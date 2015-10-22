Özgün tasarımlarıyla öne çıkan masa lambaları

Aydınlatma elemanlarının tasarımları günümüz dekorasyonunda oldukça önemli ögelerdir. Masanızın üzerinde kullanacağınız ve sürekli bir ilişki halinde olacağınız masa lambaları ise kişisel zevkinizi yansıtan objeler olduğu için daha da önem kazanır. Bu derlemede birbirinden özgün masa lambası tasarımlarını derledik. Bakalım sizin bağ kuracağınız lamba modeli hangisi?
Özellikle yatak odası ve çalışma odası dekorasyonlarında kullanılan ve tasarıma ayrı bir hava veren aydınlatma elemanları her tasarımcının olmazsa olmazıdır. Masa lambaları bu anlamda hem mekanın ruhuna katkıda bulunur hem de kendi başına orijinal tasarımlar olarak dikkat çeker. Örnek fotoğraftaki masa lambaları İstanbullu bir firmanın tasarımıyla oldukça ilgi çekici dekorasyonlar yaratmanıza imkan tanıyor. Burada on adet ahşap eleman hiç bir yardımcı eleman kullanılmadan tasarlanarak ışığın homojen bir şekilde dağılmasını sağlamış. Tasarımın kendisi ahşabın yarı geçirgen bir hale gelmesini sağlayarak farklı sayılarda da kompoze edilmesine yol açmış durumda.
JAVİER HERRERO* STUDİO isimli bir İspanyol firması tarafından tasarımlanan masa lambaları, çocuk odalarının ve çocukların vazgeçilmez aksesuarları haline gelebilir. Örnek masa lambası dizaynı tamamiyle natürel malzemelerle oluşturularak ebeveynlerin içlerini rahatlatmaya yetiyor. Tasarımın formu konik bir yapıyla çözümlenerek çadır formunu da akla getirmiyor değil. Yüzde yüz yün keçeden ve kayın çubuklardan oluşturulmuş bu konik yapı, çocuklarınızın oyun oynarken ya da uyurken en sevdiği arkadaşı haline gelebilir. Üzerine yerleştirilmiş desenler ise istediğiniz renklerde çeşitlendirilip dekorasyonla uyumlu bir kompozisyonun parçası gibi düşünebilir. Haydi, uzmanlarımıza danışın ve masa lambalarının ne kadar eğlenceli olabileceğini görün!
Masa lambaları geleneksel kullanım alanının aksine artık evinizin her yerinde konumlandırabileceğiniz birbirinden farklı ve çeşitli seçeneklere sahip. Kitap okurken, televizyon izlerken, çalışırken ve hatta salonunuzda dinlenirken masa lambalarını dilediğinizce kullanabilirsiniz. Artık ev dekorasyonlarında objelerin yeri siz neresi derseniz orasıdır. Kısacası bu özgürlük sevdiğiniz ve kullanmak istediğiniz tüm tasarımlar için geçerli. Örnek masa lambası tasarımı modern stile sahip yatak odalarında rahatlıkla kullanılabilir. Siyah rengin ve ahşabın birlikte kullanımının özgün bir örneği olan bu tasarım farklı geometrik şekillerin kompoze edilmesiyle oluşturulmuş. Bir daire formu tasarımın ayağını oluştururken, Eğimli bir silindirik yapı abajurla bütünleşmiş. Uyumadan önce zevkle kitap okumanızı önereceğimiz bu tasarım, örnekteki gibi okuma gözlüğünüzü koyabileceğiniz bir yapıda dizayn edilmiş.
Yatak odası dekorasyonunda sadelik ve ferahlık hissini vurgulamak isteyenler için örnek fotoğraftaki abajur tasarımı ideal. Bu tasarımı sadece yatak odasında değil isterseniz çalışma masanızda bile masa lambası olarak kullanabilirsiniz. Bu sadece sizin kişisel zevklerinize ve estetik anlayışınıza bağlı olarak değişebilir. Örnek yatak odası dekorasyonunda beyaz duvarların önünde kullanılan beyaz ahşap yatak başlığıyla monokrom bir etki yaratmayı başarmış. Abajur tasarımının altından ufak bir detayını gördüğümüz komodin de beyaz seçilerek tüm vurgunun lambanın ve yatak örtüsünde kullanılan minderlerin üzerinde gezindiğini görebiliyoruz. Komodin üzerinde konumlandırılmış aydınlatmanın ayağını oluşturan üç adet çakıl taşı ise büyüklüğüyle ve formlarının sadeliğiyle dikkat çekiyor. Yatak odasında kullanılan örnek aydınlatmanın başlığı da beyaz seçilerek sadeliğin pekişmesi sağlanmış. Tabi ki metal krom konstrüksiyonu gözden kaçırmamak gerek.
