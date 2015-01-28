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Homify 360°: Işığın izindeki olağanüstü villa

Aydin Sanli Aydin Sanli
Casa D&E, sanahuja&partners sanahuja&partners Modern Evler
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Bugün Pinar del Grau de Castellon'da bulunan bir golf sahasının yanında inşa edilmiş, sıra dışı tasarımı ve modern çizgisiyle dikkat çeken son derece lüks bir villayı ziyaret edeceğiz. Jaime Sanahuja'ya ait mimarlık firması tarafından tarafından tasarlanan ev, pek çok farklı disiplinden uzmandan oluşan bir takımın işbirliğiyle ortaya çıkarılmış. Sanahuja ve ekibi evin bulunduğu konuma son derece saygılı davranmış. Muhteşem güzellikteki bir çam ormanının içindeki ev, hem mekanların fonksiyonelliği, uzamsal bütünlük çevresiyle iletişim açısından son derece başarılı bir çalışma olmuş. Evin dikkat çekici bir başka özelliği yazının başlığında da anıştırmaya çalıştığımız gibi ışıkla kurduğu ilişki. Mümkün olan en üst seviyede ışık alması amaçlanarak tasarlanan evin her tarafı aydınlık bir atmosfer sunuyor.

Uzaktan bakıldığında bile gizemi ve lüks görüntüsüyle karşısındakileri büyülemeye yeten evin içini görmek için sabırsızlanmadık desek yalan olur. Siz  de merak ediyorsanız, haydi gelin hep birlikte keşfedelim.

Işığın izinde

Casa D&E, sanahuja&partners sanahuja&partners Modern Evler
sanahuja&amp;partners

sanahuja&partners
sanahuja&amp;partners
sanahuja&partners

Çam ağaçları içinde yer alan projenin ilk amacı binayı içinde bulunduğu ortama uyumlu hale getirmek olmuş. Işığı tamamen içeri yansıtması hedeflenen evde en önemli özellik camın dış cepheyi boydan boya kaplaması olmuş. Doğu batı çizgisinde konumlandırılmış ev bu nedenle çok iyi güneş alıyor. Bu sayede evde yaşayanların sağlıkları da garanti altına alınmış oluyor. Ne demişler? Güneş giren eve doktor girmez.

Ön cephe

Casa D&E, sanahuja&partners sanahuja&partners Modern Evler
sanahuja&amp;partners

sanahuja&partners
sanahuja&amp;partners
sanahuja&partners

Ön cepheden baktığımızda ise arka cephenin tam tersi bir manzarayla karşılaşıyoruz. Büyük bölümü kapalı olan ön cephede küçük bir pencere bulunuyor. O da dıştan aynalı bir pencere. Dolayısıyla ön cephe tasarlanırken mahremiyetin ön plana çıktığını görüyoruz. Buradan bakınca dikkat çeken bir diğer şey de bir çıkıntı oluşturan kutu gibi hacim. Ahşabın ve betonun birlikte çok uyumlu bir şekilde kullanıldığı ön cephe, evin iç hakkında çok ipucu vermese de yine de merak uyandırmayı başarıyor. Bahçe duvarının da ahşap malzemeyle yapıldığını belirtmek de yarar var. Ahşap malzemelerin birbiriyle uyumu dikkat çekici bir unsur. Zemin kattaki gri çıkıntı ise evin garajı. Ön cepheden bakınca insanın kafasında evin sanki legodan yapıldığı düşüncesi gelmiyor mu?

Çok lüks bir havuz

Casa D&E, sanahuja&partners sanahuja&partners Akdeniz Havuz
sanahuja&amp;partners

sanahuja&partners
sanahuja&amp;partners
sanahuja&partners

Evin dört bir tarafı birbirinden farklı görüntüsüyle sürpriz yaratamaya devam ediyor. Bu da evin yan cephesinde bulunan havuz bölümü. Olağanüstü güzellikte havuzun üstü cam bir malzemeyle kapatılmış. Böylelikle yağmurlu bahar günlerinde de dilenirse havuza girilebiliyor. Havuz kenarı için seçilen malzeme ahşaptan. Bu bölümden doğrudan evin salonuna geçebiliyorsunuz.

İçerinin dışarıdan görünüşü

Casa D&E, sanahuja&partners sanahuja&partners Modern Evler
sanahuja&amp;partners

sanahuja&partners
sanahuja&amp;partners
sanahuja&partners

Evin içine girmeden önce iç kısma dışardan bakalım dedik. Evin her köşesinden çok güzel bir bahçe ve teras manzarası görmek mümkün. Yemek odası, mutfak ve salondan bu manzara daha iyi görülebiliyor. Beyaz merdivenle çıkılan üst katta ise ebeveyn yatak odasında bir banyo ve giyinme odasının yanı sıra, ortak banyo ve iki adet de çocuk odası bulunuyor. Evin aydınlatmasının da çok başarılı olduğunu söylemeden edemeyeceğiz. Ev gece karanlığında bir pırlanta gibi parlıyor.

Şaşırtıcı iç mekan

Casa D&E, sanahuja&partners sanahuja&partners Oturma OdasıIşıklandırma
sanahuja&amp;partners

sanahuja&partners
sanahuja&amp;partners
sanahuja&partners

İç mekana bu açıdan bakınca yemek odası ve bir rampa vasıtasıyla çıkılan oturma odasını görmek mümkün. Rampayla bölünen oturma odası ve mutfakta evin ayrı iki bölümünde olduğunuzu anımsayabiliyorsunuz. İki bölüm de evin tabandan tavana yüksekliğini kaplıyor. Böylece iki mekan da oldukça geniş ve ferah bir hale gelmiş. Evin ev sahiplerine özel ikinci katına çıkan merdivenin desteği ise son derece şık bir kütüphane.

Modern tavan pencereleri

Casa D&E, sanahuja&partners sanahuja&partners Oturma OdasıDepo
sanahuja&amp;partners

sanahuja&partners
sanahuja&amp;partners
sanahuja&partners

Daha önce de belirttiğimiz gibi yapının en önemli motifi ışık. Sadece ormana bakan arka cephe pencereleriyle değil, ışık aynı zamanda modern görünümlü tavan pencereleriyle de eve davet ediliyor. Farklı geometrileriyle de dikkat çeken tavan pencereleri ışığı evin farklı bölümlerine yansıtıyor.

Önce & Sonra: Bakımsız bir daireden şık bir lofta dönüşüm
homify 360° serisinde bugün mükemmel mimarisiyle göz alıcı bir villayı tanıtıyoruz.

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