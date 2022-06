Sakarya'da bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Her ne kadar sanayi üretimi ve toplam ticaret hacminin çok büyük bir kısmı halen Marmara Bölgesi'nin ve özellikle de İstanbul'un sırtında olsa da, bu ekonomik faaliyet sonucunda biriken gelirin yatırım olarak dağıldığı bölgeler giderek çeşitleniyor ve sayıları da artıyor. İnşaat sektörünün gelişim grafiği de bu konuda oldukça iyi bir fikir veriyor. Bundan on ila yirmi sene öncesine kadar genellikle İstanbul'da, zaman zaman da Ankara ya da İzmir'de görülebilen üst düzey kaliteli konut projeleri bugün Türkiye'nin hemen her köşesinde görülebilecek kadar yaygınlaştı. Önce Bursa, Samsun, Adana, Diyarbakır gibi metropollere yayılan bu türden projeler, daha sonra Denizli, Sakarya, Antalya ve daha pek çok şehirde görülmeye başladı. Bunlar aslında buzdağının görünen kısmından ibaret. Tekil olarak yaptırılan villa tipi konutların bölgesel olarak yaygınlığı çok daha fazla ve bu türden lüks evlerle hiç ummadığınız yerlerde bile sıkça karşılaşabilirsiniz. İnşaat sektörü elbette yalnızca tuğla, çimento ve demirden ibaret değil. Onu çevreleyen mimari, iç mimari, peyzaj ve dekorasyon gibi estetik yönü ağır basan pek çok alan var. Sektöre paralel olarak bu alanlarda da hızlı bir gelişme gözleniyor. Bu yazımızın konusunu oluşturan ve Sakarya'da bulunan göz kamaştırıcı villa da pek çok açıdan bu söylediklerimizi doğrular nitelikler sergiliyor. İstanbul'a yakınlığına ve muhteşem bir doğal güzelliğe sahip olmasına karşın kısa bir süre öncesine kadar taşra olarak kabul edilen bir il olan Sakarya, bugün gelişmişlik düzeyiyle örnek alınacak bir noktaya geldi. Dilerseniz bu gelişmişliğin göstergelerinden biri sayılabilecek bu harika villaya biraz daha yakından bakalım ve buradan kendi eviniz için de kopya çekebileceğiniz taze fikirlere bir göz atalım.