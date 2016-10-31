Küçük apartman daireleri için kopya çekebileceğiniz 9 örnek

Küçük apartman dairelerinde yaşamanın kendi içinde pek çok zorluğu olsa da, kent merkezlerinde ve özellikle de büyük şehirlerin merkezi bölgelerinde yaşayan insanlar olarak pek çoğumuz da bu türden evlerde yaşamak durumundayız. Ancak küçük bir apartman dairesi illa ki içine güçlükle sığabildiğiniz, sürekli alan sıkıntısı çektiğiniz ve içinde bunaldığınız bir mekân olmak zorunda değil. İyi bir planlama, doğru bir tasarım ve kaliteli bir uygulama ile pekâlâ küçük bir daireyi de harika bir görüntüye ve her türlü ihtiyacınıza rahatlıkla yanıt verecek işlevsellik düzeyine kavuşturabilirsiniz. Bu yazımızda evinizi tam da istediğiniz hale getirmenizde size yardımcı olabilecek, bire bir kopya çekebileceğiniz ya da ilham alarak kendi tasarımlarınızı yapabileceğiniz birbirinden güzel 9 örneği bir araya getirdik.
Küçük apartman daireleri kavramı aslında yeterince açıklayıcı değil. Dört kişilik veya daha kalabalık bir aile için 2 oda ve 1 salondan ibaret standart ölçülerde bir daire yetersiz ve küçük olabileceği gibi, tek başına yaşayan bir insan için stüdyo tipi bir daire bile gereğinden fazla büyük olabilir. Yani aslında küçüklük ve büyüklük ihtiyaçlarımız doğrultusunda göreceli kavramlar. Eviniz size yetmiyorsa, içinde rahat edemiyorsanız, eşyalarınızı sığdıramıyorsanız, o halde eviniz küçüktür. Bu durumda da onu
büyütmenin yollarını aramanız gerekir. Odalarınızı birden fazla amaç için işlevlendirmek kullanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Bu örnekte olduğu gibi oturma odası ve yatak odasını tek mekânda son derece yaratıcı biçimde birleştirmek size fazladan bir oda daha kazandırabilir. Bunun ne kadar büyük bir lüks olduğunu ise elbette hepimiz çok iyi biliyoruz.
Yalnızca tek bir odadan oluşan stüdyo tipi daireler giderek daha sık karşımıza çıkıyor bugünlerde. Kent merkezlerinde ev fiyatları ve kiraların artışıyla birlikte, pek çok insan bu tür evleri tercih ediyor. Ama tek odalı demek her şeyin üst üste olduğu karman çorman ve düzensiz bir ev demek değil. Yatak odası, çalışma odası ve mutfağın bir arada bulunduğu bu mekânda akıllı bir tasarımla ne gibi sonuçlar alabileceğinize dair çok iyi bir fikir edinebilirsiniz.
Küçük evleri en verimli şekilde kullanmanın altın kuralı kesinlikle ölü alanlar bırakmamaktır. Örneğin merdiven altları bütünüyle ölü alanlardır ve mutlaka değerlendirilmeleri gerekir. Birkaç metrekareyi bile bulmayan bir alana dört dörtlük bir çalışma odası sığdırılan bu merdiven altı, ölü alanları ne şekilde değerlendirebileceğinize dair iyi bir örnek.
Eviniz küçükse, odalarınızı kaplayacak ve boğucu bir his yaratacak büyük mobilyalardan uzak durun. Bunun yerine daha pratik, daha basit çözümlere yönelin. Geniş bir kanepe ya da koltuk takımı yerine çok şık ince uzun bir divanın bulunduğu bu oturma odası, aslında bir hayli küçük olmasına karşın oldukça ferah.
Küçük evleri iyi değerlendirmenin yöntemlerinden biri de doğru ve zekice bölümlemelerle fazladan alanlar yaratmak. Bir odaya sonradan ekleyeceğiniz bir duvar, yeri iyi seçilirse size duvarın iki tarafında iki farklı alan yaratacaktır.
Hazır mobilyalar yerine kendi yapacağınız tasarımlar küçük evlere ve küçük odalara çok daha iyi oturabilir. Bu örnekte olduğu gibi sayısız depolama alanının odanın her köşesine gizlendiği bir tasarım sizin için de oldukça işlevsel olabilir.
Küçük evleri doğru bir şekilde dekore etmek için öncelikle mekânın karakterini ve biçimini tam olarak tespit etmek ve bunu özümseyerek hareket etmek gerekir. Uzunlamasına yayılan bir eviniz varsa, evin derinliğini ekstra bir ferahlık unsuru olarak kullanmak genellikle iyi bir fikirdir. Bu manzaralı oda bunun iyi bir örneği.
Küçük bir evi ya da odayı tasarlarken güncel moda ve trendlere bir göz atmanızda yarar olsa da, tasarımı hızla zamana yenik düşecek mobilyalar yerine daha sade ve modası geçmeyecek ürünler tercih etmek iyi bir fikir olabilir. Evinizi modaya uydurmaya değil, olabildiğince az malzemeyle ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve zamana yenik düşmeyecek bir tasarım yapmaya odaklanın.
Eviniz küçük diye stil arayışından vazgeçmek zorunda değilsiniz. Küçücük bir odada bile neler yapılbileceğini gösteren ve tarzıyla göz kamaştıran bu oturma odası, yapabileceklerinizin tek sınırının yine kendiniz olduğunu ve hayal gücünü serbest bırakmanın nasıl güzel sonuçlar doğurabileceğini çok yalın ve özlü bir biçimde gösteriyor.