Oturma odalarını şenlendirecek renkli köşe takımları

Oturma odalarındaki en önemli mobilyaların başında tabi ki koltuklar gelir. Bir çok mobilya seçeneği arasında köşe takımları salon dekorasyonları için genellikle en uygun seçimlerin başında gelir. Bu derlemede yaşam alanınıza renk katacak renkli köşe takım modellerini derledik. Mükemmel oturma rahatlığı sağlayan bu modellerde renk uyumlarının nasıl yakalandığına dair yeni fikirler sizi bekliyor. Keyifli okumalar!
Dekorasyonu oluştururken kullanmak istediğiniz renklerin tonları mekanın farklı noktalarında dolaşmalarını sağlamak güçlü bir armoni ve denge yaratmanızı sağlar. Bu anlayışta ilerlediğinizde mekan ne sıkıcı ne de uyumsuz olabilir. Her objenin, her mobilyanın birbiriyle ilişki kurduğu bu yaklaşımın sonucunda yaşarken keyif aldığınız yaşam alanlarınız oluşur. Bu örnek modern stilin çerçevesinde bahsettiğimiz anlayış çerçevesinde oluşturulmuş. Tekli koltuğun dış yüzeyinin siyahı, halının kenarlarında da bulunuyor. Beyaz duvar ve mobilyalar ile siyahın geçişini sağlayan griye boyanan duvar. Mekanı farklılaştıran köşe takımının rengi de tekli koltukta da bulunuyor ve ayrıca duvardaki asılı resimdeki yaprağın tonu da koltukla ilişki kuruyor. Siz de doğru dengeyi kurarak renkleri salonunuzda özgürce kullanın. Renkli mobilyalar salonunuzun sadeliğini pekiştiren bir etki katabilirler, tıpkı bu örnekte olduğu gibi…
Oturma odanızda köşe takım koltukları tercih ettiğinizde salonunuzun yapısına göre koltuğu konumlandırmanız oldukça önemli. Bu örnekte iki duvarı katlanabilir doğramalardan oluşan bir salon var ve koltuk her açıdan dışarısı ile ilişki kurulabilecek şekilde konumlandırılmış. Böylelikle daha ferah bir yaşam alanı oluşmuş. Hacim olarak oldukça büyük bir koltuk kullanılarak salondaki oturma ihtiyacı tek bir birim ile tamamen karşılanmış. Köşe koltukların en verimli özelliklerinden biri de bu olsa gerek… Salonun zeminindeki ahşap parkelerle birlikte duvarların beyaz, doğramaların ve şöminenin siyah rengi genel bir sadelik oluşturuyor. Bu sadelik içinde köşe takımı canlı ve pastel renklerin kombini ile odanın enerjisini yükseltiyor. Koltuğun tatlı mor tonları renkli minderlerle çeşitleniyor ve güzel manzaranıza daha renkli bir köşeden bakmanızı sağlıyor.
Salonda kullandığınız koltukların birbiriyle ilişkisini kurmanın çeşitli yolları var. Bu örnekte gördüğümüz köşe takımı, yazı başlığı ile çelişir gibi görünse de aslında ortamın daha renkli görünümüne katkı sağlıyor. Bu şirin salon dekorasyonunda pencere önünde magenta tonlarında bir tekli koltuk ve kapitoneli sarı bir puf konmuş. Bu canlı renkler başlı başına salonu renklendirmeye yetiyor. Bu düzen içinde köşe takımı da böylesi canlı renkleri barındırsaydı fazla göz yoran bir dekorasyon tasarımı olurdu. Ancak köşe takımın mat siyah rengi, diğer mobilyaların canlı renklerini daha görünür kıldığı için hassas bir denge kurulduğunu hissediyorsunuz. Siyahın üzerine de az renkli, farklı boyut ve desenlerdeki minderler yerleştirilerek köşe takımın mekanla bütünlüğü pekiştirilmiş. Evinizde deneyebileceğiniz güzel bir kombinasyon.
Bu dekorasyon örneğine bakarken koltuğun böylesi tatlı bir sarı tonu yerine daha nötr renklerden oluştuğunu hayal edin. Mekan bir anda ne kadar sıradanlaşıyor değil mi? Geniş salonda farklı zaman geçirme alanları oluşturulmuş. Bu alanlarda kullanılan mobilyaların da koyu tonlarda seçildiği görülüyor. İç mekanın geniş yüzeylerinde ahşap ve mermer gibi doğal yüzeylerin yanına beyaz alanlar eklenmiş. Köşe koltuk bu dekorasyon içinde hem sizin evdeyken film keyfi yaptığınız ya da dinlendiğiniz zamanların hem de arkadaşlarınızla birlikte geçireceğiniz zamanların enerjisini yükseltecek ocre sarı renginde tercih edilerek bu alanın tüm salondan ayrışması sağlanmış. Renkli bir köşe takımıyla geniş salonunuzda ayrı bir alan oluşturmak oldukça kolay.
