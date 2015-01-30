Ankara'da inci gibi bir daire

Mutfaklarda yer döşemesini fayanstan seçmek hem dayanıklılık, hem de temizlik anlamında birçok avantaj sağlıyor. Tasarımcılar bu noktada tercihlerini geniş panelli, bej bir döşemeden yana kullanmışlar. Bu yer döşemesiyle uyumlu bir renge sahip, ahşap detaylı mutfak takımı da göz alıcı bir parlaklık sunuyor. Doğal ışığı en verimli şekilde kullanan tasarımcılar, aydınlık ve ferah bir mutfak görünü yakalamayı başarmışlar. U şeklinde uzanan tezgahın kenarına yerleştirilen bordo bar sandalyeleri de yemek yemek veya kahve içmek için uygun bir ortam sağlıyor.