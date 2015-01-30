Çelik tekneli havuzlar

Eğer evinizde havuzunuz varsa, tatile çıkmasanız bile, yaz mevsiminin sıcak günlerinde her an tatil heyecanını yaşayabilirsiniz. Son günlerde yapılan lüks siteler ve müstakil evlerde havuz standart bir uygulama haline geldi. Bir dönem lüks olarak görülen havuzları, hem ev arazilerinin büyümesi hem de maliyetlerinin düşmesi nedeniyle artık pek çok evde görüyoruz. Ama artık evin havuzlu olup olmadığı değil, havuzun nasıl olduğu sorusu daha çok soruluyor. Hem görüntü, hem boyut, hem de çeşit açısından oldukça fazla havuz seçeneği var ki ev sahipleri seçim yapmakta zorlanıyor. Birkaç kişi için tasarlanmış küçük havuzlardan olimpik havuzlara, sade tasarımlardan son derece lüks havuzlara, kişiye özel jakuzilerden, muhteşem bir şekilde aydınlatılmış bahçe havuzlarına kadar çok çeşitli havuz seçeneği bulunuyor. Son zamanlarda havuzların içinde kullanılan malzeme açısından da seçenekler artıyor. Bu amaç için son dönemlerin en popüler malzemesi çelik olarak karşımıza çıkıyor. Çelik havuz teknelerinin bugüne kadar kullanılan malzemelere göre bir takım avantajları bulunuyor. Polytherm şirketinin havuz uzmanlarının seçtiği birbirinden güzel çelik havuzlar eşliğinde havuzlarda çelik kullanımının ne gibi avantajları olduğunu sizinle paylaşmaya çalışacağız.