Unutulmaz ziyafetler için12 rustik barbekü modeli

Açık havada barbekü veya mangal keyfinin yeri bambaşkadır. Akşam davetlerinde konuklarınıza leziz sunumlar yapmak, keyifli saatler geçirmek isteyebilirsiniz. Tatil günlerinde yakınları ile bir araya gelmek isteyenler, keyifli mangal davetleri düzenlemeyi tercih edebilir. Özellikle bahçeli veya teraslı evlerde barbekü keyfi birçok kişinin vazgeçilmezi arasındadır. Barbekü modelleri için ideal dekoru oluşturabilecek nitelikli ve fonksiyonel örnekleri inceleyerek fikir edinebilir, ilham alabilirsiniz. Huzur dolu bir atmosfer için natürel dokularla dekore edilen rustik stil esintiler ilginizi çekebilir. Bu yazımızda sizlere 12 adet rustik barbekü modelini bir araya getirdik, ilginizi çeken modeller bulacağınızı umuyoruz.
Estetik açıdan göze hitap edecek bir barbekü alanı dekore etmeden önce doğru barbekü tasarımını seçmek gerekir. Doğru tasarım seçimi, uygulanan alana göre tasarlanır, aranılan stile uygun barbekü modeli seçilir. Bahçe veya teraslarınızda barbekü için küçük bir alan ayırabilir, bunu oturma alanı ile ilişkilendirebilirsiniz. Barbekü alanı farklı bir kotla belirlenebilir, tek basamakla barbekü alanına geçiş yapılabilir.
Bahçenizde barbekü alanı dekore etmeden önce hangi stil ve tarza uygun bir barbekü modeli seçeceğinizi belirleyebilirsiniz. Rustik barbekü modelleri doğa ile iç içe platformlar için oldukça uyumludur. Kırmızı kiremit dokusu natürel renklerle ayrıca uyum ve ahenk sağlar, sıcak bir atmosfer sağlar.
Rustik stil dekor fikirleri ile ilgileniyorsanız doğal malzemeler vazgeçilmezleriniz arasında olabilir. Natürel dokulardan vazgeçmeyenlere doğal taş ve yapay tuğla duvar görünümü kazandırılan şık barbekü modelini önerebiliriz. Göze hitap eden taş zarafeti sıcak bir atmosfer oluşturmada oldukça etkilidir.
Bahçenizde barbekü alanı oluşturmak istiyorsanız, uygulanacak alan ve doğru konumun belirlenmesi gerekir. Genel olarak çim alanı ve yeşili davet eden bir bahçe dizaynı için duvarı arkasına alan bir barbekü modeli ilginizi çekebilir. Yemek davetleri için masa ve sandalyelerin konumu için ayrıca alana ihtiyacınız olabilir.
Konuklarınızı en iyi ağırlama şekillerinden biri de enfes bir manzara eşliğinde nefis yemekler sunmaktır. Örnek görseldeki gibi deniz manzarası eşliğinde şık bir barbekü alanı günün yorgunluk ve stresini alabilir. homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde tasarım örneklerini sizlerle paylaştık.
Ahşabın ağırlıklı kullanımı ile göze hitap eden rustik dokular doğallığı ve sıcak atmosferi ile adeta görenleri davet ediyor. İç mekanlarda barbekü alanı dizayn etmek isteyenlere şık bir örnek.
Evinizde barbekü yapmak, ekmek yapmak, sıcacık lezzetlere bu kadar yakın olmak sanıldığı kadar zor değil. Küçük bir alanda muhteşem lezzetler sunmak için alternatif modelleri incelemeye devam edin.
İhtiyaca göre ışıklandırma unsurları barbekü kullanım alanı ve yemek davetlerinizi canlandırabilir. Akşam davetlerinize sıcaklık katan bir başka unsur olan aydınlatma aksesuarları atmosfere uygun tercih edilmeli.
Toprak tonları natürel renkler arasındadır. Doğallık ve sıcak atmosfer yakalanmak isteniyorsa doğal malzemelerin yanı sıra renk ve dokuların ahengi gözden geçirilmelidir.
Enfes manzarası ile açık mutfakta barbekü yapmak isteyenlere örnek bir model. Mis gibi havada lezzetli yemeklerin sunumunu hazırlamak için çok fonksiyonlu bir tezgah mevcut.
Uygulanacak rustik barbekü modelinin bulunduğu alan ile renk ve doku uyumu sağlanabilir. Rustik bir barbekü modeli için doğal malzemeleri kullanmaktan vazgeçmeyin.
Doğallık ve sıcaklık arayanlar için 12 şık barbeküyü bir araya getirdik. Burada ise yaz kış demeden barbekü keyfinden vazgeçmeyenlere, mutfakta tasarlanan rustik bir barbekü modelini görebilirsiniz.
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