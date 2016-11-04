Avlu dekorasyonu ile ilgili 13 şahane örnek

Evinizin arka kısmında bulunan avlu alanını nasıl değerlendireceğinize karar veremiyorsanız eğer aşağıda derlediğimiz örneklere mutlaka göz atın.
Tek bir malzeme kullanmak yerine farklı malzemelerle oynayarak örnekte gördüğünüz gibi egzotik tarzda güzel bir bahçe meydana getirebilirsiniz. İki yanında çim bulunan alanda ortada ahşap bir giriş yolu düzenlenmiş. Ahşap çıtalar arasında ise küçük beyaz çakıl taşları konmuş. Yani hem çim hem ahşap hem de çakıl taşları bir arada değerlendirilerek ilginç bir dizayn elde edilmiş.
Eğer davet vermek ve konuk ağırlamaktan hoşlanıyorsanız ancak evdeki alan yetersiz geliyorsa bu örnek size göre. Evin arka avlusunu küçük bir yemek alanına çeviren örnekte ahşap zeminle uyumlu olarak ahşap mobilyalar kullanılmış. Şık avizeler, renkli saksılar ve perdelerle süslenen bahçe bu haliyle çok güzel.
Sırada ahşap pergola çatılı bir arka bahçe örneği var. Camlı kapı ile eve doğrudan erişim bulunan bu bahçeye sarı/siyah sandalyeleri olan modern bir masa takımı eklenmiş. Mahremiyet sağlamak içinse devasa saksılarda uzun yeşil bitkiler yetiştirilerek çiçeklerden duvar yapılmış.
Küçük bir avlunuz varsa en iyisi rahat bir oturma grubu yerleştirin. Böylece açık alanda dinleme keyfi yapabilirsiniz. Daha güzel ve taze bir ambiyans içinde yeşil bitkilerle süsleyebilirsiniz.
Bitkileri avluda değil de duvarlarda yetiştirecekseniz yemek takımı da avlu için idealdir. Resimde ahşap bir zeminle etrafını çevreleyen küçük çakıl taşları görüyoruz. Oturma grubu ise bank ve sandalyelerden ibaret. Deniz mavisi, sarı ve beyazın kullanıldığı takım renkleriyle göz alıcı hale gelmiş.
Sırada yazlık bir dairenin avlusunu görüyoruz. Genel olarak yazlıklarda olduğu gibi buranın da duvarları bembeyaz. Her ne kadar kenarlarda bitkiler olsa da burası güneşlenme alanı olarak kullanılıyor. İki rahat şezlong ve gölgelik için bir şemsiye konforlu bir avlu.
Standart, alışıldık eşyalar yerine daha etnik bir tarz seviyorsanız çözüm çok basit. Tıpkı resimde olduğu gibi otantik desenli büyük yer minderleri, bambudan yapılma bir halı ve yuvarlak hasır sehpa ile aradığınız dekoru oluşturabilirsiniz.
Bu defa belli bir renk üzerine yoğunlaşılmış avlu örneği görüyoruz. Taş zemin üzerine yer alan avlu malzemeleri bembeyaza boyanmış. Tavana ip ve kancayla tutturulmuş çiçek yatakları, askıya asılmış küçük saksılar ve bahar çiçekleriyle iç açıcı bir manzara.
Sırada tamamen sakin ve rahat bir avlu örneğine göz atıyoruz. Cam kapılara dönük rahat yer minderleri kitap okumak için ideal görünüyor. Zemin ahşap kaplama. Duvarlarda ise mor çiçekler ve yeşil bitkiler var. Beyaz tente çatı da ihmal edilmemiş.
Bu avlu örneği diğerlerinden farklı. Çünkü bu defa avluda bizi bir havuz bekliyor. Evet, bahçe alanı küçük ancak havuz sığdırılmayacak kadar değil. Bu örnek sayesinde havuz yaptırmak için devasa bir bahçe gerekmediğini de anlamış bulunuyoruz.
Eğer soğuk iklimin hakim olduğu bir yerde yaşıyorsanız avlunuzu kışbahçesi olarak değerlendirmek mümkün. Çatısı ve duvarları tamamen cam kaplama kış bahçesine resimde olduğu gibi modern bir şömine ve mobilyalar yerleştirebilirsiniz de.
Akdeniz tarzında döşenmiş avlu şahane görünüyor. Ahşap, demir, taş ve bir hamak bulunan avlu oldukça cazip ve davetkar. Tüm öğleden sonrasını burada geçirmek isteyebilirsiniz.
Son örneğimiz ilginç bitkilerin yetiştirildiği çiçek yataklarıyla süslenmiş bir teras avlu. Yerlere konulmuş çeşitli boyutlardaki mumlar ortamı güzelleştirirken hasır koltuk ile manzaranın tadını çıkarıyorsunuz.
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