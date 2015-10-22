Özgün tasarımlarıyla öne çıkan masa lambaları

Masalarınızda baharın habercisi papatyalara benzeyen lambalar olsun ister misiniz? Bu lamba papatya formundan yola çıkılarak tasarlanmış. Eklemleri sayesinde dilerseniz masanızın üzerinde fotoğrafta göründüğü gibi konumlandırabilir dilerseniz de masanızı aydınlatacak şekilde ayarlayarak duvara monte edebilirsiniz. Tasarımın aydınlatma şekli oled teknolojisiyle sağlanmış. Bu lambaların kaliteli bir aydınlatma sağlayan teknolojisinin yanı sıra tasarımıyla da çalışma masanıza taze bir enerji katacağı kesin. Siz de bahardan ilham alan bu tasarımla çalışma alanınıza ferahlık katın.

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