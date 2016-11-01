Evdeki ölü alanları nasıl değerlendirebilirim?

Oturma odasından yatak odasına, mutfaktan banyoya dek evinizi her bölümünde mutlaka kullanılmayan ölü bir alan vardır. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek siz de evinizdeki boşlukları akıllıca değerlendirin.
İlk örneğimiz bir merdiven altı çalışması. İki veya daha çok katlı evlerde bulunan merdivenlerin altında kalan kısım genel olarak atıl kalır. Bu alanı değerlendirmek için pek çok şey yapılabilir. Örneğin mevcut boşluğa özel dolaplar tasarlanabilir. Ancak bu tür bir ihtiyaç yoksa daha dekoratif bir fikir olarak merdiven boşluğunu bahçe olarak değerlendirebilirsiniz.
Evdeki ölü alanlardan bir diğeri kapı yanı boşluğudur. Kapı yanına koltuk ve ayna gibi dekoratif süslemeler yapabilirsiniz ancak daha temel ihtiyaçlarınız varsa buna göre bir çözüm de üretebilirsiniz. Örneğin resimde kapı yanı boşluğu çalışma odası olarak tasarlanmış. Bunun için ek bir duvar yapılarak küçük bir kabin şeklinde çalışma odası oluşturulmuş. Sonuç gayet kullanışlı.
Günümüzde git gide daha çok evde görmeye alıştığımız giysi odaları için genellikle evin en küçük odası tercih edilir. Tavan araları da giysi odası için oldukça idealdir. Çünkü tavan araları eğimli çatısından ötürü pek kullanışlı değildir. Tavan arasına özel olarak yaptıracağınız dolaplar ise güzel bir giysi odası oluşturabilirsiniz.
Her ne kadar ilk anda kulağa sıra dışı gelse de geniş bir banyonuz varsa pekala koltuk da koyabilirsiniz. Özellikle resimdeki gibi geniş pencereli bir banyo ise bu güzel alanı değerlendirmeden olmaz. Gördüğünüz gibi gayet estetik duruyor.
Bu örnek göze hitap ettiği kadar fonksiyonel de. Ahşap merdiven basamaklarının içi açık raflık olarak kullanılmış. Böylece hem özgün hem de kullanışlı bir çalışma ortaya çıkmış.
Ölü alanları şöyle bir düşününce aklınıza yatak altı da gelecektir. Genellikle yetişkin yatakları işlevsel olarak kullanılmaz ancak çocuk yatakları az yer kapladığından alt kısmı pekala çekmece olarak değerlendirebilir. Hatta fazla yer kalırsa yanına bir dolap da ekleyebilirsiniz.
Biraz da salona göz atalım. Oturma odalarında boş alan eşyaların yerleştirme düzenine göre değişebilir. Örneğin koltukları ortaya koymak yerine duvara dayarsanız odada hareket alanı artar. Bir de koltuk üstüne duvara gömülü raflığınız varsa bu işten gerçekten anlıyorsunuz demektir.
Yine bir oturma odası örneği. Fakat bu defa daha küçük oda. Resimden anlaşıldığı üzere aynı zamanda çalışma odası burası. Tek camlı uzun pencere önüne çalışma masası eklenerek pencere ile zemin arasında kalan boşluk akıllıca kullanılmış.
Resimde gördüğünüz bir stüdyo dairenin yatak odası. Mevcut alan epey sınırlı olduğundan her bir köşe verimli olarak değerlendirilmiş. Daha önce yatak altı boşluğuna çekmece yapıldığını görmüştük. Bu örnekte ise katlanabilen yatak yapılarak yatağın kapladığı boşluk avantaja çevrilmiş.
Sıradaki örnek oldukça başarılı. Resimde gördüğünüz mutfak dolabı bir nevi dolap içinde dolap görünümünde. Dışı beyaz içi ahşap dolap raflarına istediğiniz her şeyi depolayabiliyorsunuz. Hatta mikro dalgayı da. Üstelik dışa doğru açılan kapaklara raflık eklenerek depolamadan maksimum verim sağlıyorsunuz.
Merdiven altı boşluğunu nasıl değerlendireceğinizi gördük. Peki ya merdiven bitimi? Özellikle duvara yakın dar bir alandaysa. O halde örnekteki tasarım tam olarak size göre. Merdivenin bulunduğu zemin yükseltilerek alt kısmı çekmece olarak kullanılırken ahşap kaplamasından ötürü üst kısmı da oturma alanı olarak değerlendiriyor.
Son örneğimiz bir antreden. Bir fotoğrafla süslenen dar duvar alanına boru yardımıyla bisiklet asılmış. Bu sayede bisiklet gereksiz yer kaplamazken duvar da daha işlevsel hale geliyor.
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