Çalışma odaları her zaman çalışmak eyleminin bizde yarattığı hisle ağır olmak zorunda değil. Kişisel zevklerinize uygun seçimlerle çalışma mekanlarınızı çok daha keyifli hale getirebilirsiniz. Örneğin siyah kitaplığınıza kontrast yaratmak için lake beyaz bir masa seçtiniz, ve aslında odayı hareketlendirecek bir takım objelere ihtiyacınız var. Örnek fotoğraftaki masa lambası tasarımları sizin yardımınıza koşacak işlevsel bir aksesuar olabilir. Bir taşla iki kuş vurup rengarenk seçenekleriyle bu masa lambalarından masanıza yerleştirmek istemez miydiniz? Çalışmaktan bunaldığınızda ya da çok stresli bir toplantıdan çıktıktan sonra çocukluğunuzu anımsatan renkli lambalarla içiniz ferahlayabilir. Dilerseniz uzmanlarımızla diyaloğa girip farklı renk seçeneklerini görebilir, dekorasyonunuzda birden fazla aydınlatma kullanarak mekanın havasını değiştirebilirsiniz.
Masa lambaları sadece evlerde değil; dükkanlarda, atölyelerde ve hatta mimarlık ofislerinde de kullanılabilir. Kısacası bir mekanın olmazsa olmazı aydınlatma elemanları olduğundan masa lambaları çeşitli mekanların daimi aksesuarı olmaya adaydır. Örnek fotoğraftaki dekorasyon da bahsettiğim gibi bir mimarlık ofisine ait. Endüstriyel stile sahip dekorasyon tasarımı ihtiyaca yönelik tasarlanmış geniş masasıyla dikkat çekiyor. Dekorasyonda masa üzerinde kullanılan aydınlatmalar ise mimarlık çizimleri için gerekli olduğundan her çalışan için bir adet olmak üzere masa lambası olarak tasarlanmış. Lambaların açısını ayarlayabileceğiniz oynar konstrüksiyonu işini titiz yapanlar için ideal. Gri renk seçimiyle beyaz masa üzerinde hiçbir renk karmaşası yaratılmayan dekorasyon çok uzun saatler çalışan mimarların ferahlığı düşünülerek dizayn edilmiş.
Örnek fotoğraftaki masa lambası tasarımı hiç bildiklerinize benzemiyor değil mi? Tasarımın her bir detayı incelikle düşünüldüğünden doğanın izlerini farketmemizi sağlıyor sanki. Ahşap ve seramik malzemenin narin bir formla bütünleştiği masa lambası tasarımı, uzmanların belki de doğadan ilham aldığını düşünmemizi sağlıyor. Bir ağaç dalının zerafetini ve bir kuşun pençelerini andıran form zarif ışığıyla masalarınızda yer bulabilir. Masa lambaları hiç bu kadar farklı olmamıştı diyeceksiniz, bizden söylemesi!
Sevimli hayvan dostlarımızdan ornitorenkler bu örnekteki lambanın tasarımcılarına ilham vermiş. Avustralya'nın sembol hayvanlarından ornitorenklerin formundan yola çıkılan bu tasarım da biçimiyle oldukça sempatik görünüyor. Ahşap ve metalin kullanıldığı lambanın özellikle ayakları dikkat çekici. Sanki masanızın üzerinde salına salına yürüyüp gidecek gibi. Şapkasının güzel biçimi ve ışığın yönünü ayarlamanız için gerekli olan mafsalın çizgi halinde ayak kısmıyla birleşmesi lambanın ayırt edici detaylarından. Çalışma masanızda sevimli bir dostunuz olsun isterseniz bu tasarım tam size göre.
Çalışma ortamında sade dekorasyon yaklaşımlarını tercih etmek çalışmalarınıza odaklanacağınız mekanın oluşmasını getirir. Pastel tonların yumuşak etkisi stresli zamanlarda bile çalışma masanıza oturduğunuzda rahatlamanızı sağlayacaktır. Bu örnekte görülen masa lambası da sadeliğin ön planda olduğu masanızı tamamlayacak tasarımlardan. Tek parça metal malzemeden imal edilmiş lamba gerek formu gerekse rengiyle modern stilin sadeliğini yansıtıyor. Işık kaynağının olduğu bölümde iki taraftan bükülerek oluşturulan siper ışığın masanın yüzeyinde lokal bir kaynak oluşturmasını ve gözünüzü rahatsız etmemesini sağlıyor. Bu incelikle tasarlanmış lamba çalışma masanızda en sevdiğiniz obje olmaya aday.
Masalarınızda baharın habercisi papatyalara benzeyen lambalar olsun ister misiniz? Bu lamba papatya formundan yola çıkılarak tasarlanmış. Eklemleri sayesinde dilerseniz masanızın üzerinde fotoğrafta göründüğü gibi konumlandırabilir dilerseniz de masanızı aydınlatacak şekilde ayarlayarak duvara monte edebilirsiniz. Tasarımın aydınlatma şekli oled teknolojisiyle sağlanmış. Bu lambaların kaliteli bir aydınlatma sağlayan teknolojisinin yanı sıra tasarımıyla da çalışma masanıza taze bir enerji katacağı kesin. Siz de bahardan ilham alan bu tasarımla çalışma alanınıza ferahlık katın.
Farklı lamba seçenekleri için En orijinal yerli lamba modelleri başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.