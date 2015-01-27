Önce & Sonra: Bakımsız bir daireden şık bir lofta dönüşüm

Umutsuz bir durumda, kimi zaman yıkılmaya yüz tutmuş ev ya da dairelerin işinin ehli olan uzmanlara tarafından ele alınarak adeta baştan yaratıldığı projeleri size tanıttığımız Önce & Sonra bölümümüzde bugün Fransa'ya uzanıyor ve 37 m2 büyüklüğündeki bir loftun nasıl çehre değiştirdiğine tanık oluyoruz. Fransa'nın meşhur Korsika adasının merkezi olan Ajaccio'da bulunan bu daire küçük boyutlarına rağmen aslında son derece kullanışlı ve özellikle geçirdiği onarımdan sonra bir o kadar da klas bir yer halini almış.
Ama aşağıdaki resimlerde de görebileceğiniz gibi, restorasyon öncesi daire hem bakımsız durumdaydı, hem de evin tuhaf kesimi yüzünden kullanışsız bir daireydi. Projeyi gerçekleştiren Atelier RNB'nin özenli ve detaylı restorasyon çalışması sadece evi baştan aşağıya yenilemeye değil, ona yeni bir işlev kazandırarak çok daha yaşabilir hale getirmeye de yaramış. Gelin,
in gibi bakımsız bir daireden çekici bir lofta dönüşen bu evin restorasyon sürecine yakından bakalım. Belki sizin de evinizde uygulayabileceğiniz birkaç fikir çıkar.
Turumuza mutfakla başlayalım. Gördüğünüz gibi renovasyon öncesi mutfak kapalı ve dar bir alana sıkışmış, insanın adeta iştahını kapatan bir görünüm içindeydi. Sadece boyutları itibarıyla değil, bakımsızlığı, eskimiş fayansları ve lavabosuyla da acil bir değişim ihtiyacı içindeki mutfağın sağdaki halinin ise ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Projeyi gerçekleştiren ekibin bu evde yaptığı en radikal ve doğru iş, daireyi oda oda yenilemek yerine, aradaki duvarları ve oda kavramını kaldırıp açık ev anlayışı doğrultusunda mekânı bir şehir loftuna dönüştürmek olmuş. Bu radikal kararın izlerini yenilenen ve birdenbire ferah bir görünüme kavuşan mutfakta hissetmek mümkün. Dairenin genelinde göreceğiniz kırmızı rengin dengeli kullanımı da bu mutfağı ayrıca çekici ve eğlenceli kılıyor ve monotonluğu kırıyor.
Evin metrekare olarak küçüklüğünü hesaba katan şirketin, restorasyon aşamasındaki temel önceliklerinden biri bu dolap sistemini evin yeni açık planlı haline entegre etmek olmuş. Sonuca bakınca bunun başarıyla gerçekleştirildiğini görebiliyoruz. Zira karşımızda hem banyo, hem de mutfakta gereksiz yer kaplayacak şeyleri hapseden kompakt bir ünite var. Ürünün eski Ikea mobilyalarından elde edilen kontrplakla inşa edildiği için son derece ekonomik olduğunu da ekleyelim.
Yan yana duran bu iki fotoğrafa bakınca ikisinin aynı mekâna ait olduğuna inanmak gerçekten güç. Evin önceki halinde hem gereksiz yer işgal eden, hem de kötü planlama ve bakımsızlık yüzünden son derece kötü görünen banyo renovasyon esnasında metrekare olarak daraltılmış olmasına rağmen işlevsellik ve estetik açısından öncekinden çok farklı bir hale bürünmüş durumda. Pencerenin değiştiği, duşun açığa alındığı, tuvalet ve banyo alanlarının bise birbirinden ayrıldığı bu yeni banyoda, koyu tonlu gri ve kırmzının bileşimi hem asil, hem de modern bir atmosfer oluşturuyor. Pencerenin genişletilmesi sayesinde banyonun eskisine göre daha fazla doğal ışık aldığını da ekleyelim.
Genel olarak evin tüm alanlarına yansıyan değişim odaları birbirine bağlıyan koridorda da hissediliyor elbette. Değiştirilen ve evin geneliyle uyumlu hale getirilen zeminin yanısıra, görüntüyü bozan ahşap unsurlar kaldırılarak bir devamlılık hissi de sağlanmış.
Salondan birkaç basamak merdiven çıkarak girilen yatak odası evin kapalı mekânlarından biri olarak muhafaza edilirken, iç dekorasyonunda da dairenin geri kalanındaki tasarım dilinin devam ettiğini görmek mümkün. Ana vurgu rengi olarak evin tamamına damga vuran kırmızı bu odada da yatak örtüsü ile kendini gösterirken, beyaz duvar ve açık renk zemini yastıkların ve tekli sandalyenin parlak renkleri tamamlamış. Odanın küçüklüğü göz önüne alınarak yer kaplamayacak bir şekilde düşünülen ama son derece işlevsel bir elbise dolabı ile bu yatak odası en sade ve zarif biçimde tamamlanıyor.
Gelin son olarak yenilenen evin salonuna bir göz atalım. Yatak odasından yaklaşık 80 cm. yüksekliğindeki bir merdivenden geçtiğimiz salon, son derece orijinal mobilyalarla kendine has bir görünüme sahip. Ahşap bir kutunun sehpa olarak yeniden işlev kazandığı mekânda, yine eski ahşap kutuların merdiven ve küçük bir oturma yeri olarak düzenlenmesi dar bir bütçeye sahipseniz, sizin de evinizde uygulayabileceğiniz parlak fikirler arasında.
Dar bir ev döşüyorsanız, mekânı maksimum verimle kullanmak ve çok işlevli mobilyalara ve buna uygun bir dekorasyon anlayışına yer vermek elzemdir. Bu evin salonunda da bu anlayışın en iyi uygulamalarından birini görmek mümkün.
Son olarak yukarıda sözünü ettiğimiz çok-işlevlilik doğrultusunda kanepenin yatak olabildiği ve böylesine küçük bir evde bile misafir ağırlamanın mümkün olduğunu görüyoruz.
Sonuç itibarıyla, hem son derece özenli, hem de kullanım kolaylığının çn plana alındığı bir restorasyon projesinin sonunda, mezbeleliği andıran daracık bir ev şık ve içinde yaşayanların rahat edebileceği sıcaklıkta bir lofta dönüştürülmüş. Bu projeyle ilgili düşüncelerinizi siz de yorum kısmında diğer okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.