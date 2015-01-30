Eğer evinizde havuzunuz varsa, tatile çıkmasanız bile, yaz mevsiminin sıcak günlerinde her an tatil heyecanını yaşayabilirsiniz. Son günlerde yapılan lüks siteler ve müstakil evlerde havuz standart bir uygulama haline geldi. Bir dönem lüks olarak görülen havuzları, hem ev arazilerinin büyümesi hem de maliyetlerinin düşmesi nedeniyle artık pek çok evde görüyoruz. Ama artık evin havuzlu olup olmadığı değil, havuzun nasıl olduğu sorusu daha çok soruluyor. Hem görüntü, hem boyut, hem de çeşit açısından oldukça fazla havuz seçeneği var ki ev sahipleri seçim yapmakta zorlanıyor. Birkaç kişi için tasarlanmış küçük havuzlardan olimpik havuzlara, sade tasarımlardan son derece lüks havuzlara, kişiye özel jakuzilerden, muhteşem bir şekilde aydınlatılmış bahçe havuzlarına kadar çok çeşitli havuz seçeneği bulunuyor. Son zamanlarda havuzların içinde kullanılan malzeme açısından da seçenekler artıyor. Bu amaç için son dönemlerin en popüler malzemesi çelik olarak karşımıza çıkıyor. Çelik havuz teknelerinin bugüne kadar kullanılan malzemelere göre bir takım avantajları bulunuyor. Polytherm şirketinin havuz uzmanlarının seçtiği birbirinden güzel çelik havuzlar eşliğinde havuzlarda çelik kullanımının ne gibi avantajları olduğunu sizinle paylaşmaya çalışacağız.
Oldukça parlak ve havalı görünümleri çelik havuzları özellikle modern ve minimalist tarzları sevenler için son derece cazip hale getiriyor. Ayrıca çelik tekneli havuzlar sade ama lüks görünüyorlar ve her tür ev ve bahçeye uyum gösteriyorlar. Özellikle son dönemlerde revaçta olan düz ve indirgenmiş mimari örneklere çok uyumlular. Örneğin resimdeki evin havuzunda da çelik tekne kullanılmış ve bahçe zeminini oluşturan gri taşla son derece uyum sağlamış. Ayrıca bahçenin çeşitli noktalarında da çelik kullanımına rastlıyoruz. Havuz boyunca sıralı duran kaidelerin üzerindeki çelik toplar hem son derece estetik, hem de sıra dışı görüntüleriyle dikkat çekiyorlar. Evin bahçe duvarındaki cam kullanımı da ayrıca dikkat çekilmesi gereken bir başka unsur diye düşünüyoruz.
Çelik tekneli havuzlar sadece görüntüleriyle değil, başka bir takım fonksiyonel özellikleriyle de göz dolduruyor. Bu özelliklerin en başında sağlamlıkları ve kolay temizlenebiliyor olmaları yer alıyor. Dayanıklı bir malzeme olan çelik çok az bakım gerektiriyor. Ayrıca çelik dayanıklı yapısının yanı sıra ısıya dirençli olma özelliğiyle her türlü hava şartları altında rahatlıkla kullanılabiliyor. Dahası çelik teknelerin temizlikleri de çok kolay oluyor. Böyle bir havuzda çok fazla zahmete girmeden, çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Paslanmaz çeliğin pürüzsüz yüzeyinde boya bulunmadığı için, bakteri ve mantarlar için uygun bir yaşam alanı oluşturmazlar. Bu nedenle hijyen konusunda oldukça iyi sonuçlar verirler. Temizlenmeleri kolay ve hızlıdır. Ayrıca temizlik için bir uzmana gerek duymazsınız. Çelik havuzları paslanmaz çelik için üretilen özel temizlik malzemeleri ve sıradan temizlik araç gereçleriyle kendiniz temizleyebilirsiniz. Fakat bir konuda sizi uyarmak istiyoruz. Paslanmaz çeliğin yüzeyindeki koruyucu filme zarar vermemek için metale uygun alet edevat kullanmakta fayda var. Son olarak reside gördüğünüz havuzun ne kadar şık göründüğüne de değinmek istiyoruz. Fayans ve karo kullanılan havuzların aksine homojen bir görüntüye sahip olan havuzun içi adeta insanı yüzmeye davet ediyor.
Çelik havuzlar havuzun ölçülerine göre önceden üretilip taşınır. Bundan sonra yapılması gereken çelik malzemenin birleştirilip kaynatılması olur. Buna bağlı olarak birleştirme işlemi için çok fazla zaman gerekmez. Dolayısıyla kurulum hızlı, kolay ve hem zaman açısından hem de maliyet açısından son derece avantajlı olur. Bu havuzda duş için kullanılan malzemenin de çelik olarak seçildiğini ve havuz tasarımıyla bütünlük oluşturduğuna dikkat çekmek istiyoruz.
Çelik tekneli havuzlar, kişisel istekler doğrultusunda özel olarak yapılabilir. Kişisel isteklere göre masaj özellikle uygulamalar, çok renkli LED aydınlatma sistemleri, taşma efekti, akıntı özelliği gibi bir takım özellikler rahatlıkla eklenebilir. Hayal gücünüze sınır koymanıza gerek kalmadan çelik tekneli havuz sahibi olabilirsiniz.