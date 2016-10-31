Konukların ev ziyaretinde sinir olduğu 10 şey

Misafir olarak gittiğiniz bir evin ısısı da alışık olduğunuzdan farklıysa, oldukça rahatsızlık verici olabilir, hem de kelimenin tam anlamıyla! Sıcak bir eve alışkansanız ancak konuk olduğunuz ev serinse üşütme ihtimaliniz, tam tersi ise sıcaktan pişme ve daralma ihtimaliniz var. Unutmayın, aynı şey sizin konuklarınız için de geçerli olabilir! Bu nedenle konuklarınıza ısıdan memnun olup olmadıklarını sorabilir, ısıyı değiştiremiyoranız bile rahatlamalarını sağlayacak çeşitli öneriler sunabilirsiniz.