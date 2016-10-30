Şeker gibi bir aile evinden kopya çekebileceğiniz 6 fikir

Sayfamızın bugünkü konuğu birbirinden güzel fikirler barındıran, şık ve sevimli bir müstakil ev. Geleneksel çizgilere sahip olmakla birlikte çağdaş ve teknolojik yapı malzemelerini ve modern mimari özellikleri de bünyesinde barındıran bu evde kendi evlerimize adapte edebileceğimiz birbirinden güzel fikirler bulunuyor.
homify takipçilerine hem ülkenin en iyi mimarları, inşaat firmaları, mobilyacıları, döşemecileri, tesisatçıları ve hatta perdecileri, peyzaj mimarları gibi bir evi inşa edip döşemesinde A'dan Z'ye ihtiyaç duyulan, işinin erbabı profesyoneller ile irtibat kurma imkanı sağlıyor hem de bu profesyonellerin portföylerini gözler önününe sererek yaptıkları çalışmalardan ilham almalarını, işlerine yarayacak fikirler çıkarmalarını sağlıyor.
Bugün sayfamıza konuk olan bu ev de birbirinden güzel ve işlevsel fikirler barındırıyor. Bu fikirlerdne bazılarını kendi evinizde de kullanabilir ya da bazı ufak değişiklikler yaparak kendi evinize adapte edebilirsiniz.
Almanya'da faaliyet gösteren Fingerhaus inşaat firması tarafından tasarlanıp inşa edilen bu ev tam da hayallerimizi süsleyen bir müstakil ev modeli değil mi? Bu evin en güzel özelliklerinden biri, son teknoloji ürünü, çağdaş inşaat malzemeleri kullanılmasına rağmen bölgenin geleneksel dik çatılı ev mimarisine sahip olması semt içinde göze batmaması. Ön cepheden bakıldığında tek katlı gibi görünün yapının dik çatı altına gizlenmiş, geniş bir ikinci katı da bulunuyor.
homify sayfalarında evlerin ana giriş kapıları hakkında birçok yazı bulabilirsiniz. Bir evin an girişi o ev hakkındaki ilk izlenimlerin oluştuğu bir öngösterim özelliğine sahip olduklarında dekorasyon açısında oldukça önem taşımaktadır. Temiz, ferah ve şık bir girş evi hem kendimiz hem de konuklarımız için davetkar yapar. Ana girişi canlı bitkiler ve çiçeklerle süslemek davetkar bir atmosfer oluşturmak için oldyukça iyi bir fikir.
Açık hava şartlarına uygun malzemeden yapılmış ahşap zeminler sıcak ve samimi bir dış mekan oluşturmak için idealdir. Hem ahşabın yumuşak ve doğal yapısı sayesinde mekana sevimli bir hava kazandırırlar hem de bir tatil yöresi atmosferi oluştururlar. Açık havaya uygun ahşap zemin döşemeleri ve ahşap zemin karoları apartman balkonlarında dahi uygulanabilecek şık bir malzemedir.
Konutun merdivenleri mekanı daraltmamalı, kendisi de boğucu ve kasvetli olmamalıdır. Bunun için merdiven boşluğunun olduğu alana bir pencere yapmak doğru bir adım olabilir. Araları boş bırakılmış ahşap basamaklar sayesinde pencereden gelen doğal gün ışığı bloke olmamış ve tüm alanı aydınlatabilmiş. Merdiven altı ise atıl ve işlevsiz bırakılmamış, ceketlerin asılabileceği ufak bir portmanto bu alana yerleştirilmiş. Pencereden gelen gün ışığı avantajı sayesinde aynı alana birkaç saksı da canlı bitki konulmuş.
’Merdiven altını nasıl değerlendirebilirim?’ başlıklı yazımızda farklı örnekleri de inceleyebilirsiniz.
Oturma odası sahip olduğu pencereler ve cam kapılar sayesinde oldukça ferah. Bu fotoğrafta dikkatimizi çeken kullanışlı bir fikir de yer alıyor. Konutun arka cephesinde, kendi geniş bahçesine bakan kısmında yer alan kapı komple cam, ancak komşu evin tarafına bakan pencere duvarın üst kısmında, yatay olarak yer alıyor. Pencerenin yukarıda yer alması, dolayısıyla ev halkı otururken içeriyi göstermemesi yeterli mahremiyeti sağlarken içerinin ferah olmasına da katkıda bulunuyor.
Günümüzde imkanı olan birçok kimse giysilerini ayrı giysi odalarını taşımaya başladı ama doğal olarak birçoğumuzun böyle bir imkanı yok, dolayısıyla tüm kıyafetlerimizi hala yatak odalarımızda yer alan gardıropların içinde depoluyoruz. Bu gardıroplar ise yatak odalarındaki en büyük kütleler ve odanın küçülüp bir mikatr boğucu olmasına neden olabiliyor. Bu durumu en aza indirmenin yolu ise bir duvarı mümkünse boydan boya kaplayan ve yüzeyi oldukça sade olan, duvarla tamamen aynı renkteki dolaplar. Duvarlar ile bütünleşerek fazla eşya görünümünü ortadan kaldıran duvarla aynı renk gardıroplar sizin yatak odanız için de doğru bir seçim olabilir.