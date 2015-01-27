Beyaz ve aydınlık mutfaklar

Mutfak özellikle hanımların çok vakit geçirdiği alanlardan biri. Ama bazı evlerde mutfaklar o kadar güzel tasarlanıyor ki, beyler de mutfakta vakit geçirmekten zevk alıyorlar. Hatta kimi aileler için mutfak oturma odasının yerin alıyor ve evde misafir olmadığı zamanlarda neredeyse bütün gece mutfakta geçiriliyor.
Mutfakları pek çok farklı tarzda ve renkte tasarlamak mümkün. Siyah ya da kahverengi ahşap renginin hakim olduğu mutfakların yanı sıra rengarenk mutfaklara da rastlıyoruz. Ancak mutfakta vazgeçilmeyen renk ise beyazdır. Beyaz Victoria döneminden beri mutfaklarda bolca kullanılan bir renk olmuştur. Beyaz kullanıldığı mekanı hem aydınlık hem de daha ferah hale getiriyor ve mekanlar olduklarından daha büyük görünebiliyor. Bugünkü yazımızda tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkmış, bembeyaz mutfak modellerini mercek altına alacağız. Yeni ev alacaksanız, ya da mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız yazımızı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
As Tasarım Mimarlık'ın Çeşme'de tasarladığı villaya ait bu muhteşem mutfağa ilk baktığımızda, Victoria tarzı mutfaklarına has özellikler gözümüze çarpıyor. Özellikle mutfak dolaplarının çizgisi ve mutfak adasının ayaklarında kendini gösteren tarzda da özellikle beyaz kullanımına önem veriliyor.
Beyazın verdiği ferahlığın yanı sıra evyenin hemen üstündeki pencere sayesinde mutfak ışıkla doluyor ve daha da ferahlaşıyor. Mutfak adası ve sandalyelerde kullanılan koyu renk bembeyaz mutfakla hoş bir kontrast yaratıyor. Bu kontrastı desteklemek için aspiratörün kenarına da aynı tonda bir koruma eklenmiş.
Mutfak mobilyaların haricinde çok şirin aksesuarlarla süslenmiş. Sadece masa işlevi gören mutfak adasının üstünde yer alan beyaz panele asılan bahar şapkasından, kur soğanlara ve aşağıya sallanan süse kadar bir çok aksesuar zaten sıcak bir havası olan mutfağı daha da sıcak bir hale getirmiş.
Mutfakta kullanılan armatüre de ayrıca dikkat çekmek istiyoruz. Çok ilginç bir tasarıma sahip aramatürün mutfağa çok yakıştığını söylemek gerek.
Yine As Tasarım Mimarlık, yine Çeşme ve yine şahane bir mutfak. Son derece zarif çizgilere sahip mutfak huzur verici bir atmosfere sahip. Modern tarzın pek çok özelliğini yansıtan mutfakta yoğun aksesuar kullanımını saymazsak minmalist etkiler de görmek mümkün. Pencerenin haricinde bahçeye açılan büyük bir cam kapıyla gün ışığını sonuna kadar davet eden mutfakta dikkat çeken bir diğer şey ise şık bir tasarıma sahip davlumbaz. Magnetlerle süslenmiş davlumbaz bembeyaz mutfakla kontrast oluşturan siyah ocağın üstünde duruyor. Duvardaki saat de tıpkı ocak gibi beyaz mutfakla hoş bir kontrast oluşturuyor.
Minimalizmin en çok tercih ettiği renklerden biridir beyaz. Çok az eşya ve aksesuar kullanarak ferah mekanla yaratmayı hedefleyen minimalizmin insana huzur veren mekanlar yarattığı yadsınamaz bir gerçek. Bu mutfak da tam manasıyla minimalist bir anlayış da olmasa da minimalizm etkileri barındırıyor. Yaptığı sıra dışı işlerle dikkat çeken Escapefromsofa imzası taşıyan mutfakta beyaz ve grinin klasik uyumundan yararlanılmış. Zemin için seçilen son derece hoş dokulu gri mermer malzeme, beyaz mutfak mobilyalarıyla harika bir uyum yakalamış. Ankastre elektrikli eşyalar ve davlumbazda inoksun tercih edildiği mutfağa sndalyelerle bej ve kahverengi tonlar eklenmiş. Bu tercih de hiç fena olmamış. Daha önce mutfaklarımız gibi bu mutfakta ışığa sonuna kadar açıyor kapılarını. Hem beyazın kullanımı hem de ışığın etkisiyle son derece iç açıcı bir mekana dönüşüyor.
Akdeniz'in incisi Kıbrıs'ta hizmet veren Kıbrıs Developments'ın imzasını taşıyan bir eve ait bu küçük mutfak beyazın kullanımıyla son derece geniş bir mutfağa dönüşüyor. Merkezi Girne'de bulunan firma bir evin tüm tasarım ihtiyaçlarını karşılıyor.
Mutfağa ışık sağlayan pencerenin perdesi kapalı olsa bile, mutfak son derece aydınlık bir atmosfere sahip. Estetik bir lambanın içindeki küçücük bir ampulle geceleri de son derece aydınlık bir mekan olan mutfağa küçük aksesuarlarla renk kazandırılmış. Kırmızı tencere ve renkli mutfak eşyaları beyaz fonun içinde ne kadar da şık görünüyor değil mi?
2010 yılında kurulan GKHNERDHGN Architecture Ofis'e ait muhteşem uyumlu bir mutfak görüyorsunuz. 2010 yılında kurulan firma dört yıl gibi kısa bir sürede çok sayıda projeye imza atmış. Halkalı'da bir toplu konut projesinde yer alan bir dairede bulunan mutfakta beyazın yanında siyah kullanılmış ve her zaman olduğu gibi sonuç başarılı olmuş. Beyaz mutfak dolaplarının bulunduğu taraftaki duvar, aspiratör ve fırında kullanılan siyahın yanı sıra zeminde de siyah beyaz bir arada kullanılmış. Aslında zemine ayrıca değinmekte fayda var. Son derece şık deseniyle siyah beyaz yer karoları mutfağa çok sıcak bir hava katmış. Yan duvarların endüstriyel mutfaklarda olduğu gibi ham bir halde, tuğla dokusuyla bırakıldığına da dikkat eekmek istiyoruz.