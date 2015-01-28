Alışılmadık sehpa modelleri

Koyu renk bir yer döşemesine ve duvar kaplamasına sahip bu salonda tasarımı hareketlendirmek için kanepelerde ve sehpada açık renkleri kullanmaktan daha mantıklı bir yol olamazdı. Paker Mimarlık uzmanları da bu noktada devreye girip, mavinin farklı tonlarını salonun orta yerine taşıyarak şık bir görünüm elde etmeyi başarmışlar. Açık mavi tonlarına sahip cam yüzeyiyle salonun yıldızı olan orta sehpası, daha koyu bir tona sahip kanepeyle uyum gösteriyor. Böylece ortaya göz alıcı bir harmoninin yanı sıra pastel renklerin ortasında bir vaha çıkıyor.

Siz bu sehpa tasarımlarından en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarınız bekliyoruz…

