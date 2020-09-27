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Yer tasarrufu sağlayan 14 farklı sürgülü kapı modeli

Aydin Sanli Aydin Sanli
Privatpraxis für Frauenheilkundein Freising , 4plus5 4plus5 Cam kapılar
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Bir odayı bölmek ikiye ayırmak istediğinizde, kendinize bir iç mekan bahçesi yaratmak istediğinizde ya da başka pek çok senaryoda, sürgülü kapılar sizin için çok uygun bir çözüm olabilir. Sürgülü kapı modelleri pvc pencereli olabileceği gibi ahşap pencereli de olabilir. Bugünlerde az kullanılsa da alüminyum çerçeveli bir sürgülü kapı da bulabilirsiniz. Sürgülü kapının camları da çok farklı olabilir. Buzlu cam, renkli cam olabileceği gibi, camın üzerine farklı yöntemlerle işleme ve resimler de yaptırmak mümkün, sürgülü cam kapı modelleri oldukça farklı. Cam kullanmak zorunda da değilsiniz. Fiberglas, plastik ve kontraplaklar da sürgülü kapılarda uygulanabilir.

Gördüğünüz gibi sürgülü kapılarda çok fazla alternatif var. Yeter ki siz, sürgülü kapıyı nereye yaptıracağınıza karar verin. Kapıyı yaptıracağınız işin uzmanı evinize gelip, kapının yapılacağı yerin ölçülerini alarak uygulayabilir. Sürgülü kapılar özellikle dar mekanlar için idealdir. Açılır kapanır kapılara göre yer tasarrufu sağlar.

1. Desenli ve buzlu camlar

Privatpraxis für Frauenheilkundein Freising , 4plus5 4plus5 Cam kapılar
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

Buzlu camlar mahremiyet gereken yerlerde iyi bir çözüm. Dekoratif amaçlı süsler de estetik bir çözüm. Sürgülü kapı modelleri arasında buzlu camlar oldukça revaçta.

2. Ahşap çerçeveli

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul Pencere & KapılarKapılar
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

İç mekanlarda, özellikle salon ve oturma odasında sürgülü kapı düşünüyorsanız, genelde tercih edilecek malzeme ahşap olacaktır.

3. Balkonda olabildiğince geniş pencereler

Hotel Condesa DF, JSa Arquitectura JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

JSa Arquitectura
JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

Eğer sürgülü kapıyı, balkona yaptıracaksanız ve özellikle balkonunuzdan güzel bir manzara görülüyorsa, camların geniş tutulmasında fayda var. Tabandan tavana cam sürgülü kapı manzaranın olabildiğince görülmesine olanak tanır.

4. İç ve dış mekan arasındaki iletişim

homify Pencere & KapılarPencere Dekorasyonu
homify

homify
homify
homify

Sürgülü kapı bahçe ve iç mekanı birbirine bağlayacaksa hem içeriye hem de dışarıya uygun bir malzeme tercih edilmeli.

5. Stor perdeler

CORTINAS Y PERSIANAS RESIDENCIA EN SANTA FE, BERRY BLINDS INTERIORISMO BERRY BLINDS INTERIORISMO Pencere & KapılarPanjur & Jaluziler
BERRY BLINDS INTERIORISMO

BERRY BLINDS INTERIORISMO
BERRY BLINDS INTERIORISMO
BERRY BLINDS INTERIORISMO

Sürgülü kapınızın camları buzlu olmayabilir. Bu durumda mahremiyeti stor perdelerle sağlayabilirsiniz.

6. Korkuluklar

Раздвижные двери в Москве, Lesomodul Lesomodul Pencere & KapılarKapılar
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Sürgülü kapılarda korkuluk da olabilir. Güvenliği maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Odayla uyumlu

Interiorismo Departamentos Las Ventanas, BAO BAO Pencere & KapılarKapılar
BAO

BAO
BAO
BAO

Buzlu camlar ve açık renkli ahşap çerçevelerle odanın genel dekorasyonuna uyum sağlamış bir sürgülü kapı.

8. Vitraylı camlar

Раздвижные двери с витражами, Lesomodul Lesomodul Pencere & KapılarKapılar
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Bu klasik evde klasik çizgilere sahip bir sürgülü kapı kullanılmış. Camlar vitrayla çok daha şık.

9. Çerçevesiz sürgülü kapılar

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro Pencere & KapılarKapılar
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

Buzlu camlar çerçeveye ihtiyaç duymadan da işlev görebilir. Tavandaki rayla çalışan sistem ender bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Kapıdaki daire şeklindeki desen de çok estetik.

10. Rustik ve modern

homify Pencere & KapılarKapılar
homify

homify
homify
homify

Rustik bir evde modern çizgilere sahip bir çerçeve iyi bir kompozisyon oluşturuyor.

- Ahır kapıları

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ORMAN TASARIM

Ahır Kapısı Modeli Kütüphane Dolap

ORMAN TASARIM
ORMAN TASARIM
ORMAN TASARIM

Rustik görünüm arıyorsanız yeni nesil ahır kapısı tasarımlarına da mutlaka göz gezdirmelisiniz. Raylı kapı modelleri arasında son yıllarda öne çıkan tasarımlardan…

11. Yatak odasında

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Eklektik Yatak Odası
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Yatak odasının bir köşesini bahçeye dönüştürmeyi düşünürseniz, sürgülü kapı iyi bir çözüm olabilir.

- Bir başka örnek

Eski Bir Atolyenin Yaşanabilir Mekana Dönüşümü Vip Dekorasyon Klasik Çalışma Odası çalışma odası,çalışma ofisi,sürgülü kapı,ahşap tavan
Vip Dekorasyon

Eski Bir Atolyenin Yaşanabilir Mekana Dönüşümü

Vip Dekorasyon
Vip Dekorasyon
Vip Dekorasyon

Yatak odasına geçiş için kullanılan mükemmel bir ahşap raylı kapı modeli…

12. Alüminyum kasa

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny Modern Mutfak
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

Yarım pencereli ve alüminyum kasa sürgülü kapı da değerlendirilebilir.

13. Mutfağı havalandırmak gerek

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS Eklektik Mutfak
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

Bahçeyle mutfak arasındaki sürgülü kapılar mutfağın iyi havalanmasına yardımcı olur.

14. Odayı ikiye ayırmanın yolu

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Bir odayı ikiye bölmek için de sürgülü kapı kullanılabilir.

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- Geçişler için mükemmel seçenek

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ANTE MİMARLIK

Hol

ANTE MİMARLIK
ANTE MİMARLIK
ANTE MİMARLIK

Odayı ikiye ayıran ama mekanın ferahlığından hiçbir şey eksiltmeyen bir başka örnek: Koridor alanını ayıdan geniş bir sürgülü cam kapı modeli.

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