Beykoz'da çok şık bir villa

Beykoz İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Bir tarafı Boğaz kıyısında, bir tarafı Karadeniz kıyısında bulunan ilçe tarihi yalıları ve yeşil bitki örtüsüyle biliniyor. Son yıllarda Beykoz'un özellikle yüksek kesimlerine yapılan Boğaz'a nazır sitelerle üst gelir grubunun da gözdesi haline gelen ilçedeki gayrimenkuller de her geçen gün değer kazanıyor.
Çubukluvadi de Beykoz'a prestij katan sitelerden biri. 183000 metrekare bir alan üzerine kurulan sitede sekiz farklı tipte 120 adet villa bulunuyor. Bu villalardan biri de proje tasarımından uygulamasına kadar tüm çalışmaları A Mimarlık tarafından yürütülmüş olan yazımızda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz villa.
2003 yılında S. Ali İşeri tarafından kurulan A Mimarlık her türlü mimari proje ve tasarım hizmetini başarıyla veren bir kurum. Mottosu mekanın temel işlevi ve mekanı kullanacak kişilerin sayısı, yaşam biçimleri, zevkleri, fiziksel-ruhsal özellikleri ve sosyo-ekonomik durumlarına uygun , estetik kaygılarla geliştirilmiş en uygun tasarımı sunmak olan şirket faaliyette olduğu 11 yıl boyunca pek çok başarılı projeye imza atmış.
Hazırsanız şirketin imzasını taşıyan projelerden biri olan Çubukluvadi'deki villaya hep birlikte bakalım.
Türkiye'de evlerde televizyon genelde oturma odası ya da salonun baş köşesinde yer alır. Ancak bu villada televizyon için ayrıca bir bölüm oluşturulmuş ve bu bölüm kişiye özel tasarlanmış. Yani bu evde misafir ağırlarken televizyon muhabbetleri bölmeyecek.
Gayet sade bir şekilde tasarlanan odada televizyon ünitesi olarak kullanılan sürgülü kapaklı dolap dikkat çekiyor. Retro bir tasarıma sahip dolap bize büyükannelerimizin evlerini hatırlattı. Ancak villanın genel konseptine çok yakıştığını söylememiz gerek. Tek kişilik odada kullanılan televizyon koltuğu ve ayak uzatma sehpası da çok şık tasarımlarıyla göz dolduruyor.
Bir miktar yeşil bitkiyle renk verilen odada dikkat çeken bir diğer unsur ise televizyon dolabının üstündeki son derece şık sanatsal tasarım.
Açık mutfaklar özellikle villa tasarımlarında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ancak bu mutfak sıra dışı tasarımıyla hayranlık uyandırıyor. Destek kolonlarından birinin etrafına yerleştirilen mutfak adası çok da alışık olmadığımız bir biçim. Ancak başarılı olduğunu söylemeden edemeyeceğiz. Yuvalak formlu mutfak masası zemin pakeleriyle uyum oluştururken, sandalyeler beyaz renkleriyle genel renk konseptiyle hoş bir kontrast yaratmış.
Geri planda duvarda asılı duran aksesuar ve tavandan sallanan ilginç lamba tasarımı odanın en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor.
Evde genel olarak minimalist bir anlayışın hüküm sürdüğünü söylesek yanlış olmaz sanırız. Gerçi diğer bölümlerde aksesuar kullanımlarıyla minimalist traz dengelenmeye çalışılsa da yatak odası ve ebeveyn banyosundan oluşan bölümde çok fazla aksesuar kullanılmadan az eşyaya yer verilmiş. Bir yatak ve bir metal iskeletli deri iskemleden oluşan yatak odası dingin bir uyku vaat ediyor. Yatak odasının yanı başındaki ebeveyn banyosunda da ferahlatıcı olması nedeniyle beyaz renk kullanılmış.
Evin tamamen açık planında bölümlerin birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmadığını söylemek gerek. Oturma odası olarak kullanılan bu bölüm geri planda yer alan son derece büyük kitaplığın yanı sıra, özellikle deri kanepeyle dikkat çekiyor.
Son derece geniş olan kanepe buradan bile çok konforlu görünüyor. Kim bilir üzerine oturunca ne kadar konforludur. Arka planda sol taraftaki masa çalışma masası olarak düşünülürken, sağ taraftaki masa da yemek masası olarak tasarlanmış. Çalışma bölümüne arkadan vuran ışık, rahat bir çalışma ortamı sağlıyor. En gerideki duvarda asılı duran tabloyla da eve sanatsal bir dokunuşta bulunulmuş.
Bir üstteki fotoğrafın çekildiği tarafa baktığımızda da evin en ilginç unsuru olduğunu söyleyebileceğimiz şeyle karşılaşıyoruz. Çok şık bir tasarıma sahip olan şömine serin İstanbul gecelerinde sıcak bir atmosfer için göz kırpıyor.
Bu fotoğrafta villanın dışarıdan görünüşünü ve olağanüstü havuzunu görüyorsunuz. Villaya dışarıdan bakınca içereki ahşap kullanımının ipuçlarını görebiliyorsunuz. Villanın dış cepheleri ahşap malzemeyle kaplanmış. Evin yan tarafından bir merdivenle inilen havuz ise sitede bulunan villaların standart bir özelliği. Havuz kenarında yine içeridekiler gibi iki iskemle kullanılmış. Bunun dışında kalabalık olunduğu zamanlar kullanılmak üzere çok şık bir köşe takımı tasarlanmış.
Yine havuz kenarında duran trambolinin havuza atlamak için eğlenceli bir araç olacağını düşünüyoruz.