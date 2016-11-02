Unutulmaz ziyafetler için12 rustik barbekü modeli

Doğallık ve sıcaklık arayanlar için 12 şık barbeküyü bir araya getirdik. Burada ise yaz kış demeden barbekü keyfinden vazgeçmeyenlere, mutfakta tasarlanan rustik bir barbekü modelini görebilirsiniz.

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