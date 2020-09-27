Yer tasarrufu sağlayan 14 farklı sürgülü kapı modeli

Bir odayı bölmek ikiye ayırmak istediğinizde, kendinize bir iç mekan bahçesi yaratmak istediğinizde ya da başka pek çok senaryoda, sürgülü kapılar sizin için çok uygun bir çözüm olabilir. Sürgülü kapı modelleri pvc pencereli olabileceği gibi ahşap pencereli de olabilir. Bugünlerde az kullanılsa da alüminyum çerçeveli bir sürgülü kapı da bulabilirsiniz. Sürgülü kapının camları da çok farklı olabilir. Buzlu cam, renkli cam olabileceği gibi, camın üzerine farklı yöntemlerle işleme ve resimler de yaptırmak mümkün, sürgülü cam kapı modelleri oldukça farklı. Cam kullanmak zorunda da değilsiniz. Fiberglas, plastik ve kontraplaklar da sürgülü kapılarda uygulanabilir.

Gördüğünüz gibi sürgülü kapılarda çok fazla alternatif var. Yeter ki siz, sürgülü kapıyı nereye yaptıracağınıza karar verin. Kapıyı yaptıracağınız işin uzmanı evinize gelip, kapının yapılacağı yerin ölçülerini alarak uygulayabilir. Sürgülü kapılar özellikle dar mekanlar için idealdir. Açılır kapanır kapılara göre yer tasarrufu sağlar.