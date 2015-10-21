Kendin yap: Paletten nasıl sehpa yapılır?

Elinden iş gelen, gelmese bile faydalı bir hobi sahibi olmak için yola çıkan okurlarımıza yönelik olarak yayınladığımız ’Kendin Yap’ projelerinden bir başkasında hem son derece pratik ve şık, hem de çok düşük maliyetle evde kendinizin de yapabileceği bir sehpa örneğini ele alacağız. Zincir mobilya mağazalarından birine gidip para bayılmak yerine, evde kendi başınıza, kolayca bulabileceğiniz malzemelerle bir sehpa yapabilirsiniz. Nasıl diyorsanız yazımıza buyrun.