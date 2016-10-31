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Küçük apartman daireleri için kopya çekebileceğiniz 9 örnek

Homify TR Homify TR
Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Modern Oturma Odası
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Küçük apartman dairelerinde yaşamanın kendi içinde pek çok zorluğu olsa da, kent merkezlerinde ve özellikle de büyük şehirlerin merkezi bölgelerinde yaşayan insanlar olarak pek çoğumuz da bu türden evlerde yaşamak durumundayız. Ancak küçük bir apartman dairesi illa ki içine güçlükle sığabildiğiniz, sürekli alan sıkıntısı çektiğiniz ve içinde bunaldığınız bir mekân olmak zorunda değil. İyi bir planlama, doğru bir tasarım ve kaliteli bir uygulama ile pekâlâ küçük bir daireyi de harika bir görüntüye ve her türlü ihtiyacınıza rahatlıkla yanıt verecek işlevsellik düzeyine kavuşturabilirsiniz. Bu yazımızda evinizi tam da istediğiniz hale getirmenizde size yardımcı olabilecek, bire bir kopya çekebileceğiniz ya da ilham alarak kendi tasarımlarınızı yapabileceğiniz birbirinden güzel 9 örneği bir araya getirdik. 

Çok işlevli odalar

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani İskandinav Oturma Odası
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Küçük apartman daireleri kavramı aslında yeterince açıklayıcı değil. Dört kişilik veya daha kalabalık bir aile için 2 oda ve 1 salondan ibaret standart ölçülerde bir daire yetersiz ve küçük olabileceği gibi, tek başına yaşayan bir insan için stüdyo tipi bir daire bile gereğinden fazla büyük olabilir. Yani aslında küçüklük ve büyüklük ihtiyaçlarımız doğrultusunda göreceli kavramlar. Eviniz size yetmiyorsa, içinde rahat edemiyorsanız, eşyalarınızı sığdıramıyorsanız, o halde eviniz küçüktür. Bu durumda da onu büyütmenin yollarını aramanız gerekir. Odalarınızı birden fazla amaç için işlevlendirmek kullanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Bu örnekte olduğu gibi oturma odası ve yatak odasını tek mekânda son derece yaratıcı biçimde birleştirmek size fazladan bir oda daha kazandırabilir. Bunun ne kadar büyük bir lüks olduğunu ise elbette hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Otel konforunda bir stüdyo

Main space homify Eklektik Yatak Odası
homify

Main space

homify
homify
homify

Yalnızca tek bir odadan oluşan stüdyo tipi daireler giderek daha sık karşımıza çıkıyor bugünlerde. Kent merkezlerinde ev fiyatları ve kiraların artışıyla birlikte, pek çok insan bu tür evleri tercih ediyor. Ama tek odalı demek her şeyin üst üste olduğu karman çorman ve düzensiz bir ev demek değil. Yatak odası, çalışma odası ve mutfağın bir arada bulunduğu bu mekânda akıllı bir tasarımla ne gibi sonuçlar alabileceğinize dair çok iyi bir fikir edinebilirsiniz.

Ölü alanları değerlendirin

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Küçük evleri en verimli şekilde kullanmanın altın kuralı kesinlikle ölü alanlar bırakmamaktır. Örneğin merdiven altları bütünüyle ölü alanlardır ve mutlaka değerlendirilmeleri gerekir. Birkaç metrekareyi bile bulmayan bir alana dört dörtlük bir çalışma odası sığdırılan bu merdiven altı, ölü alanları ne şekilde değerlendirebileceğinize dair iyi bir örnek. 

Büyük mobilyalara ne gerek var?

Casa Xaroco, studioarte studioarte Minimalist Oturma Odası
studioarte

studioarte
studioarte
studioarte

Eviniz küçükse, odalarınızı kaplayacak ve boğucu bir his yaratacak büyük mobilyalardan uzak durun. Bunun yerine daha pratik, daha basit çözümlere yönelin. Geniş bir kanepe ya da koltuk takımı yerine çok şık ince uzun bir divanın bulunduğu bu oturma odası, aslında bir hayli küçük olmasına karşın oldukça ferah.

Zekice bölümlemeler

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des Minimalist Oturma Odası
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Küçük evleri iyi değerlendirmenin yöntemlerinden biri de doğru ve zekice bölümlemelerle fazladan alanlar yaratmak. Bir odaya sonradan ekleyeceğiniz bir duvar, yeri iyi seçilirse size duvarın iki tarafında iki farklı alan yaratacaktır. 

Şık, modern, işlevsel

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects Minimalist Yatak Odası
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

Hazır mobilyalar yerine kendi yapacağınız tasarımlar küçük evlere ve küçük odalara çok daha iyi oturabilir. Bu örnekte olduğu gibi sayısız depolama alanının odanın her köşesine gizlendiği bir tasarım sizin için de oldukça işlevsel olabilir. 

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Derinlikli mekânlar

Apartamento compacto à beira mar., Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura Modern Oturma Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura
Claudia Stach e Daniela Bordignon Arquitetura

Küçük evleri doğru bir şekilde dekore etmek için öncelikle mekânın karakterini ve biçimini tam olarak tespit etmek ve bunu özümseyerek hareket etmek gerekir. Uzunlamasına yayılan bir eviniz varsa, evin derinliğini ekstra bir ferahlık unsuru olarak kullanmak genellikle iyi bir fikirdir. Bu manzaralı oda bunun iyi bir örneği. 

Zamana yenik düşmeyen bir zerafet

Edifício na Av. 24 de Julho - Lisboa, VÃO - Arquitectos Associados, Lda. VÃO - Arquitectos Associados, Lda. Klasik Oturma Odası Masif Ahşap
VÃO – Arquitectos Associados, Lda.

VÃO - Arquitectos Associados, Lda.
VÃO – Arquitectos Associados, Lda.
VÃO - Arquitectos Associados, Lda.

Küçük bir evi ya da odayı tasarlarken güncel moda ve trendlere bir göz atmanızda yarar olsa da, tasarımı hızla zamana yenik düşecek mobilyalar yerine daha sade ve modası geçmeyecek ürünler tercih etmek iyi bir fikir olabilir. Evinizi modaya uydurmaya değil, olabildiğince az malzemeyle ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve zamana yenik düşmeyecek bir tasarım yapmaya odaklanın. 

Küçük ama tavizsiz

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Modern Oturma Odası
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Eviniz küçük diye stil arayışından vazgeçmek zorunda değilsiniz. Küçücük bir odada bile neler yapılbileceğini gösteren ve tarzıyla göz kamaştıran bu oturma odası, yapabileceklerinizin tek sınırının yine kendiniz olduğunu ve hayal gücünü serbest bırakmanın nasıl güzel sonuçlar doğurabileceğini çok yalın ve özlü bir biçimde gösteriyor. 

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