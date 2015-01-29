Beykoz'da çok şık bir villa

Beykoz İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Bir tarafı Boğaz kıyısında, bir tarafı Karadeniz kıyısında bulunan ilçe tarihi yalıları ve yeşil bitki örtüsüyle biliniyor. Son yıllarda Beykoz'un özellikle yüksek kesimlerine yapılan Boğaz'a nazır sitelerle üst gelir grubunun da gözdesi haline gelen ilçedeki gayrimenkuller de her geçen gün değer kazanıyor.

Çubukluvadi de Beykoz'a prestij katan sitelerden biri. 183000 metrekare bir alan üzerine kurulan sitede sekiz farklı tipte 120 adet villa bulunuyor. Bu villalardan biri de proje tasarımından uygulamasına kadar tüm çalışmaları A Mimarlık tarafından yürütülmüş olan yazımızda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz villa.

2003 yılında S. Ali İşeri tarafından kurulan A Mimarlık her türlü mimari proje ve tasarım hizmetini başarıyla veren bir kurum. Mottosu mekanın temel işlevi ve mekanı kullanacak kişilerin sayısı, yaşam biçimleri, zevkleri, fiziksel-ruhsal özellikleri ve sosyo-ekonomik durumlarına uygun , estetik kaygılarla geliştirilmiş en uygun tasarımı sunmak olan şirket faaliyette olduğu 11 yıl boyunca pek çok başarılı projeye imza atmış.

Hazırsanız şirketin imzasını taşıyan projelerden biri olan Çubukluvadi'deki villaya hep birlikte bakalım.