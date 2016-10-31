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Beyaz ve ahşap estetiği ile oluşturulmuş modern bir aile evi

umit atdağ umit atdağ
CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Çocuk Odası Ahşap
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Bu gün Madrid kentinde yer alan harika bir konumda bulunan, klas tasarımı ile herkesin gönlünü fethetmiş, her odasında ısı, ışık, doku, renk kontrastı minimum hata ile gerçekleştirilmiş olan modern bir aile evini ziyaret ediyoruz. Homify modern ev dekorasyonları içinde yer alan bu evimiz beyaz rengin yoğunluğunda muhteşem bir kontrasta sahip bir ev olarak dekore edilmiş, beyaz ile ahşap birbiri içinde şık bir şekilde yerleştirilerek muhteşem bir iç görsellik elde edilmiş. Hem geleneksel hem de modern unsurların bir arada kullanılması ile bu modern  aile evi ortaya çıkarılmış.

Geleneksel dış cephe

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Evler Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Aile evlerine özgü olan bindirme çatı ve kırmızı tuğlalardan oluşan saçaklar bu evde de uygulanmış. Çatı üzerinde modern aydınlatmalar gerçekleştirilerek çocuk odası ve hobi odası olarak kullanılacak alanlar doğal olarak aydınlatılmış. Aydınlık çerçeveleri beyaz renkle boyanmış ve kırmızı tuğla ile beyaz çerçevenin zarif uyumu ortaya çıkarılmış.

Salonun zarafeti

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Oturma Odası Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Salona girdiğinizde önce beyaz rengin verdiği şarhoşluk hissine kapılabilirsiniz. Beyaz  iç duvarlar arasında bulunan altın sarısı ahşaplar görsellik anlamında muhteşem  ve kusursuz bir iç dekorasyon oluşmasını sağlamış. Aydınlatmalar ile zarafet dolu bir salon ortaya çıkarılmış.

Yemek masasının şıklığı

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Yemek Odası Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Evin geniş salonunun bir bölümü yemek odası şeklinde dekore edilmiş ancak sınırlar ortadan kaldırılarak açık bir yemek odası oluşturulmuş. Cam bir yemek masası yapılarak  beyaz modern sandalyeler ile desteklenmiş. Ayrıca duvar rafları ve süs aksesuarları ile yemek odası oldukça modern bir yemek odası olarak dekore edilmiş.

Modern mutfak

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Mutfak Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Evin her alanında olduğu gibi mutfak kısmı da modern bir şekilde dekore edilmiş. Beyaz bir mutfak adası yapılmış ve mutfak adasının ön tarafına yerleştirilen bar tabureleri ile bu alan daha işlevsel hale getirilmiş. Mutfak modern olduğu kadar beyaz dekorasyonu ile de göz kamaştırıyor.

Banyo

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Banyo Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Banyo bölümü diğer odalardan farklı olarak beyaz yerine ahşap yoğunluğunda dekore edilmiş. duvarlar ahşap ile kaplanmış ve banyo mobilyaları saf beyaz renkte seçilerek ortaya resimde gördüğünüz gibi insanı etkileyecek kadar güzel bir banyo çıkarılmış.

Giyinme odası

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Giyinme Odası Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Evin giyinme odası koyu renkli ahşap elbise dolapları ve ahşap parkeden oluşacak şekilde dekore edilmiş. Giyinme odası diğer odalara göre daha renkli olacağı için beyaz yerine bej, altın sarısı ahşap yerine de koyu renkli kestaneler kullanılmış. Bu sayede muhteşem uyum bozulmadan görsellik en üst düzeyde sağlanmış.

Çocuk odası

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Çocuk Odası Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Çocuk odası olarak çatı katında boş olan odalardan biri tercih edilmiş. Oda hem pencereden hem de tavana açılan ışıklıktan gün ışığını alıyor. İç dekorasyon alon gibi beyaz renkte dekore edilmiş ve çocuk yataklarının tüm detayları beyaz olacak şekilde seçilmiş. Duvar rafları duvar ile aynı renkten seçilmiş ve görünmez duvar rafları oluşturulmuş.

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