Yaratıcı saksı çeşitleri

Son fotoğrafımızda da karşımıza son derece sevimli bir mizansen çıkıyor. Yine MyHobbyMarket & Peri Bahçem tarafından yapılan bu tasarımda ünlü fantastik film Hobbit'teki evlerden birinin maketi inşa edilmiş. Ortaya çıkan sevimli tasarımın yalnızca filmin tutkunlarına değil, herkese hitap ettiği çok açık. Bitkilerle uyumlu bir görüntü yakalanan bu tasarımın, misafirlerinizin dikkatini çekeceğine şüphe yok.

Siz bu saksı tasarımlarından en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…

