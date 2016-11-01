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Evdeki ölü alanları nasıl değerlendirebilirim?

nihal e. nihal e.
Belsize Park, Hélène Dabrowski Interiors Hélène Dabrowski Interiors Modern Banyo
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Oturma odasından yatak odasına, mutfaktan banyoya dek evinizi her bölümünde mutlaka kullanılmayan ölü bir alan vardır. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek siz de evinizdeki boşlukları akıllıca değerlendirin.

​Merdiven altı bahçesi

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

İlk örneğimiz bir merdiven altı çalışması. İki veya daha çok katlı evlerde bulunan merdivenlerin altında kalan kısım genel olarak atıl kalır. Bu alanı değerlendirmek için pek çok şey yapılabilir. Örneğin mevcut boşluğa özel dolaplar tasarlanabilir. Ancak bu tür bir ihtiyaç yoksa daha dekoratif bir fikir olarak merdiven boşluğunu bahçe olarak değerlendirebilirsiniz.

​Küçük çalışma odası

NYC. 5-th Ave, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN Eklektik Çalışma Odası
KAPRANDESIGN

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Evdeki ölü alanlardan bir diğeri kapı yanı boşluğudur. Kapı yanına koltuk ve ayna gibi dekoratif süslemeler yapabilirsiniz ancak daha temel ihtiyaçlarınız varsa buna göre bir çözüm de üretebilirsiniz. Örneğin resimde kapı yanı boşluğu çalışma odası olarak tasarlanmış. Bunun için ek bir duvar yapılarak küçük bir kabin şeklinde çalışma odası oluşturulmuş. Sonuç gayet kullanışlı.

​Tavan arasına özel tasarım

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Modern Giyinme Odası
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Günümüzde git gide daha çok evde görmeye alıştığımız giysi odaları için genellikle evin en küçük odası tercih edilir. Tavan araları da giysi odası için oldukça idealdir. Çünkü tavan araları eğimli çatısından ötürü pek kullanışlı değildir. Tavan arasına özel olarak yaptıracağınız dolaplar ise güzel bir giysi odası oluşturabilirsiniz.

​Banyoda koltuk

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors Modern Banyo
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

Her ne kadar ilk anda kulağa sıra dışı gelse de geniş bir banyonuz varsa pekala koltuk da koyabilirsiniz. Özellikle resimdeki gibi geniş pencereli bir banyo ise bu güzel alanı değerlendirmeden olmaz. Gördüğünüz gibi gayet estetik duruyor.

​Sıra dışı merdiven tasarımı

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Bu örnek göze hitap ettiği kadar fonksiyonel de. Ahşap merdiven basamaklarının içi açık raflık olarak kullanılmış. Böylece hem özgün hem de kullanışlı bir çalışma ortaya çıkmış.

​Yatak altı boşluğu

Kadıköy Tadilat Tadilat Firması Akdeniz Çocuk Odası
Tadilat Firması

Kadıköy Tadilat

Tadilat Firması
Tadilat Firması
Tadilat Firması

Ölü alanları şöyle bir düşününce aklınıza yatak altı da gelecektir. Genellikle yetişkin yatakları işlevsel olarak kullanılmaz ancak çocuk yatakları az yer kapladığından alt kısmı pekala çekmece olarak değerlendirebilir. Hatta fazla yer kalırsa yanına bir dolap da ekleyebilirsiniz.

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​Duvar içi raflık

Salon İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
İdea Mimarlık

Salon

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Biraz da salona göz atalım. Oturma odalarında boş alan eşyaların yerleştirme düzenine göre değişebilir. Örneğin koltukları ortaya koymak yerine duvara dayarsanız odada hareket alanı artar. Bir de koltuk üstüne duvara gömülü raflığınız varsa bu işten gerçekten anlıyorsunuz demektir.

​Pencere önüne çalışma masası

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Çalışma Odası
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Yine bir oturma odası örneği. Fakat bu defa daha küçük oda. Resimden anlaşıldığı üzere aynı zamanda çalışma odası burası. Tek camlı uzun pencere önüne çalışma masası eklenerek pencere ile zemin arasında kalan boşluk akıllıca kullanılmış.

​Katlanabilen yatak

6M2 Cuarto de Huéspedes + Escritorio, MinBai MinBai Minimalist Yatak Odası Ahşap Beyaz
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

Resimde gördüğünüz bir stüdyo dairenin yatak odası. Mevcut alan epey sınırlı olduğundan her bir köşe verimli olarak değerlendirilmiş. Daha önce yatak altı boşluğuna çekmece yapıldığını görmüştük. Bu örnekte ise katlanabilen yatak yapılarak yatağın kapladığı boşluk avantaja çevrilmiş.

​Dolap kapakları

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Sıradaki örnek oldukça başarılı. Resimde gördüğünüz mutfak dolabı bir nevi dolap içinde dolap görünümünde. Dışı beyaz içi ahşap dolap raflarına istediğiniz her şeyi depolayabiliyorsunuz. Hatta mikro dalgayı da. Üstelik dışa doğru açılan kapaklara raflık eklenerek depolamadan maksimum verim sağlıyorsunuz.

​Merdiven bitimi

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Merdiven altı boşluğunu nasıl değerlendireceğinizi gördük. Peki ya merdiven bitimi? Özellikle duvara yakın dar bir alandaysa. O halde örnekteki tasarım tam olarak size göre. Merdivenin bulunduğu zemin yükseltilerek alt kısmı çekmece olarak kullanılırken ahşap kaplamasından ötürü üst kısmı da oturma alanı olarak değerlendiriyor.

​Bisikleti duvara asmak

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Mutfak
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Son örneğimiz bir antreden. Bir fotoğrafla süslenen dar duvar alanına boru yardımıyla bisiklet asılmış. Bu sayede bisiklet gereksiz yer kaplamazken duvar da daha işlevsel hale geliyor.

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