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Farklı renklerle güzelleşen 10 mutfaktan 10 fikir

umit atdağ umit atdağ
Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Mutfak
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Kullanışlı ve pratik mutfak tasarımı nasıl yapılır sorusunun cevabı kolay değildir. Her bireye göre kullanışlı veya pratik mutfak kavramı değişkenlik gösterir.  Bu gün ev hanımlarının bayıldığı, pratik tasarımlara sahip oldukları kadar çiçekler ile muhteşem doğal iç ortama sahip mutfak örneklerini inceliyoruz. Bir mutfağın tasarımının pratik olması halinde ev hanımlarına ne kadar kolaylık sağladığına şahit oluyoruz. Mutfakların düzenlenmesi, kalabalık eşyaların düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi, mutfak tezgahının görsel olduğu kadar zarif bir tezgah olması her ev hanımının arzuladığı mutfak örneğidir. Bu mutfak örneğinin yanına bir de çiçekler eklendiğinde mutfak içinden çıkmak istemeyeceğiniz kadar göz alıcı bir güzelliğe sahip olacaktır.

Parlak renkler

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle Eco German Kitchens Modern Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz Nobilia,Focus door,Gloss Ivory Laquer,stainless steel handle,U shaped kitchen,Breeze Ashen Light Quartzforms worktops,Neff oven,Neff combi microwave,Neff gas hob,Blanco silgranite sink,Blanco tap,floor to ceiling cabinets
Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

Mutfak dekorasyonunun tüm detayları çok önemlidir. seçilen renkler bir mutfağa karakter kazandırdığı gibi  canlı ve insanı içine çeken bir mutfak oluşturur. Örnek mutfak dekorasyonunda çiçekler eklenerek mutfağın görselliği ikiye katlanmış.

Gri mutfaklar

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida Klasik Mutfak Gri
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

Gri tonları her alanda tercih edilen mat renklerdir. Bu renkler bir mutfağı stil sahibi bir mutfak haline getirdiği gibi  beyaz renk ile muhteşem bir uyum sergilemiş ve ortaya resimdeki gibi hayran kalacağınız bir mutfak çıkarılmış.

Açık ve koyu renk uyumu

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Mutfaklarda her renk bir arada kullanıldığı için genel olarak bir uyum söz konusu değildir. Ancak bazı istisnai mutfaklar koyu ve açık renklerin bir arada uyumlu olması ile muhteşem görünür. Bu örnek mutfağımızda muhafaza alanları koyu renklerde diğer eşyalar açık renklerde tercih edilerek görsellik en üst düzeye çıkarılmış.

Aydınlatma ve açık renkler

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Modern Mutfak
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

Mutfaklar 24 saat kullanılan alanlar olduğu için özel aydınlatmaların yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle karanlık iç ortamlara sahip mutfaklara resimdeki gibi dekorasyon renkleri ile uyumlu bir aydınlatma yapılması halinde muhteşem bir mutfak ortaya çıkacaktır.

Mavi beyaz mutfak

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq Modern Mutfak
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

Renk uyumu çok önemlidir. Hangi rengi tercih edeceğinizden çok bu renge ayak uyduracak diğer rengin uyumu çok önemlidir. Resimde mavi ile beyazın muhteşem uyumu sonucunda mutfağın yeni bir karaktere sahip olduğunu görebilirsiniz. Beyaz içinde şık mavi tercihi zarif bir mutfak oluşmasını sağlamış.

İşlevsel dolaplar

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Evinizde fonksiyonellik önemli ise resimdeki gibi kapak raflı dolaplar yaptırabilirsiniz. Bu dolapları istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken en önemli ayrıntı kapaklarında ve dolabın içinde muhafaza edeceğiniz saklama kaplarının renkleri ile uyumlu renk tercihleri yapmaktır.

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Koyu renkler

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur Modern Mutfak Rengarenk
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Mutfaklarda genel olarak açık renkler tercih edilse de resimdeki gibi koyu renklerin tercih edildiği mutfaklarda vardır. Bu mutfaklar koyu renklerin yakın tonlarda kullanılması durumunda resimdeki gibi şık ve insana farklı duygular yaşatan mutfaklar haline gelecektir.

Doğal renkler

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Mutfak Yeşil
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Mutfağınızın doğal ve insana huzur veren bir mutfak olmasını istiyorsanız resimdeki gibi doğal ve açık renkleri tercih etmelisiniz. Örnek mutfak dekorasyonu hem doğal renkler ile hem de sarmaşıklar ile insana huzur veren ve insanı içine çeken bir mutfak haline gelmiş.

Ahşap ve beyaz uyumu

Salon i kuchnia , ARTEMIA DESIGN ARTEMIA DESIGN Modern Mutfak
ARTEMIA DESIGN

ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN

Mutfaklarda kullanılan mobilyalar genel olarak farklı renklere boyansa da resimdeki gibi doğal renginde de boyanabilir. Bu mutfakta doğal ahşap renkte mutfak dolapları beyaz mutfak tezgahı ile mutfağın farklı bir karaktere ve zevkli bir dekorasyona sahip olmasını sağlamış.

Beyazın zarafeti

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Mutfak
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Beyaz rengi bir odada kullandığınızda odanız bembeyaz bulutlar gibi zarif ve şık bir oda haline gelir. Mutfak örneğinde odluğu gibi mutfağınızı bembeyaz renge boyadığınız da muhteşem bir görselliğe ve huzur kaynağı olarak kullanacağınız farklı bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz.

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