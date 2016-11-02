Ders gibi projeler: 5 küçük bahçenin öncesi ve sonrası

Ev tasarlarken bahçe için bir tasarım yapılmamış ise evlerin bir köşesine veya bahçe olabilecek kadar boş olan alanlara özel bir tasarım ile bahçe yapılabilir. Bu gün bu şekilde tasarlanan küçük bahçeler,in öncesi ve sonrasını inceliyoruz. Homify bahçe dekorasyon örnekleri içinden seçtiğimiz bu bahçe dekorasyonlarında bahçenin eve kattığı güzelliği ve görselliği en üst seviyede sağlayacak tasarımlar tercih edilmelidir. Bu tasarımlar yapılırken veya uygulanırken tarzınızı yansıtmak öncelik olduğu için bahçe dekorasyonlarının öncesi ve sonrasını sizlere sunuyoruz. Böylece evinize en uyumlu ve evinizin görselliğini artıran, doğal bir hava veren bahçe tasarımını yapmanın tüm detaylarını görmüş oluyorsunuz.