Sakarya'da bir evden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Her ne kadar sanayi üretimi ve toplam ticaret hacminin çok büyük bir kısmı halen Marmara Bölgesi'nin ve özellikle de İstanbul'un sırtında olsa da, bu ekonomik faaliyet sonucunda biriken gelirin yatırım olarak dağıldığı bölgeler giderek çeşitleniyor ve sayıları da artıyor. İnşaat sektörünün gelişim grafiği de bu konuda oldukça iyi bir fikir veriyor. Bundan on ila yirmi sene öncesine kadar genellikle İstanbul'da, zaman zaman da Ankara ya da İzmir'de görülebilen üst düzey kaliteli konut projeleri bugün Türkiye'nin hemen her köşesinde görülebilecek kadar yaygınlaştı. Önce Bursa, Samsun, Adana, Diyarbakır gibi metropollere yayılan bu türden projeler, daha sonra Denizli, Sakarya, Antalya ve daha pek çok şehirde görülmeye başladı. Bunlar aslında buzdağının görünen kısmından ibaret. Tekil olarak yaptırılan villa tipi konutların bölgesel olarak yaygınlığı çok daha fazla ve bu türden lüks evlerle hiç ummadığınız yerlerde bile sıkça karşılaşabilirsiniz. İnşaat sektörü elbette yalnızca tuğla, çimento ve demirden ibaret değil. Onu çevreleyen mimari, iç mimari, peyzaj ve dekorasyon gibi estetik yönü ağır basan pek çok alan var. Sektöre paralel olarak bu alanlarda da hızlı bir gelişme gözleniyor. Bu yazımızın konusunu oluşturan ve Sakarya'da bulunan göz kamaştırıcı villa da pek çok açıdan bu söylediklerimizi doğrular nitelikler sergiliyor. İstanbul'a yakınlığına ve muhteşem bir doğal güzelliğe sahip olmasına karşın kısa bir süre öncesine kadar taşra olarak kabul edilen bir il olan Sakarya, bugün gelişmişlik düzeyiyle örnek alınacak bir noktaya geldi. Dilerseniz bu gelişmişliğin göstergelerinden biri sayılabilecek bu harika villaya biraz daha yakından bakalım ve buradan kendi eviniz için de kopya çekebileceğiniz taze fikirlere bir göz atalım.
Sakarya'nın da içinde bulunduğu Kuzey Marmara, yer yer Karadeniz iklimi etkilerini de hisseden oldukça nemli ve yağışlı bir bölge. Bu yüzden doğrudan evlerin içine açılan düzayak bahçeler bu bölgede çok mantıklı tercihler değil. Bu durum göz önünde bulundurularak villanın giriş katı bahçeden yüksek bir taş duvarla yalıtılmış. Bu da hem eve hakim bir konum ve daha çarpıcı bir manzara kazandırırken hem de bahçeye çok şık bir hava katıyor.
Tavanı düz beton ya da lambiri yapmak yerine çatı eğimi açıkta kalacak şekilde bırakılan bu villanın bir diğer ilginç yönü ise çatıyı taşıyan ahşap konstrüksiyonu. Orta ve Kuzey Avrupa'da sıkça görülen dağ evlerini de andıran bu tasarım, evin gövdesi betonarme olmasına karşın otantik bir hava yaratıyor.
Geniş salonda bulunan modern şöminenin iki tarafındaki duvarlarda doğal taş kaplamaları kullanılmış. Son dönemin trendlerinden biri olan bu taş duvar kaplamaları, ahşap çatı konstrüksiyonu ile birlikte evin otantik havasını bir kat daha perçinliyor ve çok şık bir görüntü oluşturuyor.
Pek çok modern villada olduğu gibi burada da açık bir mutfak tercih edilmiş. Ancak bu mutfağın ayırt edici özelliği, bir duvarla salondan ayrılmamasına karşın adeta müstakil bir mutfak gibi biçimlendirilmiş olması. U şeklindeki tezgâh ve mutfak dolaplarının yerleşimi açık bir mutfaktan çok daha fazla alan sunuyor.
Yüksek kaliteli ahşapların eski usül bir işçilikle bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bu son derece şık ve geniş yemek masası, çevresindeki mor renkli sandalyeler ve gösterişli aydınlatmalarla tamamlanıyor. Her evin salonuna yakışacak bu şık masayı siz de kendi eviniz için örnek alabilirsiniz.
Çatı katları değerlendirilmeleri diğer odalara göre zor olan alanlardır. Çatı eğiminden doğru şekilde yararlanamazsanız hiç de hoş olmayan sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Öte yandan çatı eğimini doğru kullanırsanız da ortaya mükemmel bir görüntü çıkabilir. Bu oda buna gayet iyi bir örnek teşkil ediyor. Siz de çatı katınızdaki atıl bir alanı bu türden bir odaya dönüştürebilirsiniz.
Üst kat merdivenlerini koruyan trabzanlarda sıradışı bir ahşap işçiliği ve desen tercih edilmiş. Aslında sade ve basit görünen bu tasarım, bütünüyle özgün ve yaratıcı bir nitelikte olmasından ötürü dikkatleri üzerine çekiyor.