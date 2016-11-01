Evdeki ölü alanları nasıl değerlendirebilirim?

İlk örneğimiz bir merdiven altı çalışması. İki veya daha çok katlı evlerde bulunan merdivenlerin altında kalan kısım genel olarak atıl kalır. Bu alanı değerlendirmek için pek çok şey yapılabilir. Örneğin mevcut boşluğa özel dolaplar tasarlanabilir. Ancak bu tür bir ihtiyaç yoksa daha dekoratif bir fikir olarak merdiven boşluğunu bahçe olarak değerlendirebilirsiniz.