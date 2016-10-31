현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Konukların ev ziyaretinde sinir olduğu 10 şey

Özlem K. Özlem K.
homify İskandinav Duvar & Zemin
Loading admin actions …

Misafirliğe gittiğimiz bir evde bazen kendi alışkanlıklarımıza uymayan ve yadırgadığımız şeylere denk geliriz. Bu durum aynı şekilde bizim evlerimize gelen misafirlerimiz için de geçerli olabilir. Bu yazımızda konukların misafirliğe gittikleri bir evde en rahatsız oldukları, tabiri caizse sinirlerini bozan bazı durumları listeledik. Sizler de aklınıza gelen örnekleri alt kısımda bulunan yorumlar kısmına ekleyerek listenin gelişmesinde yardımcı olabilirsiniz.

1) Tuvalet kağıdı ya da havlu bulamamak

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors Modern Banyo
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

Konuk olarak bulunduğumuz evin tuvaletinde tuvalet kağıdı, tuvalet çöpü ya da el havlusu bulamamak da son derece rahatsızlık verici bir durumdur. Evimize misafir kabul etmeden önce bu ayrıntılara mutlaka dikkat etmeliyiz.

2) Kapı zilinin çalışmaması

Riggsacre, Corbridge, MWE Architects MWE Architects Modern Evler
MWE Architects

Riggsacre, Corbridge

MWE Architects
MWE Architects
MWE Architects

Konuya en baştan giriş yapalım. Bir misafirliğe gidildiğinde en sinir olunan şeylerin ilki konutun kapı zilinin çalışmaması. Bu durum özellikle apartman dairelerinde ana giriş otomatı konusunda en sinir bozucu halini alıyor. Henüz daireye bile yaklaşamadan apartman girişinde mahsur kalmak, zilin çalışıp çalışmadığından emin olmadığınız için dakikalarca kapıda beklemek hakikaten de keyif kaçırıcı bir durum. Geniş bahçeli müstakil evlerde bahçe kapısında mahsur kalmak da benzer bir his yaratıyor.

3) Çıkardığınız ayakkabıları koyacak yer bulamamak

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Evlere girerken ayakkabıları çıkarma alışkanlığı olan bir halkız. Bu hijyen açısında harika bir alışkanlık! Misafirliğe gittiğimizde de genelde kapının önünde ayakkabımızı çıkarıyoruz. Peki ya sonra? Ev sahibinin bu konuda dikkatli olması ve ayakkabılarımızı kapının dışında, ulu orta ve darmadağın bırakmamıza neden olmaması gerekmektedir.

4) Tuvaletin yerini sormak zorunda kalmak

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Klasik Banyo
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

Konuk olarak gittiğimiz bir evde tuvaleti kullanmamız doğal olarak gerekebilir, tuvaletin yerini sormak ise ev sahibinin ve varsa diğer konukların tuvaleti kullandığımız gerçeğini bilmeleri anlamına gelerek birçok kimseyi rahatsız edebilir. Bu konuda yapılabilecek pek bir şey yok. :) Belki tuvalart kapısını sıkı sıkı kapatmak yerine açık ya da aralık bırakarak daha kolay bulunmasını sağlayabliriz.

5) Aşırı resmi bir yemek masası

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Klasik Yemek Odası
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Yemeğe davetli olduğunuz bir evde yemek sofrasının aşırı resmi olması da rahatsız edici bir durumdur. Farklı yemekler için farklı çatal bıçaklar, tabak ve bardak çeşitliliği ve normalde ev ortamında pek denk gelinmeyen türdeki resmi düzenekler konuklar için zorlayıcı ve hatta itici olabilir.

6) Kusursuz, müze gibi bir mutfak

Rear Extension, Oakman Oakman Modern Yemek Odası
Oakman

Rear Extension

Oakman
Oakman
Oakman

Hepimiz mutfağımızın tertemiz, cillop gibi olmasını ister, bunun için de epey çaba gösteririz. Peki konukların bundan biraz rahatsız olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Aşırı temiz ve pahalı eşyalar ile dekore edilmiş bir mutfak konukların bir şeylere zarar verme ya da kirletme korkusu ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Evin ısısı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Misafir olarak gittiğiniz bir evin ısısı da alışık olduğunuzdan farklıysa, oldukça rahatsızlık verici olabilir, hem de kelimenin tam anlamıyla! Sıcak bir eve alışkansanız ancak konuk olduğunuz ev serinse üşütme ihtimaliniz, tam tersi ise sıcaktan pişme ve daralma ihtimaliniz var. Unutmayın, aynı şey sizin konuklarınız için de geçerli olabilir! Bu nedenle konuklarınıza ısıdan memnun olup olmadıklarını sorabilir, ısıyı değiştiremiyoranız bile rahatlamalarını sağlayacak çeşitli öneriler sunabilirsiniz.

8) Aşırı alçak oturma grupları

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Minimalist Oturma Odası
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Son yıllarca oldukça trendi olmakla birlikte, yer minderi görünümlü kanepeler ve standadın dışındaki aşırı alçak koltuklar konuklarınızda sırt, bel ve bacak ağrısı oluşturarak rahatsız edici olabilir. 

9) Çılgın bir dekorasyon

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Alışılmışın dışında olan, yeni ve çılgın fikirlerle oluşturulmuş marjinal bir dekorasyon da konuklar için rahatsız edici olmakla birlikte, zamanla alışılabilecek bir durumdur. Konuklar beğenmeyecek diye elbette dekorasyonunuzu değiştirecek değilsiniz, zaten konuklarınız da gelip gittikçe evinizin çılgın dekorasyonuna alışacak ve hatta onu ilham kaynağı olarak göreceklerdir.

10) Aydınlatma

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Modern Oturma Odası
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

En sona sakladığımız ancak en önemli konulardan biri olan unsur da aydınlatmadır. Aşırı parlak, beyaz ışıklar da, loş ışıklar da göz yorucu olduklarından konuklar için sinir bozucu olabilir. Gün ışığına en yakın olan yumuşak aydınlatmalar hem kendiniz hem de konuklarınız için çok daha iyi bir çözümdür.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Eyvah… Kayınvalidem ziyarete geliyor!’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

Beyaz ve ahşap estetiği ile oluşturulmuş modern bir aile evi
Gelen misafirlere yönelik siz ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler