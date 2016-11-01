Dış mekan aydınlatması için 15 parlak fikir (harika bir görünüm)

Bir evin, her detayı ile kusursuz bir yapıya sahip olabilmesi için, mimarisinden iç mekan tasarımına, dekorasyonundan bahçe ve peyzaj düzenlemesine kadar ince ince planlanması gerekir. Her bir detay kendi içerisinde onlarca farklı özellik barındıracağı için ayrı ayrı uzmanlıklar da gerektirecektir. Bu nedenle sıfırdan bir ev yaratmak aslında teferruatlı ve özen gerektiren bir iştir. Homify ekibi olarak yeni fikir yazılarımızda sizlere, ev ile ilgili her ayrıntı hakkında öneriler sunuyoruz. Bu yazımızda ise, bahçe ve dış cephe için önemli bir yere sahip olan dış mekan aydınlatmalarından bahsedeceğiz. Gerek dış cepheye uygulanan, gerekse bahçe için kullanılan birçok farklı aydınlatma seçeneğini, bu örnek tasarımlarda bulabileceksiniz. Birbirinden güzel 15 dış mekan aydınlatması örneği sizin eviniz için de fikirler verebilir.
Bahçenizin en önemli ögeleri ağaçlar ve bitkiler olacağından bu güzelliği daha dikkat çekici bir hale getirmek için bu örnekteki gibi ağaç ışıklandırmalarını kullanabilirsiniz. Bahçenin güzelliğini gece de ortaya çıkaran bu ışıklandırmalar giderek popülerleşiyor.
Evinizin dış cephesinde kullanabileceğiniz en şık aydınlatma ögelerinden biri duvarlara uygulanan spot ve led ışıklardır. Duvarda farklı desenler oluşturarak şık bir görüntü sunan bu aydınlatmalar bahçe duvarları için oldukça kullanışlı. İç ve dış mekan aydınlatmaları hakkında daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyarsanız aydınlatma uzmanlarımıza danışmaktan çekinmeyin.
Bahçe duvarlarına uygulanan ve yüzlerce farklı çeşidini bulabileceğiniz bahçe aplikleri de oldukça kullanışlı bir ışıklandırma alternatifidir. Özellikle bu örnekteki gibi sarı ve güçlü bir renge sahip bir ışıklandırma seçerseniz bahçenizde sıcacık bir hava yakalayabilirsiniz.
Ortamın havasını değiştiren ışıklandırma ögeleri özellikle bahçelerde kameriye ve çardak gibi oturma alanlarında çok tercih ediliyor. Modeli ve renkleriyle ambiyans yaratan ışıklandırma ögeleri için renkli ledlere ve solar ışıklandırma çözümlerine göz atabilirsiniz.
Siz de geceleri havuz başında oturup suya yansıyan ışıkları izlemeyi seviyorsanız havuz başı alanlar için mutlaka ışıklandırma düşünmelisiniz. Havuzlar için farklı birçok aydınlatma çözümü kullanılabiliyor. Sizin bahçeniz için uygun olanı bulmak istiyorsanız bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.
Bahçe düzenlemesinde çok önemli bir yere sahip olan bahçe masaları ve kameriyeleri de mutlaka ışıklandırmalısınız. Bahçedeki oturma alanlarını genelde akşam saatlerinde kullanacağınızı düşünürseniz, aydınlatmasının önemi daha iyi anlaşılacaktır.
Yer döşemesinin aralarına serpiştirilen solar ışıklandırmalar uzun yıllar alışveriş merkezi, müze gibi halka açık alanlarda kullanıldı. Son yıllarda ise evlerin bahçelerini süslemeye başladı. Eğer siz de bahçe ve terasınızda böyle bir görüntü yakalamak istiyorsanız yer döşemesi olarak kullanılan aydınlatma çözümlerini değerlendirebilirsiniz.
Bahçeden evin kapısına kadar uzanan giriş yolu ile bahçede bulunan yürüyüş yollarını da led ve spotlarla aydınlatabilirsiniz. Özellikle gece yürüyüşlerinde işinize yarayacak bu çözümü sensörlü ışıklandırma çözümleri ile uygulamakta yarar var.
İç veya dış mekanlarda bulunan merdivenleri farklı ışıklandırma çözümleri aydınlatmak hem kullanım kolaylığı sağlar hem de şık bir görüntü oluşturur. Bu örnekte kullanılan solar taş ışıklandırmalar özellikle dış mekan merdivenler için en uygun çözüm olabilir.
Bahçenizdeki bitkilendirilmiş alanlarda kullanacağınız ışıklar hem bahçenize güzellik kazandırır hem de size keyifli dinlenme alanları sunar. Böyle bir bahçede gece güzel havanın tadını çıkarmak sizce de güzel olmaz mıydı?
Dış mekan ışıklandırmalarından bahsederken giriş ışıklarına değinmemek olmaz. Konuklarınızı ve sizi kapıda ilk karşılayacak olan bu ışıklardır. Girişin tasarımına ve mimari özelliklerine uygun olarak seçilen birkaç aydınlatma ögesi girişi daha güzel hale getirebilir. Eğer siz de evi gösteren girişidir diyorsanız daha fazla örnek görmek için
Evinizin giriş kısmını harika hale getirmek için 30 fikir başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Mimaride dış cephe tasarımının önemli bir parçasını ışıklandırma oluşturur. Bu nedenle mimarların dış cephelerde farklı ışıklandırmalar ile birbirinden güzel biçimler oluşturduğuna sık sık rastlayabilirsiniz. Tıpkı bu tasarımda olduğu gibi. Evin görüntüsünü tamamen değiştiren muhteşem bir çözüm.
Yer döşemesi ile birlikte kullanılan ışıklandırma çözümleri kaldırımlarda da oldukça güzel sonuçlar yaratıyor. Bahçenizi güzelleştirmek için siz de bu tip aydınlatma çözümlerine başvurabilirsiniz. Ahşap ile mükemmel bir uyum oluşturan bu sarı ışıklar sizce de şık değil mi?
Tıpkı girişte ve alınlıkta kullanılan ışıklar gibi kapı üzerine de ışıklandırma yapılabilir. Eğer bahçeniz ve evinizin girişi yeterince ferah değilse bu tip ışıklandırmalar işinize yarayabilir. Özellikle gece anahtarla kapıyı açmanız gerektiği zamanlarda.
İster bahçe için olsun, ister havuz başı ya da giriş, seçeceğiniz ışıklandırma ögelerinin dekorasyon stiliniz ile uyumlu olması oldukça önemlidir. Bu dekorasyonda kullanılan hasır kaplı lambalar dekorasyonun stili ile son derece uyumlu ve bu uyum ortama büyük bir şıklık kazandırmış.