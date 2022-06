Dış mekan aydınlatması için 15 parlak fikir (harika bir görünüm)

Bir evin, her detayı ile kusursuz bir yapıya sahip olabilmesi için, mimarisinden iç mekan tasarımına, dekorasyonundan bahçe ve peyzaj düzenlemesine kadar ince ince planlanması gerekir. Her bir detay kendi içerisinde onlarca farklı özellik barındıracağı için ayrı ayrı uzmanlıklar da gerektirecektir. Bu nedenle sıfırdan bir ev yaratmak aslında teferruatlı ve özen gerektiren bir iştir. Homify ekibi olarak yeni fikir yazılarımızda sizlere, ev ile ilgili her ayrıntı hakkında öneriler sunuyoruz. Bu yazımızda ise, bahçe ve dış cephe için önemli bir yere sahip olan dış mekan aydınlatmalarından bahsedeceğiz. Gerek dış cepheye uygulanan, gerekse bahçe için kullanılan birçok farklı aydınlatma seçeneğini, bu örnek tasarımlarda bulabileceksiniz. Birbirinden güzel 15 dış mekan aydınlatması örneği sizin eviniz için de fikirler verebilir.