Eviniz için fikirler: 8 orijinal mutfak

Resimdeki gibi küçük bir mutfağınız varsa yapabilecekleriniz biraz daha sınırlıdır. Eğer çok fazla renk kullanırsanız zaten dar olan mutfak daha da küçükl görünür. Hem mutfak hem de tüm odaları olduğundan daha geniş göstermenin yolu açık dekorasyonda açık renkler kullanmaktır. Dolayısıyla bu mutfak örneğinde de krem rengi ile beyaz tonlarda tezgah ve dolaplar kullanılmış. Özgünlük katmak içinse basit ve ekonomik bir yol olarak dolap tezgah arasında kalan bölüme desenli duvar kağıdı kullanılmış.