Yer tasarrufu sağlayan 14 farklı sürgülü kapı modeli

Bir odayı bölmek ikiye ayırmak istediğinizde, kendinize bir iç mekan bahçesi yaratmak istediğinizde ya da başka pek çok senaryoda, sürgülü kapılar sizin için çok uygun bir çözüm olabilir. Sürgülü kapı modelleri pvc pencereli olabileceği gibi ahşap pencereli de olabilir. Bugünlerde az kullanılsa da alüminyum çerçeveli bir sürgülü kapı da bulabilirsiniz. Sürgülü kapının camları da çok farklı olabilir. Buzlu cam, renkli cam olabileceği gibi, camın üzerine farklı yöntemlerle işleme ve resimler de yaptırmak mümkün, sürgülü cam kapı modelleri oldukça farklı. Cam kullanmak zorunda da değilsiniz. Fiberglas, plastik ve kontraplaklar da sürgülü kapılarda uygulanabilir.
Gördüğünüz gibi sürgülü kapılarda çok fazla alternatif var. Yeter ki siz, sürgülü kapıyı nereye yaptıracağınıza karar verin. Kapıyı yaptıracağınız işin uzmanı evinize gelip, kapının yapılacağı yerin ölçülerini alarak uygulayabilir. Sürgülü kapılar özellikle dar mekanlar için idealdir. Açılır kapanır kapılara göre yer tasarrufu sağlar.
Buzlu camlar mahremiyet gereken yerlerde iyi bir çözüm. Dekoratif amaçlı süsler de estetik bir çözüm. Sürgülü kapı modelleri arasında buzlu camlar oldukça revaçta.
İç mekanlarda, özellikle salon ve oturma odasında sürgülü kapı düşünüyorsanız, genelde tercih edilecek malzeme ahşap olacaktır.
Eğer sürgülü kapıyı, balkona yaptıracaksanız ve özellikle balkonunuzdan güzel bir manzara görülüyorsa, camların geniş tutulmasında fayda var. Tabandan tavana cam sürgülü kapı manzaranın olabildiğince görülmesine olanak tanır.
Sürgülü kapı bahçe ve iç mekanı birbirine bağlayacaksa hem içeriye hem de dışarıya uygun bir malzeme tercih edilmeli.
Sürgülü kapınızın camları buzlu olmayabilir. Bu durumda mahremiyeti stor perdelerle sağlayabilirsiniz.
Sürgülü kapılarda korkuluk da olabilir. Güvenliği maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz.
Buzlu camlar ve açık renkli ahşap çerçevelerle odanın genel dekorasyonuna uyum sağlamış bir sürgülü kapı.
Bu klasik evde klasik çizgilere sahip bir sürgülü kapı kullanılmış. Camlar vitrayla çok daha şık.
Buzlu camlar çerçeveye ihtiyaç duymadan da işlev görebilir. Tavandaki rayla çalışan sistem ender bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Kapıdaki daire şeklindeki desen de çok estetik.
Rustik bir evde modern çizgilere sahip bir çerçeve iyi bir kompozisyon oluşturuyor.
Rustik görünüm arıyorsanız yeni nesil ahır kapısı tasarımlarına da mutlaka göz gezdirmelisiniz. Raylı kapı modelleri arasında son yıllarda öne çıkan tasarımlardan…
Yatak odasının bir köşesini bahçeye dönüştürmeyi düşünürseniz, sürgülü kapı iyi bir çözüm olabilir.
Yatak odasına geçiş için kullanılan mükemmel bir ahşap raylı kapı modeli…
Yarım pencereli ve alüminyum kasa sürgülü kapı da değerlendirilebilir.
Bahçeyle mutfak arasındaki sürgülü kapılar mutfağın iyi havalanmasına yardımcı olur.
Bir odayı ikiye bölmek için de sürgülü kapı kullanılabilir.
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Odayı ikiye ayıran ama mekanın ferahlığından hiçbir şey eksiltmeyen bir başka örnek: Koridor alanını ayıdan geniş bir sürgülü cam kapı modeli.
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