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Eviniz için fikirler: 8 orijinal mutfak

nihal e. nihal e.
Departamento en Punta del Este , Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Modern Mutfak Kırmızı
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Günün önemli bir kısmının geçtiği mutfaklar dekorasyonuyla da öne çıkıyor. Modern, klasik, küçük, büyük mutfağınız nasıl olursa olsun yaratıcı ve sıra dışı olmasını istiyorsanız sizin için seçtiğimiz örneklere bir göz atın.

​Fayans yerine duvar kağıdı

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Eklektik Mutfak
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

Resimdeki gibi küçük bir mutfağınız varsa yapabilecekleriniz biraz daha sınırlıdır. Eğer çok fazla renk kullanırsanız zaten dar olan mutfak daha da küçükl görünür. Hem mutfak hem de tüm odaları olduğundan daha geniş göstermenin yolu açık dekorasyonda açık renkler kullanmaktır. Dolayısıyla bu mutfak örneğinde de krem rengi ile beyaz tonlarda tezgah ve dolaplar kullanılmış. Özgünlük katmak içinse basit ve ekonomik bir yol olarak dolap tezgah arasında kalan bölüme desenli duvar kağıdı kullanılmış.

​Sahne dekoru gibi mutfak

Moderne strakke kookeilanden, Tinnemans Keukens Tinnemans Keukens Modern Mutfak
Tinnemans Keukens

Tinnemans Keukens
Tinnemans Keukens
Tinnemans Keukens

Bu mutfak örneği dramatik bir dekor oluşturmak için neler yapılabilir sorusuna yanıt gibi adeta. Yüksek tavanlı iç mekanda kemerli yüksek pencereler mutfağı benzersiz kılmaya yeter de artar bile. Minimalist mutfak stili devasa pencerelerden rol çalmak yerine temiz çizgileri ile resmi tamamlıyor.

​Basit ve ekonomik

Departamento en Punta del Este , Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Modern Mutfak Kırmızı
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

Mutfak dekorasyonunu hareketlendirmek için yapabileceğiniz pratik ve masrafsız yollardan birinin duvar kağıdı olduğunu belirtmiştik. Özellikle desenli olanlar veya resimdeki üzerinde yazı bulunanlar mutfağı tekdüzelikten kurtarmaya yeter. Örnekte tamamen beyaz dolapların için siyah beyaz duvar kağıdı ile kaplanmış. Uygulanış yeri bakımından da farklılık gösteren bu fikir çalışması oldukça güzel.

​Özel tasarımlar

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Eklektik Mutfak
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Mutfakları benzersiz hale getirmek için duvarlar dışında eşyalardan da yararlanabiliriz. Örneğin resimdeki gibi pembe bir buzdolabı her evde bulunmaz. Sadece renginden ötürü bile mutfağı benzersiz hale getirmeye yarıyor. Mutfağın diğer dekoratif unsurlarına gelince zemindeki siyah beyaz karolar yine mutfağa estetik katan parçalardan bir tanesi.

​Tema

Shoreditch EC1: Warehouse Living, Increation Increation Endüstriyel Mutfak
Increation

Shoreditch EC1: Warehouse Living

Increation
Increation
Increation

Belli bir eşyayı farklı kılmak yerine mutfak dekorasyonunda tema belirleyerek de özgün bir tarz yaratmak mümkün. Örneğin fotoğrafta kendinizi Paris’te bir pastacıda gibi hissediyorsunuz çünkü nostaljik beyaz lambalar, ön kısmında yazılar bulunan camlı ada tezgah ve tuğla taşlı duvar dokusu nostaljik bir dükkan görünümünde. Bunun dışında daha arkada görünen parlak yüzeyli beyaz dolaplar ise tamamen minimalist.

Kara tahta duvar

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Modern Mutfak
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Duvar kağıtlarından söz etmiştik. Sıra bir diğer alternatif olan kara tahtalarda. Dükkanlardan veya online sipariş edebileceğiniz kara tahta boyası ise mutfak duvarlarından birini boyayabilir, böylece hem farklı hem eğlenceli bir mutfağa kavuşursunuz. Kara tahta duvarlarla ilgili dikkat etmeniz gereken siyah renginden dolayı daha fazla ışığa ihtiyaç duymasıdır. Bu sebeple pencereleri geniş, doğal ışıktan fazlasıyla yararlanabilen aydınlık mutfaklarda denemelisiniz.

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​Bir salıncak

.8 HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI Endüstriyel Mutfak
.8 / TENHACHI

.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI

Sırada çok daha büyük endüstriyel mutfak örneği görüyoruz. Mutfak dolabı yerine sanayi tipi açık rafları olan mutfakta ağırlıklı olarak ahşap malzeme kullanılmış. Lavabonun bulunduğu tezgah da yine kalın ahşaptan yapılmış olup oldukça uzun. Alt kısmı ise kitaplık olarak değerlendirilmiş. Bu mutfağın bir diğer ilginç özelliği ise geniş orta kısmında bir salıncak bulunması. Tüm rafların tavana kancalarla bağlı olduğu mutfakta salıncak da çok garip kaçmamış.

​Rengarenk seramikler

homify Kolonyal Mutfak Mozaik Rengarenk
homify

homify
homify
homify

Son örneğimiz daha küçük bir köşe mutfağı. Tezgahla dolap arasında fayans kullanmak oldukça alışıldık bir uygulama. Mutfağı özgün hale getirmek için kullanılan malzemeden çok desen ve renkler önemli kısacası. Örneğin resimde seramik kaplı duvar rengarenk ve canlı. Dolaplar ise aksine beyaz ve sade. Bu zıtlık her iki parçayı vurgulamak için iyi bir tercih.

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