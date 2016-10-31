Beyaz ve ahşap estetiği ile oluşturulmuş modern bir aile evi

Bu gün Madrid kentinde yer alan harika bir konumda bulunan, klas tasarımı ile herkesin gönlünü fethetmiş, her odasında ısı, ışık, doku, renk kontrastı minimum hata ile gerçekleştirilmiş olan modern bir aile evini ziyaret ediyoruz. Homify modern ev dekorasyonları içinde yer alan bu evimiz beyaz rengin yoğunluğunda muhteşem bir kontrasta sahip bir ev olarak dekore edilmiş, beyaz ile ahşap birbiri içinde şık bir şekilde yerleştirilerek muhteşem bir iç görsellik elde edilmiş. Hem geleneksel hem de modern unsurların bir arada kullanılması ile bu modern aile evi ortaya çıkarılmış.
Aile evlerine özgü olan bindirme çatı ve kırmızı tuğlalardan oluşan saçaklar bu evde de uygulanmış. Çatı üzerinde modern aydınlatmalar gerçekleştirilerek çocuk odası ve hobi odası olarak kullanılacak alanlar doğal olarak aydınlatılmış. Aydınlık çerçeveleri beyaz renkle boyanmış ve kırmızı tuğla ile beyaz çerçevenin zarif uyumu ortaya çıkarılmış.
Salona girdiğinizde önce beyaz rengin verdiği şarhoşluk hissine kapılabilirsiniz. Beyaz iç duvarlar arasında bulunan altın sarısı ahşaplar görsellik anlamında muhteşem ve kusursuz bir iç dekorasyon oluşmasını sağlamış. Aydınlatmalar ile zarafet dolu bir salon ortaya çıkarılmış.
Evin geniş salonunun bir bölümü yemek odası şeklinde dekore edilmiş ancak sınırlar ortadan kaldırılarak açık bir yemek odası oluşturulmuş. Cam bir yemek masası yapılarak beyaz modern sandalyeler ile desteklenmiş. Ayrıca duvar rafları ve süs aksesuarları ile yemek odası oldukça modern bir yemek odası olarak dekore edilmiş.
Evin her alanında olduğu gibi mutfak kısmı da modern bir şekilde dekore edilmiş. Beyaz bir mutfak adası yapılmış ve mutfak adasının ön tarafına yerleştirilen bar tabureleri ile bu alan daha işlevsel hale getirilmiş. Mutfak modern olduğu kadar beyaz dekorasyonu ile de göz kamaştırıyor.
Banyo bölümü diğer odalardan farklı olarak beyaz yerine ahşap yoğunluğunda dekore edilmiş. duvarlar ahşap ile kaplanmış ve banyo mobilyaları saf beyaz renkte seçilerek ortaya resimde gördüğünüz gibi insanı etkileyecek kadar güzel bir banyo çıkarılmış.
Evin giyinme odası koyu renkli ahşap elbise dolapları ve ahşap parkeden oluşacak şekilde dekore edilmiş. Giyinme odası diğer odalara göre daha renkli olacağı için beyaz yerine bej, altın sarısı ahşap yerine de koyu renkli kestaneler kullanılmış. Bu sayede muhteşem uyum bozulmadan görsellik en üst düzeyde sağlanmış.
Çocuk odası olarak çatı katında boş olan odalardan biri tercih edilmiş. Oda hem pencereden hem de tavana açılan ışıklıktan gün ışığını alıyor. İç dekorasyon alon gibi beyaz renkte dekore edilmiş ve çocuk yataklarının tüm detayları beyaz olacak şekilde seçilmiş. Duvar rafları duvar ile aynı renkten seçilmiş ve görünmez duvar rafları oluşturulmuş.