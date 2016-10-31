Dekorasyonda basit çözümlerle muhteşem sonuçlar elde etmenin 7 yolu

Her yönüyle dikkat çeken bir ev dekorasyonu için planınıza mutlaka dahil etmeniz gereken detay evin girişidir. Konuklarınızı karşıladığınız alan olan antreler evle ilgili ilk izlenimin de oluştuğu yerdir. Bu nedenle iç açıcı bir eve sahip olmak için antre ve dış giriş dekorasyonunu asla pas geçmeyin. Peki ferah bir antre dekorasyonu nelere dikkat etmek gerekir? Öncelik iyi bir aydınlatma ve açık renk tonları ile ferahlık sağlamanız gerekecek. Ardından şık ve modern mobilyalar ile çekici bir dizayn oluşturabilirsiniz. Ayrıca evin dış girişi için de bitkilendirme ve aksesuarlardan yararlanabilirsiniz. Evin girişi için farklı fikirlere ve daha fazla örnek tasarıma ihtiyacınız varsa Evi gösteren girişidir: 11 yerli örnek! başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.