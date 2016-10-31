Küçük apartman daireleri için kopya çekebileceğiniz 9 örnek

Küçük apartman daireleri kavramı aslında yeterince açıklayıcı değil. Dört kişilik veya daha kalabalık bir aile için 2 oda ve 1 salondan ibaret standart ölçülerde bir daire yetersiz ve küçük olabileceği gibi, tek başına yaşayan bir insan için stüdyo tipi bir daire bile gereğinden fazla büyük olabilir. Yani aslında küçüklük ve büyüklük ihtiyaçlarımız doğrultusunda göreceli kavramlar. Eviniz size yetmiyorsa, içinde rahat edemiyorsanız, eşyalarınızı sığdıramıyorsanız, o halde eviniz küçüktür. Bu durumda da onu büyütmenin yollarını aramanız gerekir. Odalarınızı birden fazla amaç için işlevlendirmek kullanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Bu örnekte olduğu gibi oturma odası ve yatak odasını tek mekânda son derece yaratıcı biçimde birleştirmek size fazladan bir oda daha kazandırabilir. Bunun ne kadar büyük bir lüks olduğunu ise elbette hepimiz çok iyi biliyoruz.