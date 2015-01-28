Alışılmadık sehpa modelleri

Salon ve oturma odası tasarımı yaparken tasarımcıların işini kolaylaştıran unsurlardan biri de merkeze yerleştirilen sehpalar oluyor. Oturma grubunun genelde bu sehpaların etrafında şekillendiğini ve odanın tasarımına hakim olan rengin de bu sehpayla uyumlu olduğunu görüyoruz. İster modern, isterse klasik tasarım çizgisine sahip olsun hemen hemen her evde görebileceğimiz bu sehpaların en son modaya uygun örneklerinden bir derlemeyle karşınıza çıkıyoruz bugün. Ülkemizden tasarımcıların yaptıkları oturma odası ve salon yerleşimlerinde kullandıkları sehpa örneklerinin sizlere de bir fikir vereceğine eminiz.
Escapefromsofa'nın tasarımcılarının elinden çıkan bu salonda, modern ve minimalist çizginin hakim olduğu mobilyalar, çarpıcı renkleriyle eve ferah bir görünüm katıyorlar. Bebek mavisi rengindeki iki geniş kanepe, salonu boydan boya sarıyor. Ortadaki iki sehpa da futuristik tasarımlarıyla dikkat çekiyorlar. Geniş sürgülü pencerelerle bahçeye açılan salondaki bir diğer detay ise arkada görülen kitaplık oluyor. Metal çubukların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu kitaplık, modern tasarım çizgisini sehpalarla uyumlu şekilde sürdürüyor. Açık renklerin hakim olduğu tasarıma ahşap rengi ve metal ayaklarıyla sıcak bir hava katan sehpalar, kesinlikle tasarımın yıldızı oluyorlar.
Modern tasarıma sahip evlerde, minimalist mobilyaların kıvrımlı hatlarını görmeye alışkınız. Bu durum koltuklardan, kitaplıklardan ve konsollardan sonra sehpalarda da sıkça görülüyor. Krafta'nın katalogunda yer alan bu sehpa da tam da böyle bir tasarım çizgisine sahip evler için ideal. Ahşap iskeletiyle samimi ve sıcak bir hava uyandıran bu sehpa, yuvarlak köşeli cam yüzeyiyle de uzay çağından bir mesajı taşıyormuş gibi görünüyor.
Sehpaların işlevsel olmamasından yakınan pek çok kullanıcı vardır. Sadece dekoratif amaçlarla ortaya koyulan ve tasarımı hareketlendirmek dışında bir işlevi olmayan sehpaların aksine bu fotoğrafta masa olarak da kullanılabilecek son derece şık bir tasarım görüyoruz. Hartama Orman Ürünleri firmasının tasarımları arasında yer alan bu sehpa-masa karışımı ürün yeri geldiğinde yemek masası olarak, yeri geldiğindeyse kahve sehpası olarak kullanılabiliyor. İşlenmemiş, ham ahşap görüntüsüyle odaya samimi bir görüntü katan bu sehpa işlevselliğin görsellikle buluştuğu kusursuz bir tasarıma sahip.
Şömineli bir salonun sıradışı olduğuna kuşku yok. Ama bu tasarımda sıradışı bir sehpaya yer verilmeyeceği anlamına gelmiyor elbette. İnci Çuhadar’ın elinden çıkan bu tasarımda modern, mermer döşeli bir şömine kullanılmış. Ortadaki işlenmemiş ahşap görünümlü sehpa da odanın samimi havasını artırıyor. Otantik görünümü ve koyu renkli yer döşemesiyle olan uyumu bu sehpayı göz alıcı kılıyor. Anadolu desenlerine sahip kilim de sehpanın yarattığı atmosfere uygun bir çizgiyi taşıyor.
Koyu renk bir yer döşemesine ve duvar kaplamasına sahip bu salonda tasarımı hareketlendirmek için kanepelerde ve sehpada açık renkleri kullanmaktan daha mantıklı bir yol olamazdı. Paker Mimarlık uzmanları da bu noktada devreye girip, mavinin farklı tonlarını salonun orta yerine taşıyarak şık bir görünüm elde etmeyi başarmışlar. Açık mavi tonlarına sahip cam yüzeyiyle salonun yıldızı olan orta sehpası, daha koyu bir tona sahip kanepeyle uyum gösteriyor. Böylece ortaya göz alıcı bir harmoninin yanı sıra pastel renklerin ortasında bir vaha çıkıyor.
Siz bu sehpa tasarımlarından en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarınız bekliyoruz…