Yaratıcı saksı çeşitleri

Saksılara ekilmiş çiçekler sayesinde evlerimizde doğanın sıcaklığını hissetmemiz ve iç mekan tasarımına samimi bir dokunuş katmamış mümkündür. Ancak çoğu zaman saksı tasarımlarına pek dikkat etmeyiz. Monoton ve eski tip saksılar kullanarak tüm rengi bitkinin kendisinin katmasını bekleriz. Fakat günümüzün tasarım dünyasında saksılar da bambaşka bir yöne doğru gidiyorlar. Biz de homify olarak ülkemizden sıradışı ve yaratıcı saksı tasarımlarını sizlerle buluşturmak istedik. Birbirinden renkli ve eğlenceli bu tasarımların evlerinize değişik bir atmosfer kazandıracağına şüphe yok.
Kış mevsimini yaşadığımız şu günlerde tasarım dünyasında kar üzerine figürleri sıkça görmek mümkün. Kardan adamlar, kar taneleri veya kışı anımsatan diğer her türlü desen tasarımlarda kendilerine yer buluyorlar. Betonica'nın el yapımı saksılarından biri olan bu tasarımda da kar tanelerinin tüm şıklıklarıyla endam ettiklerini görüyoruz. Dikdörtgen şekilli, kıvrımlı hatlara sahip bu saksı çok güzel bir yeşil tonunu beyaz kar taneleriyle harmanlıyor. Ortaya da bulunduğu her odanın havasını değiştirebilecek şıklıkta bir saksı tasarımı çıkıyor.
İzmir merkezli bir minyatür bahçe tasarımı firması olan MyHobbyMarket & Peri Bahçem sevimli kombinasyonlarıyla dikkat çekiyor.'Bahçede Keyif' adını taşıyan bu tasarımda, beton gövdeli saksı adeta bir sahne gibi kullanılmış. Saksının açıklık bölümünde yer alan bitkiler ise yaratılan maket benzeri tasarıma dekor görevi üstlenmiş. Böylece evinizin bir köşesini neşeli hale getirebilecek, sevimli bir tasarım ortaya çıkmış.
Hakan Helvacıoğlu'nun elinden çıkan bu oturma odası tasarımında, göz alıcı saksılar kullanılarak odanın bambaşka bir havaya bürünmesi sağlanmış. Camdan yapılan işlemeli iki saksı, son derece uyumlu sarı bitkilerle tamamlanarak ortaya şık bir kontrast çıkması sağlanmış. Tabii saksıların rengiyle, duvardaki tablo ile siyah saksılardaki mavi bitkiler de harmoni yakalamayı başarmış. Böylece oturma odasının bir köşesine deniz havası almanıza olanak sağlayan bir tasarım yerleştirilmiş.
Betonica'nın tasarımları yalnızca saksılarla sınırlı kalmıyor. El yapımı her türlü malzemenin kullanıldığı ürünlerinin arasında saksıların yanı sıra mumluklar ve diğer aksesuarlar da yer alıyor. Bakır rengi bu tasarımda geometrik şekliyle dikkat çeken saksıyı siyah rengin de yardımcı olarak kullanıldığı mumluklar tamamlıyor. Böylesi bir tasarımın kendine her balkonda yer bulması mümkün. Sıcak yaz günlerinde böylesi bir takımı yer aldığı masada oturmak insanın içini açacaktır.
Son fotoğrafımızda da karşımıza son derece sevimli bir mizansen çıkıyor. Yine MyHobbyMarket & Peri Bahçem tarafından yapılan bu tasarımda ünlü fantastik film Hobbit'teki evlerden birinin maketi inşa edilmiş. Ortaya çıkan sevimli tasarımın yalnızca filmin tutkunlarına değil, herkese hitap ettiği çok açık. Bitkilerle uyumlu bir görüntü yakalanan bu tasarımın, misafirlerinizin dikkatini çekeceğine şüphe yok.
Siz bu saksı tasarımlarından en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…