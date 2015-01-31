현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Dekorasyonda oryantal yaklaşımlar

Homify TR Homify TR
KUTA HOME, Kuta Home Kuta Home Yemek OdasıBar & Büfeler
Loading admin actions …

İç mekan tasarımlarında minimalist çizginin çoğu evde hakim olduğunu görüyoruz. Ancak son yıllarda daha farklı düşüncelerle tasarıma yaklaşmak isteyen uzmanlar Doğu'nun mistik havasını salonlara ve oturma odalarına katmaktan imtina etmiyorlar. Biz de homify olarak ülkemizden bu tip dekoratif esintilere kapılan tasarımcıların çalışmalarından bir seçki yaptık. Klasik tasarım çizgisini benimsemiş tasarımcıların daha sıklıkla kullandığı oryantal öğelerin dünyasına girmek istiyorsanız bu çalışmamıza mutlaka göz atın.

Azametli yatak odası

COUNTRY BEDROOM Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

COUNTRY BEDROOM

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Yatak odasında klasik tarzın benimsendiği evlerde abartılı gardrop ve yatak başlığı süslemeleri görmeye alışkınızdır. Ancak İnan Aydoğan Interiors uzmanlarının yaptığı bu tasarımda gardrop ve yatak başlığına bir de kristal avize eklenmiş. Bir duvarı boydan boya camla kaplı olan bu odada, eski tip perdelerin kullanılması oldukça normal. Perdedeki oryantal işleme ve detaylarla uyumlu olarak yerleştirilen kristal avize ise odaya azametli ve görkemli bir hava katmış. Beyaz yer döşemesindeki altın rengi işlemelerin de Doğu saraylarını anımsattığı bu oda, tam anlamıyla mistik bir şıklığa sahip.

Mistik duvar kaplamaları

Camera_002 MHD Design Group Klasik Oturma Odası
MHD Design Group

Camera_002

MHD Design Group
MHD Design Group
MHD Design Group

Duvar kaplamalarının modasının geçtiğini düşünenler olabilir. Ancak uygun kombinasyonlarla ve desenlerle kullanıldıklarında hâlâ göz alıcı olmayı başarabiliyorlar. MHD Design Group tarafından yapılan bu salon tasarımında da tavan ve duvar kaplamaları eski Osmanlı köşklerini anımsatıyorlar. Ortaya çıkan mistik harmoninin keskin hatlara sahip füme rengi koltuk takımıyla tamamlanması ise göz alıcı bir sonuç doğuruyor. Eski tip gramofon ve sallantılı avizeler gibi detaylar ise mistik havayı pekiştiriyor.

Antika mobilyalar

KERVAN KONSOL Kuta Home Yemek OdasıBar & Büfeler
Kuta Home

KERVAN KONSOL

Kuta Home
Kuta Home
Kuta Home

Klasik tarza sahip evlerde görmeye alışkın olduğumuz tasarım detaylarından biri de antika mobilyalardır. Eski tip mobilyalarda sıklıkla görülen oryantal detaylar Kuta Home'un bu konsol tasarımında da mevcut. Ceylan bacağı görünümlü bacaklarıyla kıvrımlı bir estetik sunan bu konsol, metal dolap tutamakları ve kapaklarındaki işlemelerle şıklığını tamamlıyor. Beyaz rengin sadeliğine rağmen desenlerinin sıcaklığıyla hareketlenen bu konsol, her salonda farkını belli edecek bir güzelliğe sahip.

Her yönüyle oryantal

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Kimi tasarımcılar oryantal desenlere sahip mobilyaları veya aksesuarları ufak bir tasarım detayı olarak kullanmayı seviyorlar. Kimileri ise tasarladıkları odalarda baştan aşağıya mistik Doğu esintilerine yer veriyorlar. Hakan Helvacıoğlu'nun elinden çıkan bu salon tasarımı da buna bir örnek teşkil ediyor. El işi, Anadolu motifli halının yanı sıra ahşap işlemeli koltuk takımı ve sehpa dikkat çekiyor. Beyaz tavan kaplamasında da eski saraylarda kullanılan detayların benzerlerine yer verilmiş. Duvarlarda da hat sanatının örnekleri görülebiliyor. Koyu renkli kalın perdelerin üstündeki kornişler ise odanın kalabalık ortamında göz alıcı bir detay olarak öne çıkıyorlar.

Modern dünyada arayışlar

Parador - American Walnut Parquet Lantana Parke Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Lantana Parke

Parador – American Walnut Parquet

Lantana Parke
Lantana Parke
Lantana Parke

Tabii ki modern tasarım çizgisini benimsemiş tasarımcıların da zaman zaman oryantal motiflere yer verdiklerini görüyoruz. Lantana Parke'nin tavan, duvar ve yer kaplamalarını yaptığı bu salon tasarımı da bunun en önemli örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sade ve minimalist hatlı mobilyaların yanına eklenen koyu ahşap kaplaması odanın bir dağ evinde yer aldığı izlenimi uyandırıyor. Televizyonun altındaki farklı renkteki ahşap konsol ise samimi havayı pekiştirmenin yanında oryantal bir detay olarak da ön plana çıkıyor.

Bahçede ilginç bir sigara odası
Ev dekorasyonu ve tasarımda oryantal yaklaşımlarla ilgili Türkiye'den bir derleme. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler