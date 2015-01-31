Dekorasyonda oryantal yaklaşımlar

Yatak odasında klasik tarzın benimsendiği evlerde abartılı gardrop ve yatak başlığı süslemeleri görmeye alışkınızdır. Ancak İnan Aydoğan Interiors uzmanlarının yaptığı bu tasarımda gardrop ve yatak başlığına bir de kristal avize eklenmiş. Bir duvarı boydan boya camla kaplı olan bu odada, eski tip perdelerin kullanılması oldukça normal. Perdedeki oryantal işleme ve detaylarla uyumlu olarak yerleştirilen kristal avize ise odaya azametli ve görkemli bir hava katmış. Beyaz yer döşemesindeki altın rengi işlemelerin de Doğu saraylarını anımsattığı bu oda, tam anlamıyla mistik bir şıklığa sahip.