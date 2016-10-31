Dekorasyonda basit çözümlerle muhteşem sonuçlar elde etmenin 7 yolu

Ev dekorasyonu için kolları sıvarken bir yandan da bulabildiğimiz bütün dekorasyon dergilerini karıştırıp örnek alabileceğimiz tasarımlar ararız öyle değil mi? Mimar ve dekoratörlerin ellerinden çıkmış kusursuz dizaynlarda kendi dekorasyonlarımız için ipuçları aramak çoğu zaman işimize yarayabilir ama bazen yalnızca örnekler görmek yeterli olmaz. Dekorasyonlarımıza elle tutulur çözümler sunacak fikir ve önerilere de ihtiyaç duyarız. İşte bu fikirlerden en ideal olan 7 tanesini bu yazımızda bulabilirsiniz. Homify ekibi olarak sizlere 7 muhteşem dekorasyon örneğini içerdiği dekorasyon çözümleriyle birlikte tanıtmaya karar verdik. Dekorasyon sırasında dikkate alacağınız bu öneriler size çok daha güzel yaşam alanları kazandırabilir.
Her yönüyle dikkat çeken bir ev dekorasyonu için planınıza mutlaka dahil etmeniz gereken detay evin girişidir. Konuklarınızı karşıladığınız alan olan antreler evle ilgili ilk izlenimin de oluştuğu yerdir. Bu nedenle iç açıcı bir eve sahip olmak için antre ve dış giriş dekorasyonunu asla pas geçmeyin. Peki ferah bir antre dekorasyonu nelere dikkat etmek gerekir? Öncelik iyi bir aydınlatma ve açık renk tonları ile ferahlık sağlamanız gerekecek. Ardından şık ve modern mobilyalar ile çekici bir dizayn oluşturabilirsiniz. Ayrıca evin dış girişi için de bitkilendirme ve aksesuarlardan yararlanabilirsiniz. Evin girişi için farklı fikirlere ve daha fazla örnek tasarıma ihtiyacınız varsa
Evi gösteren girişidir: 11 yerli örnek! başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Bir dekorasyonun ne kadar güzel ve ferah olacağı büyük ölçüde oluşturulan renk dengesi ile ilgilidir. Dekorasyonunuzda başarılı bir renk dengesi oluşturabilmek için faydalanabileceğiniz birçok renk kuralı var. Bu kuralları uzmanlardan yardım alarak öğrenebileceğiniz gibi sitemizdeki yeni fikir yazılarında da bulabilirsiniz. Bu dekorasyonda pastel bir rengin beyaz ile kombinasyonunu görebilirsiniz. Mutfağa büyük bir ferahlık kazandıran bu renk dengesi dekorasyonun karakterini belirlemiş. Eğer siz de dekorasyonlarınızda ferahlığı ve canlılığı ön planda tutuyorsanız renklerin gücünü küçümsemeyin.
Dekorasyonlarda en önemli öge olarak genelde mobilya ve aksesuarları görürüz oysa tekstil ürünleri, renk ve desenleri ile odada ilk göze çarpan unsurlardır. Kullandığınız tekstil ürünlerinin renk ve desenleri, dokuları ne kadar canlı ve parlaksa, kumaşları ne kadar yeni ve modernse dekorasyonunuz o kadar güzel görünecektir. Bu nedenle mobilyalarınızın modeli veya odanın stili ne olursa olsun tekstil ürünlerinizi ara sıra yenilemekten kaçınmayın. Seçeceğiniz kumaşların stilinize ve odanın renk dengesine uygun olmasına çok dikkat edin. Ayrıca küçük kırlent ve minderlerle odalarınıza şıklık katabilirsiniz.
Evinizde boş duran duvarları niş ve raflarla doldurarak hem evinize fazladan depolama alanları kazandırmış hem de dekorasyonunuzu güzelleştirmiş olabilirsiniz. Hangi oda ve hangi stil için olursa olsun birkaç ahşap levha ile oluşturulacak raflar evinize fonksiyonellik katar.
Işıklandırma bir dekorasyonun en önemli unsurlarından biridir. Özellikle aydınlatma amaçlı olmayan yalnızca mekanlara ambiyans katmak için uygulanan ışıklandırmalar dekorasyonları zenginleştirir. Bunun için basit led ve spot ışıkları kullanabilirsiniz. Bu dekorasyonda olduğu gibi merdiven basamaklarını ya da aksesuarlarınızı ışıklandırarak odalarınızı güzelleştirmeniz mümkün.
Bir evin olmazsa olmaz dekorasyon ögelerinden biri de bitkilerdir. En pratik canlılık kaynağınız, güzel koku ve renkleriyle odalarınızın vazgeçilmezi olan bitkilere her dekorasyonda yer vermenizi tavsiye ederiz. Özellikle bu tasarımda olduğu gibi teras ve balkonlarınızı bitkilendirerek evinizi cennete çevirebilirsiniz.
Ham ögelerin birçok stilde önemli bir yeri vardır. Kırsal, rustik, akdeniz, endüstriyel ve iskandinav gibi dekorasyon stillerinde cilalanmamış ahşap, ham beton veya boyasız metalden yapılmış eşyalara sık sık rastlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu natürel ögeleri modern ve minimal gibi farklı stillere serpiştirerek sıradışı bir görünüm kazanma şansınız da var. Stili ile dikkat çeken bir dekorasyon oluşturmak için natürel ve ham ögeleri mutlaka değerlendirin.