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Ders gibi projeler: 5 küçük bahçenin öncesi ve sonrası

umit atdağ umit atdağ
CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
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Ev tasarlarken bahçe için bir tasarım yapılmamış ise evlerin bir köşesine veya bahçe olabilecek kadar boş olan alanlara özel bir tasarım ile bahçe yapılabilir. Bu gün bu şekilde tasarlanan küçük bahçeler,in öncesi ve sonrasını inceliyoruz. Homify bahçe dekorasyon örnekleri içinden seçtiğimiz bu bahçe dekorasyonlarında bahçenin eve kattığı güzelliği ve görselliği en üst seviyede sağlayacak tasarımlar tercih edilmelidir. Bu tasarımlar yapılırken veya uygulanırken tarzınızı yansıtmak öncelik olduğu için bahçe dekorasyonlarının öncesi ve sonrasını sizlere sunuyoruz. Böylece evinize en uyumlu ve evinizin görselliğini artıran, doğal bir hava veren bahçe tasarımını yapmanın tüm detaylarını görmüş oluyorsunuz.

Öncesi: boş alan

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Bahçe yapmak için evimizin içinde veya dışında yeterli boş alanı belirlemeliyiz. Bu bahçe için evin terasında belirli bir alan belirlenmiş, bu alanda su yalıtımı yapılarak toprak eklenmiş ve son olarak gübreleme işlemleri yapılarak bahçe ekime hazır hale getirilmiş. 

Sonrası: muhteşem bahçe

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Bahçe ekime hazır hale getirilip mevsime uygun bitkilerin yanı sıra  dört mevsim yeşil kalacak olan bitkiler bahçeye estetik bir peyzaj ile yerleştirilmiş. Yıllık ve mevsimlik bitkilerden oluşan rengarenk bir bahçe oluşturularak sıkıldığınızda, bunaldığınızda nefes alabileceğiniz bir bahçeye sahip olabilirsiniz.

Devamı: süsleme

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Bahçenin daha görsel ve daha iç açıcı bir bahçe olması için süsleme yapılmış. Bahçenin zeminine açık sarı, kahve rengi taşlar yerleştirilmiş ve aralarına aydınlatma armatürleri yerleştirilerek bahçenin son derece zevkli ve zarif bir bahçe olması sağlanmış. Ayrıca ağaç aydınlatmaları yapılarak geceleri şık görüntüler oluşması sağlanmış.

Öncesi: harabe alan

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Bahçe yapılmasına karar verilmiş olan bu alan resimde görüldüğü gibi harabe ve eski malzemelerin depolandığı bakımsız bir alan olmasına rağmen yapılan planlamalar sonucunda bahçe yapılmasına başlanabilir hale getirilmiş. 

Sonrası: Renkli bahçe

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Biraz önce gördüğünüz harabe alan temizlenmiş, bahçe toprağı eklenmiş ve gübreleme yapılarak ekime hazır hale getirilen bu alan resimdeki gibi mevsimlik ve yıllık bitkiler ile muhteşem bir bahçe haline getirilmiş.  Özellikle dört mevsim yeşil kalan bitliker tercih edilerek hem renkli hem de yıl boyu yeşil kalan bir bahçe oluşturulmuş.

Farklı bahçeler

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Klasik bahçe tasarımları yerine modern mimariler il euyumlu modern bahçe tasarımları da tercih edilebilir. Duvar dibi bahçe modeli tercih edilerek  resimdeki gibi şık bir bahçe sahibi olabilirsiniz. Duvar kaplama renkleri tarzınıza uygun bir şekilde yapılabilir.

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Renkli ve zarif bir bahçe

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Modern bahçeye yakından baktığımızda çok renkli bir bahçe olduğunu ve pencere kenarında yer almasına rağmen şık bir şekilde düzenlendiğini görebiliyorsunuz.  Küçük bir alanda olmasına karşın tüm alan bitkiler ile donatılmış ve resimdeki gibi bakmaya doyamayacağınız bir bahçe ortaya çıkarılmış.

Devamı: süslenmiş bahçe

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Bu bahçenin içine girdiğinizde çok zevkli bir peyzaja sahip olduğunu görüyorsunuz. Bitkilerin dışında kalan renkli taşlarla desteklenmiş ve bahçenin doğal bir ortamda yer alan bahçe gibi görünmesi sağlanmış.

Öncesi: boş duvar dibi

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Bahçe için evinizde yeriniz yoksa resimdeki gibi duvar dibini tercih edebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli unsur su yalıtımı yapmanız ve duvarın nemlenmesini önlemektir. Yalıtım sonrası bahçe için gerekli toprak eklenmeli ve toprak işlemesi yaparak ekime hazır hale getirilmelidir.

​Sonrası: zevkli duvar bahçesi

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Bahçe ekime hazır hale getirildiğinde resimdeki gibi renkli çiçeklere sahip mevsim bitkileri ve yıl boyunca yaprak dökmeyen bitkiler tercih ederek muhteşem bir bahçeye sahip olabilirsiniz.

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