Çarpıcı yatak başlıkları

Yatak odasının asli unsuru olan yatakların, konforlu bir uyku deneyimi sunmasının yanında odanın tasarımına etki etme görevi de vardır. Bu minvalde yatak başlıkları tasarımcıların işini en çok kolaylaştıran tasarım unsurları oluyorlar. Kimi zaman geniş ve uzun bir konsola ev sahipliği yaparak, gardrop görevi de gören yatak başlıkları; kimi zaman da sade tasarımlarıyla odanın havasını değiştirebiliyorlar. Biz de bugün homify uzmanlarının Türkiye'deki tasarımcıların yatak odası tasarımlarından yaptıkları derlemeyle karşınıza çıkıyoruz. Kendi yatak odanız için yatak başlığı arayışındaysanız bu çalışmamızı kaçırmayın.