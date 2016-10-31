Herkesin evinde görmek isteyeceği türden 10 mükemmel giyinme odası

Geniş ve ferah evler birçok ihtiyacı muntazam karşılar. Alanları görevlerine göre ayıran, her odanın belli bir ihtiyaca göre kullanıldığı geniş evlerde birçok insan yaşamayı arzular. Özellikle şehir hayatı yaşayan ve kısıtlı sayıda oda barındıran apartman dairelerinden sıkılanlar için geniş evler ayrıcalık sunar. Bu yazımızda herkesin evinde görmek isteyeceği mükemmel giyinme odalarına yer verdik. Günlük rutinler arasında akılcı depolama sistemleri ev düzeni oluşturmada oldukça kullanışlıdır. Her zevke hitap eden, birbirinden şahane giyinme odalarını mutlaka gözden geçirin.
Düzen ve depolama ihtiyacını muntazam karşılayan enfes bir giyinme odası. Ahşap gardırop modelleri özellikle klasik stil örneklerde koyu renkli ve detaylı işçilikle cazibe unsuru oluşturuyor. Modern çözümlerle tasarlanan ahşap gardıroplarda ise daha yalın çizgiler ve sofistike yaklaşım mevcut.
Renklerin cazibesi uyum ve ahenk oluşturmada işlevsel amaçlı kullanılabilir. Sürgülü cam kapıların derinlik katan bir unsuru vardır. Farklı tonlarda renkli giysi ve eşyaları tek renk çizgisinde buluşturmak ve göze hitap eden bir görünüm kazandırmak, renkli cam kapı ile mümkün.
Beyazlar bürünen giyinme odasında boydan boya açık raflarla dizayn edilen bir gardırop modeli tercih edilmiş. Hem ferahlık hem de düzen sağlamak için renkleri ve giysileri öne çıkaran yalın bir yaklaşım. Özenle tasarlanan şık bir giyinme odası.
Farklı stil ve tarzları bir araya getirmek mümkün. Hem klasik izler, hem modern esintiler bir arada tasarım objeleri ve eşyaları öne çıkarıyor. Beyazın zarafeti ve ahşap dokularla göze hitap eden uyumu şık bir giyinme odası olmasını sağlıyor.
Birçok ihtiyacı bir arada çözümleyen bir giyinme odasını kim istemez? Göze hitap eden bir giyinme odası için ihtiyaca göre tasarlanan raf dizaynı, çekmeceler ve makyaj masası oldukça işlevsel değerlendirilebilir. homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Muazzam atmosferi ile görenleri hayran bırakan bir giyinme odası daha. Toprak renkleri, natürel dokular dinginlik ve huzur dolu bir atmosfer sağlar. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile toprak tonları ve bej renklerinin kullanıldığı giyinme odasında renk ve dokuların cazibesi ön plana çıkıyor.
Aynalar, giyinme odalarının vazgeçilmezidir. Bunu bir ihtiyaçtan öte, iç mekana genişlik katan etkisiyle işlevsel amaçlı kullanmak alternatif yollardan biridir. Sürgülü ayna kapaklar ile iç mekanda genişlik hissi veriliyor ve günlük rutinlerde aktif olarak kullanılıyor.
Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları daha şık bir giyinme odası atmosferi oluşturmada oldukça etkilidir. Renklerin cazibesi ve ışıklandırmanın ön plana çıktığı modern bir giyinme odası.
Ahşabın zarafetinden vazgeçmeyenler boyadan boya açık raf dizaynı, askılık ve çekmecelerle tasarlanan şık bir giyinme odası. Küçük ve dar alanlarda tek malzeme kullanımı göz karmaşası yaratmaz ve sürdürülebilirlik sağlanır.
Şahsiyetin ihtiyaçlarına göre tasarlanan açık raf dizaynı, askılıklar ve çekmeceler özenli bir çalışmanın ürünüdür. Eğer fonksiyonelliği maksimum düzeyde sağlamak ve verimli kullanım alanları dekore etmek istiyorsanız, ihtiyaca göre alanları görevlerine göre ayırabilir, ve farklı ebatlarda raflar dizayn edebilirsiniz. Zarif çizgilerle tasarlanan şık bir giyinme odası modeli ile sonlandırıyoruz.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’İdeal bir giyinme odası nasıl olmalı?’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.