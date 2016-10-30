Şeker gibi bir aile evinden kopya çekebileceğiniz 6 fikir

Sayfamızın bugünkü konuğu birbirinden güzel fikirler barındıran, şık ve sevimli bir müstakil ev. Geleneksel çizgilere sahip olmakla birlikte çağdaş ve teknolojik yapı malzemelerini ve modern mimari özellikleri de bünyesinde barındıran bu evde kendi evlerimize adapte edebileceğimiz birbirinden güzel fikirler bulunuyor.

homify takipçilerine hem ülkenin en iyi mimarları, inşaat firmaları, mobilyacıları, döşemecileri, tesisatçıları ve hatta perdecileri, peyzaj mimarları gibi bir evi inşa edip döşemesinde A'dan Z'ye ihtiyaç duyulan, işinin erbabı profesyoneller ile irtibat kurma imkanı sağlıyor hem de bu profesyonellerin portföylerini gözler önününe sererek yaptıkları çalışmalardan ilham almalarını, işlerine yarayacak fikirler çıkarmalarını sağlıyor.

Bugün sayfamıza konuk olan bu ev de birbirinden güzel ve işlevsel fikirler barındırıyor. Bu fikirlerdne bazılarını kendi evinizde de kullanabilir ya da bazı ufak değişiklikler yaparak kendi evinize adapte edebilirsiniz.