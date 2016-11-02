Eviniz için fikirler: 8 orijinal mutfak

Günün önemli bir kısmının geçtiği mutfaklar dekorasyonuyla da öne çıkıyor. Modern, klasik, küçük, büyük mutfağınız nasıl olursa olsun yaratıcı ve sıra dışı olmasını istiyorsanız sizin için seçtiğimiz örneklere bir göz atın.
Resimdeki gibi küçük bir mutfağınız varsa yapabilecekleriniz biraz daha sınırlıdır. Eğer çok fazla renk kullanırsanız zaten dar olan mutfak daha da küçükl görünür. Hem mutfak hem de tüm odaları olduğundan daha geniş göstermenin yolu açık dekorasyonda açık renkler kullanmaktır. Dolayısıyla bu mutfak örneğinde de krem rengi ile beyaz tonlarda tezgah ve dolaplar kullanılmış. Özgünlük katmak içinse basit ve ekonomik bir yol olarak dolap tezgah arasında kalan bölüme desenli duvar kağıdı kullanılmış.
Bu mutfak örneği dramatik bir dekor oluşturmak için neler yapılabilir sorusuna yanıt gibi adeta. Yüksek tavanlı iç mekanda kemerli yüksek pencereler mutfağı benzersiz kılmaya yeter de artar bile. Minimalist mutfak stili devasa pencerelerden rol çalmak yerine temiz çizgileri ile resmi tamamlıyor.
Mutfak dekorasyonunu hareketlendirmek için yapabileceğiniz pratik ve masrafsız yollardan birinin duvar kağıdı olduğunu belirtmiştik. Özellikle desenli olanlar veya resimdeki üzerinde yazı bulunanlar mutfağı tekdüzelikten kurtarmaya yeter. Örnekte tamamen beyaz dolapların için siyah beyaz duvar kağıdı ile kaplanmış. Uygulanış yeri bakımından da farklılık gösteren bu fikir çalışması oldukça güzel.
Mutfakları benzersiz hale getirmek için duvarlar dışında eşyalardan da yararlanabiliriz. Örneğin resimdeki gibi pembe bir buzdolabı her evde bulunmaz. Sadece renginden ötürü bile mutfağı benzersiz hale getirmeye yarıyor. Mutfağın diğer dekoratif unsurlarına gelince zemindeki siyah beyaz karolar yine mutfağa estetik katan parçalardan bir tanesi.
Belli bir eşyayı farklı kılmak yerine mutfak dekorasyonunda tema belirleyerek de özgün bir tarz yaratmak mümkün. Örneğin fotoğrafta kendinizi Paris’te bir pastacıda gibi hissediyorsunuz çünkü nostaljik beyaz lambalar, ön kısmında yazılar bulunan camlı ada tezgah ve tuğla taşlı duvar dokusu nostaljik bir dükkan görünümünde. Bunun dışında daha arkada görünen parlak yüzeyli beyaz dolaplar ise tamamen minimalist.
Duvar kağıtlarından söz etmiştik. Sıra bir diğer alternatif olan kara tahtalarda. Dükkanlardan veya online sipariş edebileceğiniz kara tahta boyası ise mutfak duvarlarından birini boyayabilir, böylece hem farklı hem eğlenceli bir mutfağa kavuşursunuz. Kara tahta duvarlarla ilgili dikkat etmeniz gereken siyah renginden dolayı daha fazla ışığa ihtiyaç duymasıdır. Bu sebeple pencereleri geniş, doğal ışıktan fazlasıyla yararlanabilen aydınlık mutfaklarda denemelisiniz.
Sırada çok daha büyük endüstriyel mutfak örneği görüyoruz. Mutfak dolabı yerine sanayi tipi açık rafları olan mutfakta ağırlıklı olarak ahşap malzeme kullanılmış. Lavabonun bulunduğu tezgah da yine kalın ahşaptan yapılmış olup oldukça uzun. Alt kısmı ise kitaplık olarak değerlendirilmiş. Bu mutfağın bir diğer ilginç özelliği ise geniş orta kısmında bir salıncak bulunması. Tüm rafların tavana kancalarla bağlı olduğu mutfakta salıncak da çok garip kaçmamış.
Son örneğimiz daha küçük bir köşe mutfağı. Tezgahla dolap arasında fayans kullanmak oldukça alışıldık bir uygulama. Mutfağı özgün hale getirmek için kullanılan malzemeden çok desen ve renkler önemli kısacası. Örneğin resimde seramik kaplı duvar rengarenk ve canlı. Dolaplar ise aksine beyaz ve sade. Bu zıtlık her iki parçayı vurgulamak için iyi bir tercih.
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