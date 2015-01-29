Sıvasız beton estetiği

Sıvasız, çıplak beton görüntüsünün minimalist tasarım prensipleri kapsamında kullanıldığına son yıllarda sıkça şahit oluyorduk. Son birkaç yılda bu moda geride kalsa da hâlâ bu şekilde dış ve iç mekanları tasarlanmış konutları görmek mümkün oluyor. Öyle ki ilk olarak 1955'te Le Corbusier tarafından Ronchamp'ta bir kilisenin inşasında betonun sıva olmadan kullanıldığını görmüştük.Sonrasında da Japon mimar Tadao Ando, bu malzemenin farklı kullanım alanlarını keşfederek, modern tasarım dünyasına armağan etmişti.
Bugün homify ekibi olarak karşınıza dünyadan farklı evlerde sıva olmadan beton malzemenin nasıl kullanıldığına dair örneklerle çıkıyoruz. Farklı renkler, desenler ve mimari prensipler çerçevesinde kullanılan bu materyal, tasarım dünyasında farklı bir pencere olarak göze çarpıyor.
Çocuklu bir ailenin yaşaması için dizayn edilmiş bu evde, dış cepheyi kaplayan beyaz renkli beton yüzey dikkat çekiyor. Dış cepheyi hareketlendiren geniş camlı pencerelerle mükemmel bir uyum gösteren beyaz yüzey, yarattığı ambiyansla binaya modern bir sanat eseri görünümü veriyor. Keskin hatlı kübik görünümüyle bir konuttan ziyade müze veya konser salonu izlenimi veren bu bina, geometrik estetiğini sade beton dış yüzeyine borçlu.
Sıvasız beton yüzeylere iç mekanlarda yer vermek hâlâ sıradışı bir tasarım eylemi olarak algılanıyor. Ne var ki bu fotoğrafta gördüğümüz üzere duvarlarda ve tavanda sıvasız biçimde beton panellerin kullanılması ortaya şık bir harmoni çıkarıyor. Parlak beyaz yüzeyle tavan ve taban arasında pürüzsüz bir geçiş sağlanırken; tasarımı hareketlendirmek pembe renkli kalın güneşliklere düşüyor.
Sıvasız beton yüzeylerle yapabileceklerinizin sınırı yoktur. Çok farklı alanlarda, çok farklı kombinasyonlarla bir araya getirilebilen paneller, her türlü dış ortama uygun dış cephe seçenekleri sunarlar. Fotoğrafta da doğal bir ortamda yer alan binada sıvasız beton yüzeylerin ham ahşap profillerle ne kadar uyumlu olduklarını görüyoruz.
Beton ve ahşap yüzeylerin birleşim noktalarında kullanılan teknik de göz alıcı bir detay yaratıyor. Dikey ve yatak panellerin uygun açılarla bir araya gelmesiyle ortaya gölgelik yerine kullanılabilecek çıkıntılar meydana geliyor. Böylece hem fonksiyonel, hem de görsel açıdan başarılı bir kombinasyon yakalanıyor.
Dış mekanlarda sıvasız beton panelleri kullandığınız zaman yağmur suyunu tahliye edecek drenaj sistemini dikkatli bir biçimde kurmanız gerekiyor. Zira sıvasız yüzeylerde biriken kir sıvalı yüzeylere oranla çok daha kötü görüyor. Ufak detayları gözeterek yerleştireceğiniz küçük oluklarla dış cephenizin görünümünü uzun yıllar korumasını sağlayabilirsiniz.
Bu fotoğrafta da sıvasız beton yüzeylerin iç mekanda kullanımının başka bir örneğini görüyoruz. Daha şık ve özenli görünen bu çalışmada ahşap ve paslanmaz çelikten aksesuarlar uygun şekilde yerleştirilerek endüstriyel bir tarz yakalanmış. Yer döşemesinin işlenmiş görüntüsü de odanın aydınlık ve ferah havasını pekiştirmiş. Zaten beton yüzeylerin en büyük avantajlarını işleme konusunda görüyoruz. Farklı şekillerde tıraşlanarak farklı pürüz seviyeleri elde edilerek görsellik pekiştirilebiliyor. Mekanik veya manuel aletler kullanılarak parlatılabilen veya aşındırılabilen beton yüzeyler, her tarza uygun hale sokulabiliyorlar.
Dış cephede farklı tipteki malzemelerin bir arada kullanılması tasarımcıların sıklıkla başvurdukları bir yöntemdir. 1980'li yıllarda inşa edilen bu evde tuğla, sıvasız beton ve koyu renkli cilalanmış ahşap paneller dış cepheyi oluştururken bir arada kullanılmışlar. Bir araya en uygun şekilde getirilen bu yüzeyler, tasarımcının işini de kolaylaştırıyor. Ortaya çıkan uyum ise modern heykellerin farklı duruşunu yıllar öncesinden yansıtıyor.
Sıvasız betonun yarattığı endüstriyel ve soğuk görünümün konutlarda pek de iyi durmayacağını biliyoruz. Tasarımcılar da bu noktada sıvasız betonu ince bir detay olarak kullanmayı ve samimi bir görünüm yakalamak adına farklı detayları dış cephede baskın kılmayı düşünmüşler. Ahşap kaplı terasların yanı sıra arka bölümde yükselen kırmızı tuğla kaplı duvarlar, sıvasız beton görünümüne sahip geometrik bölümlerle şık bir kontrast yaratıyor. Böylece ortaya hem sıcak, hem de endüstriyel bir görünüm çıkıyor.