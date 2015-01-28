Homify 360°: Işığın izindeki olağanüstü villa

Bugün Pinar del Grau de Castellon'da bulunan bir golf sahasının yanında inşa edilmiş, sıra dışı tasarımı ve modern çizgisiyle dikkat çeken son derece lüks bir villayı ziyaret edeceğiz. Jaime Sanahuja'ya ait mimarlık firması tarafından tarafından tasarlanan ev, pek çok farklı disiplinden uzmandan oluşan bir takımın işbirliğiyle ortaya çıkarılmış. Sanahuja ve ekibi evin bulunduğu konuma son derece saygılı davranmış. Muhteşem güzellikteki bir çam ormanının içindeki ev, hem mekanların fonksiyonelliği, uzamsal bütünlük çevresiyle iletişim açısından son derece başarılı bir çalışma olmuş. Evin dikkat çekici bir başka özelliği yazının başlığında da anıştırmaya çalıştığımız gibi ışıkla kurduğu ilişki. Mümkün olan en üst seviyede ışık alması amaçlanarak tasarlanan evin her tarafı aydınlık bir atmosfer sunuyor.

Uzaktan bakıldığında bile gizemi ve lüks görüntüsüyle karşısındakileri büyülemeye yeten evin içini görmek için sabırsızlanmadık desek yalan olur. Siz de merak ediyorsanız, haydi gelin hep birlikte keşfedelim.