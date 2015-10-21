Kendin yap: Paletten nasıl sehpa yapılır?

Elinden iş gelen, gelmese bile faydalı bir hobi sahibi olmak için yola çıkan okurlarımıza yönelik olarak yayınladığımız ’Kendin Yap’ projelerinden bir başkasında hem son derece pratik ve şık, hem de çok düşük maliyetle evde kendinizin de yapabileceği bir sehpa örneğini ele alacağız. Zincir mobilya mağazalarından birine gidip para bayılmak yerine, evde kendi başınıza, kolayca bulabileceğiniz malzemelerle bir sehpa yapabilirsiniz. Nasıl diyorsanız yazımıza buyrun.
Paletler özellikle endüstride ve süpermarketlerde forklift üzerinde ağır yükleri taşımak için kullanılan tahta platformalrdır. Bir sehpa yapmak için öncelikle palete ihtiyacınız olacak. Yakınlardaki bir depo ya da süpermarkete bu konuda danışabilirsiniz. Zira birçok mekân eskiyen paletlerini elden çıkarmak ister. Bu proje için mümkünse 2 adet palet bulmanız gerekiyor.
Boyamaya başlamadan önce paletin üzerindeki olası yağ ve benzeri lekeleri temizlemeniz gerekiyor.
Şimdi bulduğunuz paletleri boyama zamanı. Bunun için dikkat etmeniz gereken şeyler gerek çivi ve benzeri sivri şeylere, gerekse de kimyasallara temas etmemek için eldiven takmak.
Boyamadan önce ahşabı mümkünse çamaşır suyuyla iyice yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin.
Kuruyunca ahşap yüzeyi alkol içeren bir temizlik maddesi ile temizleyip zımparalayın.
İç mekân içinse su bazı ahşap boyası, dış mekân kullanımı içinse yaşlı boya tercih edebilirsiniz. Renk seçimi tamamen size kalmış.
Boyamayı bitirdikten sonra sehpanızın tekerleklerini ekleyebilirsiniz. Herhangi bir yapı mağazasına gidip almanız gereken şeyler 4 tekerlek, bunları sıkmak için dörder vida ile somundan ibaret. Evde bir matkap ya da tornavida vardır herhalde.
Bütün bu işlemleri başarıyla gerçekleştirmeniz halinde elinizde bu fotoğraftakine benzer bir şey olacak. Eğer sadelikten yana iseniz sehpayı aynen bu haliyle kullanabilirsiniz. Ama biraz daha ekstra süsleme isterseniz yazımızı okumaya devam edin.
Paletten yaptığınız sehpaya biraz kişisel bir tarz katmaya ne dersiniz? Bunun için de çok zorlanmanıza gerek yok. Öncelikle hoşunuza giden renk ve desende bir kumaş seçmeniz gerekiyor. Evdeki eski kumaşları, perdeleri, hatta kullanmadığınız kıyafetleri bile bu iş için seferber edebilirsiniz.
Tek bir kumaş uygulamasını yapabileceğiniz gibi, paletin farklı hatları için bu örnekte olduğu gibi farklı ama birbiriyle uyumlu kumaşlar da kullanabilirsiniz. Bunun için küçük bir zımba tabancası tutkala göre daha kullanışlı ve sağlam bir sonuç verebilir.
Artık tek yapmanız gereken sehpanızın üzerine cam bir tabla kestirip yerleştirmek. Eğer cam kullanmak istemiyorsanız, ekstra tahta parçalarıyla da arayı doldurabilirsiniz. Bu noktadan sonra sehpanıza nasıl şekil vereceğiniz salonda mı yoksa başka bir yerde mi kullanacağınız tamamen sizin kişisel zevkinize kalmış durumda.
Bu yazıdaki fikirler hoşunuza gittiyse, ’Kendin yap: Yaprak motifli yastık’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.