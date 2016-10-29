Süper 6 ahşap ev

Son yıllarda en çok tercih edilen ev modellerinin başında ekonomik ve pratik olması nedeniyle prefabrik evler geliyor. Hem doğal ve huzurlu, hem de ekonomik ve hızlı inşa edilecek bir proje arıyorsunuz o halde ahşap prefabrik ev seçeneklerini de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Harika görünüyor değil mi?

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