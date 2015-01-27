Beyaz ve aydınlık mutfaklar

Mutfak özellikle hanımların çok vakit geçirdiği alanlardan biri. Ama bazı evlerde mutfaklar o kadar güzel tasarlanıyor ki, beyler de mutfakta vakit geçirmekten zevk alıyorlar. Hatta kimi aileler için mutfak oturma odasının yerin alıyor ve evde misafir olmadığı zamanlarda neredeyse bütün gece mutfakta geçiriliyor.

Mutfakları pek çok farklı tarzda ve renkte tasarlamak mümkün. Siyah ya da kahverengi ahşap renginin hakim olduğu mutfakların yanı sıra rengarenk mutfaklara da rastlıyoruz. Ancak mutfakta vazgeçilmeyen renk ise beyazdır. Beyaz Victoria döneminden beri mutfaklarda bolca kullanılan bir renk olmuştur. Beyaz kullanıldığı mekanı hem aydınlık hem de daha ferah hale getiriyor ve mekanlar olduklarından daha büyük görünebiliyor. Bugünkü yazımızda tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkmış, bembeyaz mutfak modellerini mercek altına alacağız. Yeni ev alacaksanız, ya da mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız yazımızı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.