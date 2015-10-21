Oturma odalarını şenlendirecek renkli köşe takımları

Sarı şiddeti yüksek bir renktir. Bu dekorasyonda da siyah, beyaz ve sarı ilişkisi çerçevesinde kurulan armonide sarının mekana kattığı yüksek enerji hissediliyor. Suni deri yüzeye sahip bu tasarımı bu örnekte görüldüğü gibi siyah ve beyazlarla dengeleyerek dinamik bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.

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