Sıvasız beton estetiği

Sıvasız, çıplak beton görüntüsünün minimalist tasarım prensipleri kapsamında kullanıldığına son yıllarda sıkça şahit oluyorduk. Son birkaç yılda bu moda geride kalsa da hâlâ bu şekilde dış ve iç mekanları tasarlanmış konutları görmek mümkün oluyor. Öyle ki ilk olarak 1955'te Le Corbusier tarafından Ronchamp'ta bir kilisenin inşasında betonun sıva olmadan kullanıldığını görmüştük.Sonrasında da Japon mimar Tadao Ando, bu malzemenin farklı kullanım alanlarını keşfederek, modern tasarım dünyasına armağan etmişti.

Bugün homify ekibi olarak karşınıza dünyadan farklı evlerde sıva olmadan beton malzemenin nasıl kullanıldığına dair örneklerle çıkıyoruz. Farklı renkler, desenler ve mimari prensipler çerçevesinde kullanılan bu materyal, tasarım dünyasında farklı bir pencere olarak göze çarpıyor.