Konukların ev ziyaretinde sinir olduğu 10 şey

Misafirliğe gittiğimiz bir evde bazen kendi alışkanlıklarımıza uymayan ve yadırgadığımız şeylere denk geliriz. Bu durum aynı şekilde bizim evlerimize gelen misafirlerimiz için de geçerli olabilir. Bu yazımızda konukların misafirliğe gittikleri bir evde en rahatsız oldukları, tabiri caizse sinirlerini bozan bazı durumları listeledik. Sizler de aklınıza gelen örnekleri alt kısımda bulunan yorumlar kısmına ekleyerek listenin gelişmesinde yardımcı olabilirsiniz.
Konuk olarak bulunduğumuz evin tuvaletinde tuvalet kağıdı, tuvalet çöpü ya da el havlusu bulamamak da son derece rahatsızlık verici bir durumdur. Evimize misafir kabul etmeden önce bu ayrıntılara mutlaka dikkat etmeliyiz.
Konuya en baştan giriş yapalım. Bir misafirliğe gidildiğinde en sinir olunan şeylerin ilki konutun kapı zilinin çalışmaması. Bu durum özellikle apartman dairelerinde ana giriş otomatı konusunda en sinir bozucu halini alıyor. Henüz daireye bile yaklaşamadan apartman girişinde mahsur kalmak, zilin çalışıp çalışmadığından emin olmadığınız için dakikalarca kapıda beklemek hakikaten de keyif kaçırıcı bir durum. Geniş bahçeli müstakil evlerde bahçe kapısında mahsur kalmak da benzer bir his yaratıyor.
Evlere girerken ayakkabıları çıkarma alışkanlığı olan bir halkız. Bu hijyen açısında harika bir alışkanlık! Misafirliğe gittiğimizde de genelde kapının önünde ayakkabımızı çıkarıyoruz. Peki ya sonra? Ev sahibinin bu konuda dikkatli olması ve ayakkabılarımızı kapının dışında, ulu orta ve darmadağın bırakmamıza neden olmaması gerekmektedir.
Konuk olarak gittiğimiz bir evde tuvaleti kullanmamız doğal olarak gerekebilir, tuvaletin yerini sormak ise ev sahibinin ve varsa diğer konukların tuvaleti kullandığımız gerçeğini bilmeleri anlamına gelerek birçok kimseyi rahatsız edebilir. Bu konuda yapılabilecek pek bir şey yok. :) Belki tuvalart kapısını sıkı sıkı kapatmak yerine açık ya da aralık bırakarak daha kolay bulunmasını sağlayabliriz.
Yemeğe davetli olduğunuz bir evde yemek sofrasının aşırı resmi olması da rahatsız edici bir durumdur. Farklı yemekler için farklı çatal bıçaklar, tabak ve bardak çeşitliliği ve normalde ev ortamında pek denk gelinmeyen türdeki resmi düzenekler konuklar için zorlayıcı ve hatta itici olabilir.
Hepimiz mutfağımızın tertemiz, cillop gibi olmasını ister, bunun için de epey çaba gösteririz. Peki konukların bundan biraz rahatsız olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Aşırı temiz ve pahalı eşyalar ile dekore edilmiş bir mutfak konukların bir şeylere zarar verme ya da kirletme korkusu ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.
Misafir olarak gittiğiniz bir evin ısısı da alışık olduğunuzdan farklıysa, oldukça rahatsızlık verici olabilir, hem de kelimenin tam anlamıyla! Sıcak bir eve alışkansanız ancak konuk olduğunuz ev serinse üşütme ihtimaliniz, tam tersi ise sıcaktan pişme ve daralma ihtimaliniz var. Unutmayın, aynı şey sizin konuklarınız için de geçerli olabilir! Bu nedenle konuklarınıza ısıdan memnun olup olmadıklarını sorabilir, ısıyı değiştiremiyoranız bile rahatlamalarını sağlayacak çeşitli öneriler sunabilirsiniz.
Son yıllarca oldukça trendi olmakla birlikte, yer minderi görünümlü kanepeler ve standadın dışındaki aşırı alçak koltuklar konuklarınızda sırt, bel ve bacak ağrısı oluşturarak rahatsız edici olabilir.
Alışılmışın dışında olan, yeni ve çılgın fikirlerle oluşturulmuş marjinal bir dekorasyon da konuklar için rahatsız edici olmakla birlikte, zamanla alışılabilecek bir durumdur. Konuklar beğenmeyecek diye elbette dekorasyonunuzu değiştirecek değilsiniz, zaten konuklarınız da gelip gittikçe evinizin çılgın dekorasyonuna alışacak ve hatta onu ilham kaynağı olarak göreceklerdir.
En sona sakladığımız ancak en önemli konulardan biri olan unsur da aydınlatmadır. Aşırı parlak, beyaz ışıklar da, loş ışıklar da göz yorucu olduklarından konuklar için sinir bozucu olabilir. Gün ışığına en yakın olan yumuşak aydınlatmalar hem kendiniz hem de konuklarınız için çok daha iyi bir çözümdür.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Eyvah… Kayınvalidem ziyarete geliyor!’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.