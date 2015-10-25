Zarafeti vurgulayan yatak odaları modelleri

Yaşam alanlarını dekore ederken kişisel beğenilerin ve bireysel kullanım alanlarının esas alındığı mekanlardan biri yatak odalarıdır. Geçmişe nazaran bireysel alanların kullanımı ve sayısı oldukça artmaya başladı. Eskiden daha basit çizgilerle ve daha az sayıda odalarla ev dekorasyonu ve alanlarını kontrol edebiliyorken, şimdi kişisel gereksinimlerin ve estetik algının ön planda olduğu yatak odaları dizayn edilmeye başlandı. Salon kadar geniş bir alan döşenmese de, özellikle kişilerin ihtiyaçlarını göz önüne alan yatak odaları karakteristik öğelerle, farklı tarzların bir araya getirilebilmesiyle çeşitlendiriliyor. Dekore edeceğiniz yatak odalarının hangi stilleri barındıracağını, mobilyaların formlarının katacağı dinamizm, ya da dekorlar uygulanacak zemin dokuları ve renklerinin etkileri gibi detaylar esas alınacaktır. Modern çizgilerle ve yepyeni tasarımlarla sizin için derlediğimiz farklı stillerde yatak odası modellerini incelemenizi tavsiye ediyoruz, ilginizi çekecek detaylar yakalayacağınızı umuyoruz.
Modern stil dizayn edilmiş yatak odası modeli doğal ve göze hitap eden ahşap dokusu ile karşımıza çıkıyor. Zermin kaplamalarının yarattığı estetik görünüm ile fazla eşyaya gerek kalmadan büyüleyici tasarımını ön plana çıkarabiliyor. Modernist çizgilerle ahşabın hem zemin dokularında değerlendirilmesi, hem de yatak karyolası için farklı kotta işlenebilen bir malzeme olması oldukça fonksiyonel özellikler taşıyor. Yatak başlığı modeli ile modernist çizgiyi sürdüren tasarım Bates Masi Architects imzası taşıyor.
Duvar dekorları ile yatak odası atmosferini bambaşka hale getirmek mümkün. Özellikle doğa severler için yeşilin ve doğal materyallerin yerinin dekorasyonda önemi şüphesiz. Yapay bitkilerle duvar dekorunu yeşil ve göz alıcı bir hale getirmek mümkün. Yine doğal dokulardan ahşabın direkt ya da kaplama üzerinden değerlendirilmesi, Akdeniz stil bir yatak odası için ilgi çeken detaylardan. Renklerin canlılığı, bitkilerin yeşil renk tonu ile dekorlarda kullanılan turuncu rengi yarattığı kontrastı unutmamalı. Kontrast değerleri ön plana çıkarmak için duvar ve döşeme zeminleri sade bir dille dekore edilmiş.
Aynı zamanda yatak odasında mobilya ve eşyaların ön plana çıkması için beyaz duvar ve tavan zeminleri derinlik katan bir görev üstleniyor. Akdeniz stil canlı renklerin ön plana çıkması için sade bir dil ve hatta mümkünse beyazın zarafetinden faydalanabilirsiniz. Gardırop modelinin yatak odasında koyu renkli bir kütle olarak değerlendirilmemesi akılcı bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Göz yormayan yaklaşımıyla renkler üzerinden uyum ve ahenk yakalamak, yatak nevresimleri ve aksesuarları vurgulayan yaklaşım dilini tercih edebilir, küçük dokunuşlarla yatak odanızın havasını değiştirebilirsiniz.
Göz yormayan renk akışı ile kaliteli bir uyku çekeceğiniz mis gibi bir yatak odası modeli. Büyük pencereleriyle yeşile bakan manzarası yeterince göz alıyor. Hem nefis bir manzaraya sahip olmak, hem de dinlendirici bir yatak odası atmosfer yaratmak herkesin arzusu olsa gerek. Zarafetin her zaman göze çarpan renk ve dokularla sağlanmayacağının en güzel örneklerinden. Görüldüğü üzere tek kişilik iki yatak karyolası bir araya getirilerek ihtiyaca göre çift kişilik yatak olarak dekorasyona dahil edilebilir. Açık renk tonlarının naif akışı ile yatak odanız göz alıcı olabileceğine dair şık bir dizayn örneği teşkil ediyor.
