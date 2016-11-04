Avlu dekorasyonu ile ilgili 13 şahane örnek

Sırada yazlık bir dairenin avlusunu görüyoruz. Genel olarak yazlıklarda olduğu gibi buranın da duvarları bembeyaz. Her ne kadar kenarlarda bitkiler olsa da burası güneşlenme alanı olarak kullanılıyor. İki rahat şezlong ve gölgelik için bir şemsiye konforlu bir avlu.