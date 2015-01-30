Türkiye'den otel tasarımları

İnsanoğlu yüzyıllardır çeşitli nedenlerle seyahat ediyor. Bu seyahatler boyunca da konaklayacak mekanlara ihtiyaç duyuyor. Eskiden kervensarayların karşıladığı bu ihtiyacı şimdilerde birbirinden lüks oteller görüyor. Özellikle işi dolayısıyla çok sık seyahat edenler çok sayıda otel görme imkanına sahipler. Siz de onlardan biriyseniz, son yıllarda otel tasarımlarının nasıl farklılaştığına ve daha da lüks hale geldiğine şahit oluyorsunuzdur.
Türkiye'de batıdaki örneklerine taş çıkartacak son derece şık otel tasarımlarına rastlamak mümkün. Yerli tasarımcılar ev ve ofis tasarımlarının yanı sıra otel tasarımı konusunda da çok başarılı işlere imza atıyorlar. Sonuçta insana hep otelde yaşasam ne güzel olurdu dedirtecek tesisler çıkıyor.
Biz de bu yazımızda tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkma çeşitli otelleri ele aldık. Konforun ve lüksün hakim olduğu bu modern çağ kervansaraylarına hayran olacağınızdan hiç kuşkumuz yok.
Yüzlerce yerli ve yabancı projeye imza atan ünlü mimar Metin Hepgüler'in tasarladığı Bursa'daki çok lüks otelde bulunan bu oda insanda seyahate çıkma isteği uyandırıyor. 105 odaya sahip otelin tüm odaları gördüğünüz oda gibi geniş ve konforlu. Klasik bir anlayışla dekore edilen bu odada doğal renkler tercih edilmiş. Toprak, kahve, gri ve beyazın ağırlıkta olduğu otel odası antika görünümlü mobilyalarıyla dikkat çekiyor. Oturma grubunda, sehpaya, yataktan, makyaj masasına, komodinden, yatak ucu pufuna kadar tüm parçalar odada klasik bir tarzın hakim olmasına neden olmuş. Avize, duvar aplikleri ve yatak ucu abajurları da yine antik bir havaya sahip ve birbirleriyle son derece uyumlu görünüyor. Odanın bir diğer özelliği ise aydınlık ve ferah olması. Odada tüm odalarda standart olarak bulunan çok geniş bir balkon da var.
Antalya merkezli Nuevo Tasarım imzasını taşıyan bu çalışma bir otel lobisi gibi görünüyor değil mi? Ama değil… Resimde gördüğünüz mekan 2011'de kurulmasına rağmen, üç yıllık kısa bir sürede çok sayıda başarılı işe imza koymuş firman tarafından tasarlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı binasının lobisi. Bu lobiyi otel yazımızın içine koymayı uygun gördük, çünkü lobinin herhangi bir lüks otel lobisinden eksiği yok. Hatta fazlası var bile diyebiliriz. Geniş pencereler sayesinde son derece aydınlık ve ferah bir atmosfere sahip lobide açık ve koyu renklerin kontrastından faydalanılmış. Duvarlardaki koyu renkli ahşap döşemeler ve zeminle birlikte oturma grubunda tercih edilen açık renkler birbirleriyle son derece şık bir kontrast oluşturmuşlar. Lobinin en dikkat çeken unsuru ise altın yaldızlı son derece estetik lambalar. Lobiye canlı ağaçlarla doğal bir hava da katılmış.
Yaptıkları konut, iş yeri, restoran ve cafe tasarımlarının yanı sıra imza attıkları çok sayıda otel tasarımıyla da dikkat çeken Milimetrik Mimarlık 2005 yılında iki iç mimar tarafından kurulmuş bir şirket. Hizmet verdikleri dokuz yıl içinde, Türkiye'nin yanı sıra, Ukrayna, Nijerya ve Azerbaycan'da on iki lüks otel tasarımı gerçekleştiren firmanın en son projesi de resimde lobisini gördüğünüz Costé Hotel. Son derece sıra dışı ve modern mobilya ve aksesuarların kullanıldığı lobide en dikkat çeken özellik ise sizin de gördüğünüz gibi orta sehpadan çıkan alev. Lobiye enteresan bir hava kazandıran alev görmeye pek alışık olmadığımız bir tarz.
2006 yılında kurulan Paker Mimarlık şehir planlamadan, restorasyon çalışmalarına ve iç mekan tasarımına kadar farklı alanlarda hizmet veriyor. Türkiye'nin en ünlü otellerine de çeşitli tasarım hizmetleri veren firma yeni yaptığı otel çalışmasında modern ve klasiği bir araya getirmiş. Resimde bir toplantı odasını gördüğünüz Grand Hyatt İstanbul'un iç mekân tasarımında genel itibariyla kahve ve beyaz gibi doğal tonlar kullanılmış. Abajur ve avizenin modern çizgisi, antika görünümlü son derece estetik bir sanat eseri olduğu belli olan dev vazoyla dengelemiş. Halı, zemin kaplaması ve perdelerin renk uyumu da dikkat çekiyor. Aydınlatma konusunda da hizmetler veren firma lobinin ışık açısından çok başarılı bir tasarım olmasına da özen göstermiş.