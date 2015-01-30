Türkiye'den otel tasarımları

İnsanoğlu yüzyıllardır çeşitli nedenlerle seyahat ediyor. Bu seyahatler boyunca da konaklayacak mekanlara ihtiyaç duyuyor. Eskiden kervensarayların karşıladığı bu ihtiyacı şimdilerde birbirinden lüks oteller görüyor. Özellikle işi dolayısıyla çok sık seyahat edenler çok sayıda otel görme imkanına sahipler. Siz de onlardan biriyseniz, son yıllarda otel tasarımlarının nasıl farklılaştığına ve daha da lüks hale geldiğine şahit oluyorsunuzdur.

Türkiye'de batıdaki örneklerine taş çıkartacak son derece şık otel tasarımlarına rastlamak mümkün. Yerli tasarımcılar ev ve ofis tasarımlarının yanı sıra otel tasarımı konusunda da çok başarılı işlere imza atıyorlar. Sonuçta insana hep otelde yaşasam ne güzel olurdu dedirtecek tesisler çıkıyor.

Biz de bu yazımızda tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkma çeşitli otelleri ele aldık. Konforun ve lüksün hakim olduğu bu modern çağ kervansaraylarına hayran olacağınızdan hiç kuşkumuz yok.