Bazı insanların çok renkli kişilikleri vardır. Farklı desenleri, renkleri bir araya getirerek inanılmaz kombinasyonlar gerçekleştirirler. Bu tip insanların yaşam alanlarında da bir dinamizm hakim olur. İşte bu örnek tam da bu enerjik yapıdaki ve farklılığı seven insanlara göre bir tasarım. Çiçekler, yeşiller, sarılar, kırmızılar hepsi sürekli bir diyalog halindeler. Üst üste getirilmiş minderlerle ortaya çıkan tasarımın desenleri birbirinden bağımsız görünse de aslında hepsinde benzer renkler bulunduğu için bütünsel bir etki de buluşuyorlar. Önde görülen puf kısmını ayrı olarak da kullanabileceğiniz bu renkli tasarım salonunuza hareket katacak!
Bu örnekte gördüğümüz köşe takımı aynı boyuttaki birimlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Koltuğun alt kısmındaki birimler, puflarla aynı forma sahip. Bu yaklaşım mekana dinginlik katan bir sadeliği beraberinde getiriyor. Koltuğun kahverengi tonu, yaslanma kısmındaki birimler de mor ve magenta renkleriyle bu dinginliğe hizmet ederek mekanı renklendiriyor. Yeşil pufta da daha açık görüldüğü gibi renkli kısımlarda kullanılan kırçıllı desen hem zemindeki ahşap dokusuyla uyumlu duruyor hem de renklerin koltuğun kahverengi kısmı ile daha iç içe geçmesini sağlıyor.
Evinizin salonunu modern stilin sınırları içinde az eşya ve az renk ile dekore etmeyi düşünüyorsanız koltuk seçiminde canlı kırmızı bir model seçerek mekanın etkisini güçlendirebilirsiniz. Kırmızı tutkunun, aşk, heyecan gibi güçlü duyguların simge rengidir. Salonunuzda bulunan renkler açık tonlarda ise bu örnekteki gibi kırmızı bir köşe takımı ve koltukla stil uyumuna sahip ve aynı renkte bir sehpa dekorasyonu tamamlayabilirsiniz. Üç birimden oluşan koltuğu farklı şekillerde de yerleştirmeniz mümkün. Burada dikkat çeken bir ayrıntı daha var. Koltukta kullanılan minderlerin bazıları turuncu renginde. Bu da kırmızının mekanla ilişkisinde daha yumuşak bir geçiş oluşturmasını sağlıyor.
Ankara firması Taha Koltuk Tasarım imzasıyla sunulan bu köşe takımı klasik detaylarla salon dekorasyonuna samimi bir hava katar. Koltuğun klasik görünümde olmasını sağlayan detaylar oval formdaki kolçakları ve bu eğimlere paralel bir şekilde ayaklarının tasarımının yanı sıra yumuşak sarı tonundaki kadife kumaş kaplaması. Koltukla aynı ayak tasarımına sahip puf ile koltuğun ilişkisi pufta kullanılan kumaştan imal edilmiş minderlerle de pekiştirilmiş. Açık tonlarda bir halı ve koltuğun rengine yakın perdeler ile bu köşe takımını salonunuzda hayal edin. Geçmişin imgelerini barındıran detaylarla bezeli, renkli ve samimi bir tasarım değil mi?
Bu örnekte gördüğümüz dar uzun mimari yapıdaki stüdyo dairelerde köşe takımları kullanmak oldukça pratik bir çözümdür. Endüstriyel stili yansıtan bu dairede kullanım alanları çok iyi bir biçimde organize edilmiş. Köşe takımı kullanmanın en mantıklı seçim olması öncelikle bu takımların farklı boyutlarda üretilmesi ve oradaki köşe alanın en iyi köşe mobilyalarıyla değerlendirilebilecek olması. Bir ucu çok fazla uzun olmasa da dinlenmeniz için size yeterli konforu sağlayacaktır. Bununla birlikte gri ve kırmızı çok iyi ilişki kurarak güçlü bir armoni oluştururlar. Köşe takımı rengiyle mekanın genel gri atmosferine rengiyle formuyla da odanın genel biçimlerine uyum sağlıyor.
Sarı şiddeti yüksek bir renktir. Bu dekorasyonda da siyah, beyaz ve sarı ilişkisi çerçevesinde kurulan armonide sarının mekana kattığı yüksek enerji hissediliyor. Suni deri yüzeye sahip bu tasarımı bu örnekte görüldüğü gibi siyah ve beyazlarla dengeleyerek dinamik bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.
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