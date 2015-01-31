Dekorasyonda oryantal yaklaşımlar

İç mekan tasarımlarında minimalist çizginin çoğu evde hakim olduğunu görüyoruz. Ancak son yıllarda daha farklı düşüncelerle tasarıma yaklaşmak isteyen uzmanlar Doğu'nun mistik havasını salonlara ve oturma odalarına katmaktan imtina etmiyorlar. Biz de homify olarak ülkemizden bu tip dekoratif esintilere kapılan tasarımcıların çalışmalarından bir seçki yaptık. Klasik tasarım çizgisini benimsemiş tasarımcıların daha sıklıkla kullandığı oryantal öğelerin dünyasına girmek istiyorsanız bu çalışmamıza mutlaka göz atın.
Yatak odasında klasik tarzın benimsendiği evlerde abartılı gardrop ve yatak başlığı süslemeleri görmeye alışkınızdır. Ancak İnan Aydoğan Interiors uzmanlarının yaptığı bu tasarımda gardrop ve yatak başlığına bir de kristal avize eklenmiş. Bir duvarı boydan boya camla kaplı olan bu odada, eski tip perdelerin kullanılması oldukça normal. Perdedeki oryantal işleme ve detaylarla uyumlu olarak yerleştirilen kristal avize ise odaya azametli ve görkemli bir hava katmış. Beyaz yer döşemesindeki altın rengi işlemelerin de Doğu saraylarını anımsattığı bu oda, tam anlamıyla mistik bir şıklığa sahip.
Duvar kaplamalarının modasının geçtiğini düşünenler olabilir. Ancak uygun kombinasyonlarla ve desenlerle kullanıldıklarında hâlâ göz alıcı olmayı başarabiliyorlar. MHD Design Group tarafından yapılan bu salon tasarımında da tavan ve duvar kaplamaları eski Osmanlı köşklerini anımsatıyorlar. Ortaya çıkan mistik harmoninin keskin hatlara sahip füme rengi koltuk takımıyla tamamlanması ise göz alıcı bir sonuç doğuruyor. Eski tip gramofon ve sallantılı avizeler gibi detaylar ise mistik havayı pekiştiriyor.
Klasik tarza sahip evlerde görmeye alışkın olduğumuz tasarım detaylarından biri de antika mobilyalardır. Eski tip mobilyalarda sıklıkla görülen oryantal detaylar Kuta Home'un bu konsol tasarımında da mevcut. Ceylan bacağı görünümlü bacaklarıyla kıvrımlı bir estetik sunan bu konsol, metal dolap tutamakları ve kapaklarındaki işlemelerle şıklığını tamamlıyor. Beyaz rengin sadeliğine rağmen desenlerinin sıcaklığıyla hareketlenen bu konsol, her salonda farkını belli edecek bir güzelliğe sahip.
Kimi tasarımcılar oryantal desenlere sahip mobilyaları veya aksesuarları ufak bir tasarım detayı olarak kullanmayı seviyorlar. Kimileri ise tasarladıkları odalarda baştan aşağıya mistik Doğu esintilerine yer veriyorlar. Hakan Helvacıoğlu'nun elinden çıkan bu salon tasarımı da buna bir örnek teşkil ediyor. El işi, Anadolu motifli halının yanı sıra ahşap işlemeli koltuk takımı ve sehpa dikkat çekiyor. Beyaz tavan kaplamasında da eski saraylarda kullanılan detayların benzerlerine yer verilmiş. Duvarlarda da hat sanatının örnekleri görülebiliyor. Koyu renkli kalın perdelerin üstündeki kornişler ise odanın kalabalık ortamında göz alıcı bir detay olarak öne çıkıyorlar.
Tabii ki modern tasarım çizgisini benimsemiş tasarımcıların da zaman zaman oryantal motiflere yer verdiklerini görüyoruz. Lantana Parke'nin tavan, duvar ve yer kaplamalarını yaptığı bu salon tasarımı da bunun en önemli örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sade ve minimalist hatlı mobilyaların yanına eklenen koyu ahşap kaplaması odanın bir dağ evinde yer aldığı izlenimi uyandırıyor. Televizyonun altındaki farklı renkteki ahşap konsol ise samimi havayı pekiştirmenin yanında oryantal bir detay olarak da ön plana çıkıyor.