Akdeniz stil ile saraylara layık yatak modellerinden esinlenerek yatak odası dekorasyonunuzun havasını bir anda değiştirebilirsiniz. Beyazlara bürünen yatak odası duvar zemininden tavana, yer döşemesinden mobilyalara kadar ışıl ışıl bir atmosfer oluşturuyor. Küçük yatak odası dekorasyonu için mekana derinlik katan etkiler sürdürürken, odak noktasını sayvanlı yatak modeli alarak ana objeleri vurgulayabilirsiniz. Hem şık, hem de içinizi ferahlatan yatak odası modelleriyle ilgilenenler için göz alıcı bir model teşkil ediyor.
İki kişilik bir yatak odası modeliyle küçük odaları nasıl dekore edebileceğinize dair en güzel örneklerden biri. Hem zemin renkleri ile mekandaki aksesuar ve yatak modellerini ön plana çıkarıyor, hem de gün ışığını muntazam alan ışıl ışıl bir atmosfer oluşturuyor. Nötr renk grilerle beyazların uyum ve ahengi yatıştırıcı ve dingin bir yatak odası modeli için oldukça yardımcı oluyor. Doğadan renk ve bitki saksıları, aksesuarlarla yatak odanıza ayrıca karakteristik öğeler katabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonuna bir duş kabini ya da hidromasajlı küveti dahil etmek ayrıcalık katan unsurlardan biri olarak sayılabilir. Kademelerden oluşan kot farklarını alternatif doku ve renklerle ayırmak alanları özelleştiriyor. Öte yandan duvar gibi ağır kütlelerle mekanları bölmeyen yaklaşım oldukça iç ferahlatan bir sonuç elde etmenizi sağlayabilir. Şeffaf yüzeylerin kullanımı da mekana derinlik katan unsurlardan sadece biri. Ayrıca görselimizde ahşabın farklı renk tonlarının bir arada uyum ve ahenkle kullanılabildiğini görüyoruz. Farklı kotları değerlendirerek özel alanlar oluşturmak ve alternatif dokularla bulunduğu alanda yer yatağını tasarlamak modernist yaklaşımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Ahşabın büyüleyici güzelliğinden faydalanılan, çarpıcı form ve dokularıyla şık bir yatak karyolası tasarımının kullanıldığı modelde, içinizi ısıtan bir atmosfer sağlanmış. Nötr renklerden gri ile ahşabın sıcak dokusunun mükemmel uyumu ile hem nevresim, hem de yastık modellerinde uyum ve ahenk söz konusu. Yerden 8 – 10 cm kadar yüksek durduğu izlenimini veren ahşap yatak karyolası tasarımın mekanın odak noktası ve ana karakterini oluşturuyor. Benzer dili kullanan aksesuarlarla ise kontrast bir etki yaratılmış ve şık bir hava katmış.
Öncelikle yeşil rengin doğadan diğer renk ve dokularla mükemmel uyum sağladığını hatırlatalım. Ahşabın doğal dokusu ve şekil alabilirliği mekanda fonksiyonel özellikleri ile dekorasyona dahil ediliyor. Yan yana açık kutuların istiflenmesi ile oluşan raf kitaplık aynı zamanda yatak başlığı görevi görüyor. Hem kullanışlı hem de estetik bir görünüm kazandırırken, yatak karyolası ile aynı malzeme ve renk dilini konuşuyor. Aksesuarlarla ve dingin mavi duvar zemini ile içinizi açan modern stil yatak odası oldukça cazip bir model oluşturuyor. Duvar dekorunun ise birbiriyle ve yatak karyolası ile uyumlu çerçevelerle tercih edilmesi, yer döşeme parkesinin sıcak ahşap dokusu ile uyum sağlaması yatak odası modelini sıcak bir atmosfere dönüştüren diğer detaylardan.
Öncelikler yaratıcı fikirlerle yatak karyolası modellerine açık olanlar için göze çarpan ve mekanın havasını değiştiren tasarımları değerlendirebilirsiniz. Yerden sadece 15 cm. kadar bir kademe yüksek platformda yer yatağı modelini andıran tasarımla, uzak doğu esintilerini kullanabilirsiniz. Aynı şekilde aksesuarlar ve bitki saksıları ile mekana karakteristik bir hava katılmış. Duvar dekoru olarak kontrast etki yaratan yüzeylerle şık aydınlatma unsurları oldukça şık gösteren detaylardan sadece biri. Asyatik stil yatak odası modelleri ile ilgilenenler için şahane bir tasarım örneği.
Ayrıca ilham veren fikirlerle duvar dekorları oluşturmak için, ’Dekorasyonu zenginleştirecek yatak odası duvar kağıdı modelleri’ yazımızı da okuyabilirsiniz. İlginizi çeken dekoratif yatak odası duvar kağıdı modellerini bulabileceğinizi umuyoruz.