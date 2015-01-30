Ankara'da inci gibi bir daire

Ankara'da son yıllarda konut alanında yaşanan büyük dönüşüm, ortaya son derece şık ve göz alıcı dairelerin çıkmasına yardımcı oluyor. En az İstanbul kadar konut projelerinin damgasını vurduğu başkentte, iç mimarların çalışmaları da göz dolduruyor. Biz de bugün karşınıza son derece yenilikçi ve şık bir daireyle çıkıyoruz. Rönesans Konutları içerisinde yer alan bu daire, bulunduğu sitenin adına yaraşır biçimde en yeni tasarım unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Bu daireye daha yakından göz atmak istiyorsanız çalışmamızı kaçırmayın.
Mutfaklarda yer döşemesini fayanstan seçmek hem dayanıklılık, hem de temizlik anlamında birçok avantaj sağlıyor. Tasarımcılar bu noktada tercihlerini geniş panelli, bej bir döşemeden yana kullanmışlar. Bu yer döşemesiyle uyumlu bir renge sahip, ahşap detaylı mutfak takımı da göz alıcı bir parlaklık sunuyor. Doğal ışığı en verimli şekilde kullanan tasarımcılar, aydınlık ve ferah bir mutfak görünü yakalamayı başarmışlar. U şeklinde uzanan tezgahın kenarına yerleştirilen bordo bar sandalyeleri de yemek yemek veya kahve içmek için uygun bir ortam sağlıyor.
Evin salonuna baktığımızda gözümüze çarpan ilk şey yer döşemesi ile duvarlar arasındaki kontrast oluyor. Koyu renkli parke döşeli yerlerle kirli beyaza boyalı duvarlar arasındaki kontrastı mobilyalar da besliyor. Levent Tekin İç Mimarlık'ın uzmanları tarafından yapılan bu salon yerleşiminde çok hoş bir yeşil tonuna sahip mobilyalar kullanılmış. Bej ve kahverengiyle son derece göz alıcı bir uyum gösteren bu mobilyalar, salonun samimi bir havaya bürünmesini sağlıyorlar.
Salonun yemek odasıyla bir arada bulunması geniş dairelerde sıkça gördüğümüz bir tasarım hadisesidir. Bu noktada da tasarımcılar aynı prensibe bağlı kalmışlar. Salondaki oturma grubunun hemen arkasına yerleştirilen yemek masasında daha koyu renkler kullanmışlar. Televizyon konsolundaki desen ve renkleri taşıyan yemek masasına, bej sandalyeler eşlik ediyor. Tavandan sarkan aplikler ise hemen yandaki fiskos masasının etrafındaki kolçaklı sandalyelerle renk uyumu gösteriyorlar. Masanın yanındaki duvara asılan iki ayna ise pencerelerin önündeki yemek alanınındaki derinlik hissini pekiştiriyorlar.
Mutfakla oturma odasının bir arada bulunması pek rastlanan bir şey değildir. Ancak tasarımcılar bu noktada çizgilerin biraz dışına çıkmayı tercih etmişler. Deri kaplı siyah bir kanepe ve pufu mutfağın hemen yanına yerleştirerek mutfağın içinde dinlenme ortamı yaratılmış. Ortaya kahve keyfi yapmak ve misafirlerinizi ağırlamanız için samimi bir ortam çıkmış. Bu sayede odalar arasındaki geçiş esnek hale getirilerek minimalist prensiplere uygun bir tasarım detayı yakalanmış.
Evin yatak odasında diğer bölümlere oranlara daha koyu renklerin kullanıldığını ve bu sayede ortaya daha ciddi bir tasarım çıktığını görüyoruz. Abanoz rengi yer döşemesinin yanı sıra bordo kaplı yatak başlığı ve ayak ucunda duran puf tasarımı hareketlendirmeyi başarmış. Yatak başlığının kenarından uzanan panellere yerleştirilen komodinler de modern bir görünüm sunuyorlar. Geniş pencerelerde kullanılan kahverengi perdeler de bütünlüğü koruyor. Aydınlık ortamı canlandırmak ise yatağın hemen yanındaki saksıya kalıyor. Böylece ortaya yeşilin tasarımla buluştuğu göz alıcı bir yerleşim çıkıyor.