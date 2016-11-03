İyi bir ilk izlenim için 8 kusursuz ana giriş kapısı

Evlerin giriş kapıları hak ettikleri özenin gösterilmediği, kimi zaman atıl çoğu zaman ise alelade bırakılan alanların başında geliyor. Oysa evle ilgili ilk izlenimin oluştuğu kısım evin ana girişinden başkası değil. Dekoratörler evin girişi için sıklıkla kartvizit benzetmesi yaparlar, çünkü nasıl ki kaliteli kartvizit bir profesyonel hakkında ilk izlenimin oluşmasını sağlayan bir unsursa, giriş kapısı da aynı şeyi ev için yapar.
Evin ana girişi evin mimari yapısıya da, genel dekorasyonu da ile uyum içerisinde olmalıdır. Stil bütünlüğü ve malzeme uyumu şık, davetkar bir ana giriş için zaruridir. Ayrıca, kişisel beğenilerimize uygun dekoratif ögeler ile bu alan süslenebilir ve daha kişisel, benzersiz biricik hale getirilebilir.
Bugün sayfamızda birbirinden güzel ancak bir o kadar da farklı stillerde olan kapı örneklerini inceledik. Farklı mimari stillere sahip evlerin kendileri ile kusursuz uyum sağlayan bu kapılarında bakalım siz hangisini en çok beğeneceksiniz.
Krom kapı tokmaklarına sahip simsiyah, çift kanatlı ana giriş kapısı klasik görünümü ve lüks duruşu ile adeta zarafet saçıyor. İki adet yüksek, siyah saksı ve içinde yer alan yuvarlak hacimli yeşil bitkiler ile kombine edilen kapı geniş ve lüks bir villa için mükemmel bir seçim olabilir.
Ana giriş kapınız kalabalık bir caddeye ya da sokağa bakmıyorsa ve aynı zamanda güvenlikli bir apartmanda ya da sitede yaşıyorsanız, yapısı dikey biçimde cam pencereli olan kapılar da son derfece şıktır. Böyle bir kapı antrenin daha ferah olmasına da fayda sağlar.
Kapının olduğu kısmı hem güneşten hem de yağmurdan korumak için ahşap pergolalı bir giriş kapısı tercih edebilirsiniz. Basit bir saçak yerine çatınızla ve teras pergolalarınızla uyum içerinde olacak kiremitli ahşap bir pergola hem çok gösterişli olacak hem de kapınızı çeşitli hava şartlarından koruyacaktır.
Canlı renklere ve konutun dış cephesi ile kontrast oluşturan renklere sahp olan ana giriş kapıları da şık görünümleri ve sevimli, davetkar havaları ile mükemmel bir görünüm oluşturmaktadır. Özellikle Akdeniz mimarisinde ve kolonyal mimaride olan evler için bu stil iyi sonuçlar vermektedir.
Eğer evinizin ana giriş kapısı dar bir koridorun ucundaysa, bu alanı ferah hale getirmeniz gerekmektedir. Bunun için de ışığı yansıtan açık renkleri, tercihen de beyaz rengi kullanmakta fayda var. Aynı zamanda iyi bir aydınlatma yaptırmak da önemli. Alanın daha da darlamasına neden olacak aksesuarlardan kaçınılmalı.
Müstakil bir evde yaşıyorsanız ve ana giriş kapınız doğal gün ışığı alıyorsa, bu alanı canlı bitkiler ile süsleyerek sevimli ve davetkar bir giriş yaratabilirsiniz. Mevsimlik çiçekler de bu alana renk katmak için bire birdir.
Evinizin ana girişini düzenlerken yalnızca giriş kapısını değil, çevresindeki duvarların, zeminin ve varsa tavanının da dekorasyona katın ve bu alanı tıpkı evin diğer odaları gibi bir bütün olarak düşünerek dekore edin. Böylece giriş bütünüyle uyumlu ve şık olacaktır.
Taş evlere ya da taş kaplama evlere en çok yakışan kapı malzemesi tahmin edebileceğiniz üzere ahşaptır. Doğal görünmesini sağlayacak bir cilaya sahip, camlı ya da camsız, düz ya da oymalı bir kapı seçebilir, camlı kapı seçerseniz, bunu ferforje demirler ile hem sağlam ve hem de çok şık hale getirebilirsiniz.
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