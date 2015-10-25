Zarafeti vurgulayan yatak odaları modelleri

Öncelikler yaratıcı fikirlerle yatak karyolası modellerine açık olanlar için göze çarpan ve mekanın havasını değiştiren tasarımları değerlendirebilirsiniz. Yerden sadece 15 cm. kadar bir kademe yüksek platformda yer yatağı modelini andıran tasarımla, uzak doğu esintilerini kullanabilirsiniz. Aynı şekilde aksesuarlar ve bitki saksıları ile mekana karakteristik bir hava katılmış. Duvar dekoru olarak kontrast etki yaratan yüzeylerle şık aydınlatma unsurları oldukça şık gösteren detaylardan sadece biri. Asyatik stil yatak odası modelleri ile ilgilenenler için şahane bir tasarım örneği.

Ayrıca ilham veren fikirlerle duvar dekorları oluşturmak için, ’Dekorasyonu zenginleştirecek yatak odası duvar kağıdı modelleri’ yazımızı da okuyabilirsiniz. İlginizi çeken dekoratif yatak odası duvar kağıdı modellerini bulabileceğinizi umuyoruz.