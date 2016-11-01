Farklı renklerle güzelleşen 10 mutfaktan 10 fikir

Kullanışlı ve pratik mutfak tasarımı nasıl yapılır sorusunun cevabı kolay değildir. Her bireye göre kullanışlı veya pratik mutfak kavramı değişkenlik gösterir. Bu gün ev hanımlarının bayıldığı, pratik tasarımlara sahip oldukları kadar çiçekler ile muhteşem doğal iç ortama sahip mutfak örneklerini inceliyoruz. Bir mutfağın tasarımının pratik olması halinde ev hanımlarına ne kadar kolaylık sağladığına şahit oluyoruz. Mutfakların düzenlenmesi, kalabalık eşyaların düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi, mutfak tezgahının görsel olduğu kadar zarif bir tezgah olması her ev hanımının arzuladığı mutfak örneğidir. Bu mutfak örneğinin yanına bir de çiçekler eklendiğinde mutfak içinden çıkmak istemeyeceğiniz kadar göz alıcı bir güzelliğe sahip olacaktır.
Mutfak dekorasyonunun tüm detayları çok önemlidir. seçilen renkler bir mutfağa karakter kazandırdığı gibi canlı ve insanı içine çeken bir mutfak oluşturur. Örnek mutfak dekorasyonunda çiçekler eklenerek mutfağın görselliği ikiye katlanmış.
Gri tonları her alanda tercih edilen mat renklerdir. Bu renkler bir mutfağı stil sahibi bir mutfak haline getirdiği gibi beyaz renk ile muhteşem bir uyum sergilemiş ve ortaya resimdeki gibi hayran kalacağınız bir mutfak çıkarılmış.
Mutfaklarda her renk bir arada kullanıldığı için genel olarak bir uyum söz konusu değildir. Ancak bazı istisnai mutfaklar koyu ve açık renklerin bir arada uyumlu olması ile muhteşem görünür. Bu örnek mutfağımızda muhafaza alanları koyu renklerde diğer eşyalar açık renklerde tercih edilerek görsellik en üst düzeye çıkarılmış.
Mutfaklar 24 saat kullanılan alanlar olduğu için özel aydınlatmaların yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle karanlık iç ortamlara sahip mutfaklara resimdeki gibi dekorasyon renkleri ile uyumlu bir aydınlatma yapılması halinde muhteşem bir mutfak ortaya çıkacaktır.
Renk uyumu çok önemlidir. Hangi rengi tercih edeceğinizden çok bu renge ayak uyduracak diğer rengin uyumu çok önemlidir. Resimde mavi ile beyazın muhteşem uyumu sonucunda mutfağın yeni bir karaktere sahip olduğunu görebilirsiniz. Beyaz içinde şık mavi tercihi zarif bir mutfak oluşmasını sağlamış.
Evinizde fonksiyonellik önemli ise resimdeki gibi kapak raflı dolaplar yaptırabilirsiniz. Bu dolapları istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken en önemli ayrıntı kapaklarında ve dolabın içinde muhafaza edeceğiniz saklama kaplarının renkleri ile uyumlu renk tercihleri yapmaktır.
Mutfaklarda genel olarak açık renkler tercih edilse de resimdeki gibi koyu renklerin tercih edildiği mutfaklarda vardır. Bu mutfaklar koyu renklerin yakın tonlarda kullanılması durumunda resimdeki gibi şık ve insana farklı duygular yaşatan mutfaklar haline gelecektir.
Mutfağınızın doğal ve insana huzur veren bir mutfak olmasını istiyorsanız resimdeki gibi doğal ve açık renkleri tercih etmelisiniz. Örnek mutfak dekorasyonu hem doğal renkler ile hem de sarmaşıklar ile insana huzur veren ve insanı içine çeken bir mutfak haline gelmiş.
Mutfaklarda kullanılan mobilyalar genel olarak farklı renklere boyansa da resimdeki gibi doğal renginde de boyanabilir. Bu mutfakta doğal ahşap renkte mutfak dolapları beyaz mutfak tezgahı ile mutfağın farklı bir karaktere ve zevkli bir dekorasyona sahip olmasını sağlamış.
Beyaz rengi bir odada kullandığınızda odanız bembeyaz bulutlar gibi zarif ve şık bir oda haline gelir. Mutfak örneğinde odluğu gibi mutfağınızı bembeyaz renge boyadığınız da muhteşem bir görselliğe ve huzur kaynağı olarak kullanacağınız farklı bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz.