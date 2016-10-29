Süper 6 ahşap ev

Ahşap evler mimarinin oluşmaya başladığı ilk günden itibaren en gözde ev modellerinden birini oluşturuyor. Bunun en büyük nedeni ise ahşabın doğadan gelen bir malzeme olması ve ağacın dokusu sayesinde harika bir estetik yaratması. Bugünün modern yapılarında da sıklıkla kullanılan ahşap malzeme estetik görünümü dışında da pek çok avantajı bünyesinde barındırıyor. Bu avantajlardan en önemlisi ise pek tabii ki ahşabın organik bir malzeme olması ve dolayısıyla da çevre ve doğa koşullarına çok daha dayanıklı ve uyumlu olması. Bir diğer benzersiz avantaj ise, ahşabın doğal bir malzeme olduğu için nefes alan yapılar oluşturmasından kaynaklanıyor; yani ahşap evler de tıpkı bizim gibi nefes alıyorlar ve bu da çok daha sağlıklı yaşam alanları oluşmasını sağlıyor. Bunlar gibi pek çok sebepten ötürü en ideal yapılar arasında öne çıkan ahşap evler mimari açıdan da oldukça zengin bir yelpazeye sahip. Biz de bu yazımızda ahşap ev tutkunları için birbirinden güzel, sıra dışı ve tarz sahibi 6 ahşap ev modelini derledik.
Ağaç evler yalnızca çocuklar için değil! Herkesin çocukluk rüyalarından biri olan ağaç evler, yetişkinlik hayallerinizi de pekâlâ süsleyebilir. Ormanın içinde doğaya hiçbir zarar verilmeden inşa edilen bu geniş ağaç ev de özellikle bir tatil evi olarak harika!
Oldukça nadir görülen bir örnek olduğu için ağaç evin içini de merak ediyorsunuz diye düşündük: İşte minimal dekorasyon tarzının baş rolde olduğu huzur dolu ve dinlendirici bir yaşam alanı.
Amerikan tarzı ile şık ve huzurlu bir estetik yapıya sahip olan bu ev geniş pencereleri ve verandası ile dikkat çekiyor. Dışarıdaki doğa ile iç içe tasarlanmış olan evin yalın ama country stili ile çarpıcı mimarisi dış cephenin oluklu dokusu ile kusursuzlaşıyor.
Asimetrik çatıya sahip evler her zaman sıra dışı ve dikkat çeken görünümleri ile öne çıkmayı başarıyorlar. Kızılımsı renkteki ahşap malzemeden inşa edilen bu evde de düz olmayan, katmanlı ve asimetrik bir mimari tasarımla karşılaşıyoruz. Bu farklı yükseklikteki ve asimetrik çatı tasarımı evi sıradanlıktan çıkarıyor ve modern bir ahşap yapıya dönüştürüyor.
Ahşap doğal bir malzeme olduğu için genellikle rustik bir tarz yaratılmak istenen yapılarda kullanılmasının uygun olduğu düşünülür. Ancak genel kanı bu yönde olsa da işin aslı pek de öyle değil. Ahşabın en büyük avantajlarından biri de zamana meydan okuyan ve tüm tarzlara uyum sağlayabilecek bir dokuya sahip olması. Bu mimari açıdan son derece modern olan şahane evde de bunun başarılı bir örneğini görüyoruz.
Betonarme evlerin dış cephelerini renklendirdiğinizde oldukça kısıtlı sonuçlara ulaşırsınız ve hiçbir betonarme evin renklendirilmiş hali bu kadar güzel duramaz. Kıpkırmızı bir evde yaşamak hayatta ne kadar iddalı ve öne çıkan bir karakter olduğunuzu da yansıtır tabii. İddialı, cesur, ama doğal ve huzurlu…
Ahşap evlerdeki en şahane özelliklerden biri de kuşkusuz malzemenin ham halinin harika rustik dokular oluşturması. Böylelikle çok daha az enerji ve uğraşla stil sahibi dekorasyonlar oluşturabilirsiniz.
Son yıllarda en çok tercih edilen ev modellerinin başında ekonomik ve pratik olması nedeniyle prefabrik evler geliyor. Hem doğal ve huzurlu, hem de ekonomik ve hızlı inşa edilecek bir proje arıyorsunuz o halde ahşap prefabrik ev seçeneklerini de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Harika görünüyor değil mi?
(Bu yazıyı beğendiyseniz Kutu gibi evim olsun diyenler için 10 şahane örnek başıklı yazımız da ilginizi çekebilir.)