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Avlu dekorasyonu ile ilgili 13 şahane örnek

nihal e. nihal e.
Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Eklektik Balkon, Veranda & Teras
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Evinizin arka kısmında bulunan avlu alanını nasıl değerlendireceğinize karar veremiyorsanız eğer aşağıda derlediğimiz örneklere mutlaka göz atın.

​Farklı malzemeler bir arada

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox Klasik Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Tek bir malzeme kullanmak yerine farklı malzemelerle oynayarak örnekte gördüğünüz gibi egzotik tarzda güzel bir bahçe meydana getirebilirsiniz. İki yanında çim bulunan alanda ortada ahşap bir giriş yolu düzenlenmiş. Ahşap çıtalar arasında ise küçük beyaz çakıl taşları konmuş. Yani hem çim hem ahşap hem de çakıl taşları bir arada değerlendirilerek ilginç bir dizayn elde edilmiş.

​Rahat oturma alanı

Веранда в коттедже, DS Fresco DS Fresco Kırsal Balkon, Veranda & Teras
DS Fresco

DS Fresco
DS Fresco
DS Fresco

Eğer davet vermek ve konuk ağırlamaktan hoşlanıyorsanız ancak evdeki alan yetersiz geliyorsa bu örnek size göre. Evin arka avlusunu küçük bir yemek alanına çeviren örnekte ahşap zeminle uyumlu olarak ahşap mobilyalar kullanılmış. Şık avizeler, renkli saksılar ve perdelerle süslenen bahçe bu haliyle çok güzel.

​Çiçeklerden duvar

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos Modern Balkon, Veranda & Teras
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

Sırada ahşap pergola çatılı bir arka bahçe örneği var. Camlı kapı ile eve doğrudan erişim bulunan bu bahçeye sarı/siyah sandalyeleri olan modern bir masa takımı eklenmiş. Mahremiyet sağlamak içinse devasa saksılarda uzun yeşil bitkiler yetiştirilerek çiçeklerden duvar yapılmış.

​Bitkilerle süsleyin

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Eklektik Balkon, Veranda & Teras
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

Küçük bir avlunuz varsa en iyisi rahat bir oturma grubu yerleştirin. Böylece açık alanda dinleme keyfi yapabilirsiniz. Daha güzel ve taze bir ambiyans içinde yeşil bitkilerle süsleyebilirsiniz.

​Renkli kumaşlar

Proyecto Terraza Departamento Oriana, Sandra Molina Sandra Molina Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Sandra Molina

Sandra Molina
Sandra Molina
Sandra Molina

Bitkileri avluda değil de duvarlarda yetiştirecekseniz yemek takımı da avlu için idealdir. Resimde ahşap bir zeminle etrafını çevreleyen küçük çakıl taşları görüyoruz. Oturma grubu ise bank ve sandalyelerden ibaret. Deniz mavisi, sarı ve beyazın kullanıldığı takım renkleriyle göz alıcı hale gelmiş.

​Gölgelik için şemsiye

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Sırada yazlık bir dairenin avlusunu görüyoruz. Genel olarak yazlıklarda olduğu gibi buranın da duvarları bembeyaz. Her ne kadar kenarlarda bitkiler olsa da burası güneşlenme alanı olarak kullanılıyor. İki rahat şezlong ve gölgelik için bir şemsiye konforlu bir avlu.

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​Etnik detaylar

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa Modern Balkon, Veranda & Teras
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

Standart, alışıldık eşyalar yerine daha etnik bir tarz seviyorsanız çözüm çok basit. Tıpkı resimde olduğu gibi otantik desenli büyük yer minderleri, bambudan yapılma bir halı ve yuvarlak hasır sehpa ile aradığınız dekoru oluşturabilirsiniz.

​Beyaz rengi ve çiçekler

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Bu defa belli bir renk üzerine yoğunlaşılmış avlu örneği görüyoruz. Taş zemin üzerine yer alan avlu malzemeleri bembeyaza boyanmış. Tavana ip ve kancayla tutturulmuş çiçek yatakları, askıya asılmış küçük saksılar ve bahar çiçekleriyle iç açıcı bir manzara.

​Rahat minderler

homify Minimalist Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Sırada tamamen sakin ve rahat bir avlu örneğine göz atıyoruz. Cam kapılara dönük rahat yer minderleri kitap okumak için ideal görünüyor. Zemin ahşap kaplama. Duvarlarda ise mor çiçekler ve yeşil bitkiler var. Beyaz tente çatı da ihmal edilmemiş.

​Küçük bir havuz

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Bahçe havuzu
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Bu avlu örneği diğerlerinden farklı. Çünkü bu defa avluda bizi bir havuz bekliyor. Evet, bahçe alanı küçük ancak havuz sığdırılmayacak kadar değil. Bu örnek sayesinde havuz yaptırmak için devasa bir bahçe gerekmediğini de anlamış bulunuyoruz.

​Kış bahçesi

Mezzofocus Fire homify Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
homify

Mezzofocus Fire

homify
homify
homify

Eğer soğuk iklimin hakim olduğu bir yerde yaşıyorsanız avlunuzu kışbahçesi olarak değerlendirmek mümkün. Çatısı ve duvarları tamamen cam kaplama kış bahçesine resimde olduğu gibi modern bir şömine ve mobilyalar yerleştirebilirsiniz de.

​Bir hamak

Verezzi, con3studio con3studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras Bej
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

Akdeniz tarzında döşenmiş avlu şahane görünüyor. Ahşap, demir, taş ve bir hamak bulunan avlu oldukça cazip ve davetkar. Tüm öğleden sonrasını burada geçirmek isteyebilirsiniz.

​Sade ve sofistike

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design İskandinav Balkon, Veranda & Teras
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

Son örneğimiz ilginç bitkilerin yetiştirildiği çiçek yataklarıyla süslenmiş bir teras avlu. Yerlere konulmuş çeşitli boyutlardaki mumlar ortamı güzelleştirirken hasır koltuk ile manzaranın tadını çıkarıyorsunuz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Daha güzel bir balkon mümkün: 10 şahane örnek’ başlığını okuyabilirsiniz.

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