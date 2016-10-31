Beyaz ve ahşap estetiği ile oluşturulmuş modern bir aile evi

Bu gün Madrid kentinde yer alan harika bir konumda bulunan, klas tasarımı ile herkesin gönlünü fethetmiş, her odasında ısı, ışık, doku, renk kontrastı minimum hata ile gerçekleştirilmiş olan modern bir aile evini ziyaret ediyoruz. Homify modern ev dekorasyonları içinde yer alan bu evimiz beyaz rengin yoğunluğunda muhteşem bir kontrasta sahip bir ev olarak dekore edilmiş, beyaz ile ahşap birbiri içinde şık bir şekilde yerleştirilerek muhteşem bir iç görsellik elde edilmiş. Hem geleneksel hem de modern unsurların bir arada kullanılması ile bu modern aile evi ortaya çıkarılmış.