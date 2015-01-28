Çarpıcı yatak başlıkları

Yatak odasının asli unsuru olan yatakların, konforlu bir uyku deneyimi sunmasının yanında odanın tasarımına etki etme görevi de vardır. Bu minvalde yatak başlıkları tasarımcıların işini en çok kolaylaştıran tasarım unsurları oluyorlar. Kimi zaman geniş ve uzun bir konsola ev sahipliği yaparak, gardrop görevi de gören yatak başlıkları; kimi zaman da sade tasarımlarıyla odanın havasını değiştirebiliyorlar. Biz de bugün homify uzmanlarının Türkiye'deki tasarımcıların yatak odası tasarımlarından yaptıkları derlemeyle karşınıza çıkıyoruz. Kendi yatak odanız için yatak başlığı arayışındaysanız bu çalışmamızı kaçırmayın.
Yatak başlığının yatağın tek bir köşesiyle sınırlı kalması gerektiğini kim söylemiş? İşte H2C uzmanları tarafından yapılan bu yatak odası tasarımında kadife kaplı yatak başlığı, duvarı da kapatacak şekilde uzanıyor. Bu sayede hem duvardan gelmesi muhtemel soğuk hava kesiliyor, hem de alışılmışın dışında bir yatak başlığı tasarımı ortaya çıkıyor. Sade renklere sahip odada koyu bir hava estiren bu yatak başlığı, rengi itibariyle perdelerle de göz alıcı bir harmoni yakalıyor.
Yazının girişinde de değindiğimiz gibi yatak başlıkları son yıllarda fonksiyonel açıdan ciddi değişimlere uğradılar. Kimisi komodinleri de kapsayacak şekilde genişlerken; kimisi de fotoğrafta gördüğümüz gibi gardrop panellerini de içerecek şekilde evrimleşti. Niyazi Özçakar İç Mimarlık'ın Bursa'daki bir daire için yaptığı yatak odası tasarımında kullandığı bu yatak başlığı, yalnızca bir başlık olarak kalmıyor. Yan tarafındaki panelleriyle dolap görevi de gören başlık, duvara asılan dolaplarla arasındaki boşluğa yerleştirilen aydınlatma elemanlarıyla da şık bir görünüme kavuşuyor. Metalik renklerin ağırlıklı olduğu bu yatak takımı, odanın uyandırdığı derin ve ferah hissiyatı pekiştiriyor.
Yatak başlıklarının komodinleri de bünyesine katması son yıllarda modern tasarım çizgisine sahip modellerde sıklıkla gördüğümüz bir şey. Esra Kazmirci Mimarlık tarafından yapılan bu yatak odası tasarımında da böyle bir yatak başlığı kullanılmış. Füme rengi kadifeyle kaplanan başlık bölümünün yanında uzanan ahşap paneller, komodinleri de bünyesine katarak modüler bir tasarımı klasik renklerle buluşturmayı başarmışlar. Böylece ortaya göz yormayan, modüler bir tasarım çıkmış.
Bir önceki tasarıma benzer şekilde burada da komodinin yatak başlığının bir parçası olduğunu görüyoruz. Ancak ürünü tasarlayan uzmanlar işi biraz daha ileri götürerek yatak başlığı ile komodin arasındaki uyumu yatağın ayak ucundaki pufa da taşımışlar. As Tasarım'ın kullandığı bu yatak başlığı tasarımı, koyu kestane rengiyle açık bejin kontrastını odanın her bölümüne taşıyarak şıklığın etkisinin yayılmasını sağlıyor.
Sadeliğin ağır bastığı yatak odaları, genellikle insanın uykuya daha rahat dalmasını sağlarlar. Tasarımcılar da yatak odalarını tasarlarlarken bu kaygıyı daima göz önünde bulundururlar. Sıradışı tasarımlarıyla dikkat çeken Escapefromsofa firmasının uzmanları tarafından yapılan bu yatak odası tasarımında karşımıza sade bir yatak örtüsünün desensiz jaluzilerle bir arada kullanılması çıkıyor. Ancak bu sade tasarımı hareketlendirmek yatak başlığına kalıyor. Ham ahşap görünümüne sahip bu başlık, odaya samimi ve doğal bir hava katarak ortamın çarpıcı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.