap eden bir dekorasyon stili oluşturabileceğiniz gibi, halihazırda uygulanmış olan bebek odaları modellerini inceleyebilir, odanın tamamını ya da bir kısmını ilham veren fikirlerle yeniden dekore edebilirsiniz. Temiz bir uyku çekmek için bebekler için kullanılan beşik modellerinden, duvar zemini rengine kadar atmosfer değişiminin mutlaka etkili olacağını hatırlatmalıyız. Kullanılan mobilyaların formları ve dokuları bebeklerin hassas ciltleri göz önüne alınarak dikkatlice değerlendirilmelidir. Öte yandan duruma göre doğal ışık ya da kaliteli bir uyku çekebileceği bir atmosfer yaratmak, tamamiyle uygulayacağınız bebek odası dekorasyonu ile ilgilidir. Nasıl bir bebek odası dekorasyonu yapacağınıza henüz karar vermediyseniz, dilerseniz sizler için derlediğimiz beğenilen modelleri birlikte inceleyebiliriz.