İyi bir ilk izlenim için 8 kusursuz ana giriş kapısı

Evlerin giriş kapıları hak ettikleri özenin gösterilmediği, kimi zaman atıl çoğu zaman ise alelade bırakılan alanların başında geliyor. Oysa evle ilgili ilk izlenimin oluştuğu kısım evin ana girişinden başkası değil. Dekoratörler evin girişi için sıklıkla kartvizit benzetmesi yaparlar, çünkü nasıl ki kaliteli kartvizit bir profesyonel hakkında ilk izlenimin oluşmasını sağlayan bir unsursa, giriş kapısı da aynı şeyi ev için yapar.

Evin ana girişi evin mimari yapısıya da, genel dekorasyonu da ile uyum içerisinde olmalıdır. Stil bütünlüğü ve malzeme uyumu şık, davetkar bir ana giriş için zaruridir. Ayrıca, kişisel beğenilerimize uygun dekoratif ögeler ile bu alan süslenebilir ve daha kişisel, benzersiz biricik hale getirilebilir.

Bugün sayfamızda birbirinden güzel ancak bir o kadar da farklı stillerde olan kapı örneklerini inceledik. Farklı mimari stillere sahip evlerin kendileri ile kusursuz uyum sağlayan bu kapılarında bakalım siz hangisini en çok beğeneceksiniz.