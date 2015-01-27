Önce & Sonra: Bakımsız bir daireden şık bir lofta dönüşüm

Umutsuz bir durumda, kimi zaman yıkılmaya yüz tutmuş ev ya da dairelerin işinin ehli olan uzmanlara tarafından ele alınarak adeta baştan yaratıldığı projeleri size tanıttığımız Önce & Sonra bölümümüzde bugün Fransa'ya uzanıyor ve 37 m2 büyüklüğündeki bir loftun nasıl çehre değiştirdiğine tanık oluyoruz. Fransa'nın meşhur Korsika adasının merkezi olan Ajaccio'da bulunan bu daire küçük boyutlarına rağmen aslında son derece kullanışlı ve özellikle geçirdiği onarımdan sonra bir o kadar da klas bir yer halini almış.

Ama aşağıdaki resimlerde de görebileceğiniz gibi, restorasyon öncesi daire hem bakımsız durumdaydı, hem de evin tuhaf kesimi yüzünden kullanışsız bir daireydi. Projeyi gerçekleştiren Atelier RNB'nin özenli ve detaylı restorasyon çalışması sadece evi baştan aşağıya yenilemeye değil, ona yeni bir işlev kazandırarak çok daha yaşabilir hale getirmeye de yaramış. Gelin, in gibi bakımsız bir daireden çekici bir lofta dönüşen bu evin restorasyon sürecine yakından bakalım. Belki sizin de evinizde uygulayabileceğiniz birkaç fikir çıkar.