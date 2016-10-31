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Herkesin evinde görmek isteyeceği türden 10 mükemmel giyinme odası

Meral Eser Meral Eser
Lumi - Mehr Raum für Ihre Persönlichkeit., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap-Plastik Kompozit Turuncu
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Geniş ve ferah evler birçok ihtiyacı muntazam karşılar. Alanları görevlerine göre ayıran, her odanın belli bir ihtiyaca göre kullanıldığı geniş evlerde birçok insan yaşamayı arzular. Özellikle şehir hayatı yaşayan ve kısıtlı sayıda oda barındıran apartman dairelerinden sıkılanlar için geniş evler ayrıcalık sunar. Bu yazımızda herkesin evinde görmek isteyeceği mükemmel giyinme odalarına yer verdik. Günlük rutinler arasında akılcı depolama sistemleri ev düzeni oluşturmada oldukça kullanışlıdır. Her zevke hitap eden, birbirinden şahane giyinme odalarını mutlaka gözden geçirin.

Şık ve özenli

Walk in Wardrobe homify Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

Walk in Wardrobe

homify
homify
homify

Düzen ve depolama ihtiyacını muntazam karşılayan enfes bir giyinme odası. Ahşap gardırop modelleri özellikle klasik stil örneklerde koyu renkli ve detaylı işçilikle cazibe unsuru oluşturuyor. Modern çözümlerle tasarlanan ahşap gardıroplarda ise daha yalın çizgiler ve sofistike yaklaşım mevcut.

Renkli sürgülü cam kapılar

Lumi - Mehr Raum für Ihre Persönlichkeit., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap-Plastik Kompozit Turuncu
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Renklerin cazibesi uyum ve ahenk oluşturmada işlevsel amaçlı kullanılabilir. Sürgülü cam kapıların derinlik katan bir unsuru vardır. Farklı tonlarda renkli giysi ve eşyaları tek renk çizgisinde buluşturmak ve göze hitap eden bir görünüm kazandırmak, renkli cam kapı ile mümkün.

Ferah ve şık

VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. Klasik Giyinme Odası
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

Beyazlar bürünen giyinme odasında boydan boya açık raflarla dizayn edilen bir gardırop modeli tercih edilmiş. Hem ferahlık hem de düzen sağlamak için renkleri ve giysileri öne çıkaran yalın bir yaklaşım. Özenle tasarlanan şık bir giyinme odası.

Klasik ve modern

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Eklektik Giyinme Odası
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Farklı stil ve tarzları bir araya getirmek mümkün. Hem klasik izler, hem modern esintiler bir arada tasarım objeleri ve eşyaları öne çıkarıyor. Beyazın zarafeti ve ahşap dokularla göze hitap eden uyumu şık bir giyinme odası olmasını sağlıyor. 

Kapsamlı ve düzenli

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Klasik Giyinme Odası Beyaz
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

Birçok ihtiyacı bir arada çözümleyen bir giyinme odasını kim istemez? Göze hitap eden bir giyinme odası için ihtiyaca göre tasarlanan raf dizaynı, çekmeceler ve makyaj masası oldukça işlevsel değerlendirilebilir. homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Toprak renkleri ile natürel dokular

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Modern Giyinme Odası
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

Muazzam atmosferi ile görenleri hayran bırakan bir giyinme odası daha. Toprak renkleri, natürel dokular dinginlik ve huzur dolu bir atmosfer sağlar. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile toprak tonları ve bej renklerinin kullanıldığı giyinme odasında renk ve dokuların cazibesi ön plana çıkıyor.

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Derinlik katan aynalar

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Modern Giyinme Odası
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Aynalar, giyinme odalarının vazgeçilmezidir. Bunu bir ihtiyaçtan öte, iç mekana genişlik katan etkisiyle işlevsel amaçlı kullanmak alternatif yollardan biridir. Sürgülü ayna kapaklar ile iç mekanda genişlik hissi veriliyor ve günlük rutinlerde aktif olarak kullanılıyor.

Özenli ışıklandırma

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat Penintdesign İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Penintdesign İç Mimarlık

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar – Üst Kat

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları daha şık bir giyinme odası atmosferi oluşturmada oldukça etkilidir. Renklerin cazibesi ve ışıklandırmanın ön plana çıktığı modern bir giyinme odası.

Ahşap cazibesi

Wenna Design, WENNA DESIGN WENNA DESIGN Modern Giyinme Odası
WENNA DESIGN

Wenna Design

WENNA DESIGN
WENNA DESIGN
WENNA DESIGN

Ahşabın zarafetinden vazgeçmeyenler boyadan boya açık raf dizaynı, askılık ve çekmecelerle tasarlanan şık bir giyinme odası. Küçük ve dar alanlarda tek malzeme kullanımı göz karmaşası yaratmaz ve sürdürülebilirlik sağlanır.

Kullanım ihtiyacına göre ebatlar

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Şahsiyetin ihtiyaçlarına göre tasarlanan açık raf dizaynı, askılıklar ve çekmeceler özenli bir çalışmanın ürünüdür. Eğer fonksiyonelliği maksimum düzeyde sağlamak ve verimli kullanım alanları dekore etmek istiyorsanız, ihtiyaca göre alanları görevlerine göre ayırabilir, ve farklı ebatlarda raflar dizayn edebilirsiniz. Zarif çizgilerle tasarlanan şık bir giyinme odası modeli ile sonlandırıyoruz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’İdeal bir giyinme odası nasıl olmalı?’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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